Lottovinner kan miste 16 millioner onsdag ved midnatt

En heldig, eller muligens veldig uheldig vinner, av lotto i Texas kan gå en trist torsdag i møte.

I november gikk heldiggrisen inn på Tejano Mart, en storkiosk/bensinstasjon, i Rio Grande. Der kjøpte han eller hun en lottokupong, melder de offisielle lotterimyndighetene i Texas i en pressemelding.

Denne kupongen hadde vinnertallene, og vant den nette sum av 16 millioner i norske kroner.

Skulle du ha vært på ferie i Texas på den tiden kan du sjekke om du kjenner igjen stasjonen:

Hvis du som leser dette ikke kjenner deg igjen får vi håpe for vinneren at det letes i lommer, takluker og bagasjerom.



Deadline for å kunne be om premien er midnatt 2.mai, Texas-tid. Det vil si åtte timer ekstra i forhold til klokka her.

Skulle denne saken gi deg dårlige nattesøvn kan du trøste deg med at i Norge skjer alle spill registrert. Det vil si at du får din premie, og spiller du på for eksempel mobilen kan du sjekke den veldig raskt også. Du kan gjøre det med noen få klikk her.