Lotto-vinnere lekte seg til storgevinst

Vi har alle hørt at det ligger stor kraft i positiv tankegang, men kan man virkelig tenke seg frem til å vinne millionbeløp i Lotto?

The Argus skriver om en uvanlig julefeiring hvor drøm ble til virkelighet. Fordi Aaron hadde kjøpt en lottokupong og de i tillegg skulle åpne en flaske champagne, lekte hele familien som de var lottovinnere. De spratt champagnen, gratulerte hverandre og postet bilder av feiringen på Facebook. Senere viste det seg at lottokupongen var selveste vinnerkupongen på én million pund!

Spill Lotto hos Norsk Tipping her. Hver uke trekkes nye millionærer.

Når vi først er inne på feiring av høytider er det ikke bare Smiths familie som lekte seg til storgevinst. I følge BBC feiret Mark og Trina Myatt, fra Hertfordshire, nyttårsaften hjemme sammen med et vennepar. De spilte brettspillet "Hvem vil bli millionær?". Dagen etter viser det seg at samtidig som damelaget vant spillet, vant Trina også i det virkelige lotteriet, med en premie på 1.014.308 britiske pund.



På onsdag er det 69 millioner kroner i potten. Spill Vikinglotto her.

Vinnersannsynlighet ca. 1:98 mill. per rekke.

En annen heldig vinner fra England, 28 år gamle James Wilson, ryddet ut av en gammel lommebok og fant en lottokupong han skulle til å kaste. Tilfeldigvis sjekket han tallene og det viste seg at den inneholdt en premie på 50.000 pund - med kun én dags gyldighet igjen, skriver Daily Mail.

Da han ringte lotteriet var telefonlinjene stengt til neste dag, men at han fortsatt kunne hente ut premien samme dag som gyldigheten utgår. Hadde ryddingen av lommeboken latt vente én ekstra dag på seg ville hele premien gått tilbake til lotteriet, uten så mye som et pund igjen til vinneren.