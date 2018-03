Løs årets påskekrim - vinn en meter Flax-lodd

Klarer du å løse årets påskekrim, så er du med i trekningen om 1 meter Flax-lodd. En heldig vinner trekkes blant riktige svar innsendt senest tirsdag 3.april 2018 (se skjema nederst i saken). Kun en deltagelse per innsender vil telle med. For å motta premie må spilleren være fylt 18 år.

En død mann i svart

Kriminalbetjentene Bredesen og Ulriksen var som vanlig litt sene til åstedet. Ikke fordi de som ellers hadde stoppet opp for en kaffe og en sigarett, men fordi de hadde slitt med å finne riktig inngang. Åstedet var Ullevaal Stadion, og inngang 12. Det var iskaldt ute, og istappene hang rundt inngangene og dekket til tallene som skulle fortelle publikum hvilken inngang man befant seg ved.

Det var lenge siden de to hadde hatt sin storhetstid på Ullevaal, men de trodde likevel at inngangen skulle være relativt lett å spore opp. Etter et par runder rundt stadion klarte likevel de to sporhundene å lukte seg fram til riktig inngang takket være at Ulriksen brakk av istapper på alle steder han trodde det kunne være skilt.

Litt nede i tunnelen, i varmen, stod den unge politietterforskeren Bjørnsen og ventet på dem. Det største talentet norsk politi hadde sett på år og dag, i hvert fall om man skulle tro bloggen til Bjørnsen. Betjentene var der for å hjelpe til med noe Bjørnsen ikke klarte å skjønne, det var alt som hadde blitt sagt på sambandet. Så det var bruk for erfaring likevel hadde de to gamle politibetjentene sagt til hverandre.

Inne i tunnelen, under en varmelampe, stod Bjørnsen sammen med rettsmedisineren Iversen. De snakket sammen, eller kanskje mer riktig - de stod og klødde seg i hodet begge to.

Foran dem lå en mann. En mann kledd i svart shorts, en svart dommerdrakt og noen gyselige fotballskolignende greier. I hånden hadde han et rødt kort, mens det var en dommerfløyte i munnen. Det så ut som om noen hadde drept en fotballdommer i det han ga et rødt kort, tenkte Bredesen.

-Dette er dommer Backe, sa Bjørnsen. Han dømmer i Tippeligaen og en del landskamper. Eller, dømte, heter det vel.

Det var blod på bakken, og dommeren hadde dype sår på hele ryggen. Bortsett fra blodet var det bare en stor vanndam ved siden av liket. Det var alt.

Bjørnsen snudde seg mot de to betjentene og sa:-Vi stoppet en del folk på vei ut herfra, og vi er sikre på at en av dem er morderen. Ingen av dem hadde noe mordvåpen, og alle gikk ut inngang 12 i timen rundt drapet. Noen kom sikkert ned publikumstrappen, men en kom altså herfra. Uten mordvåpen.

Bredesen skulle akkurat til å spørre hvordan de kunne ha visst om mordet da Bjørnsen fortsatte:

-Vi stengte av hele denne siden fordi dommer Backe var på telefonen med oss da det skjedde. Han følte at han ble forfulgt. Det siste vi hørte var at han gjemte seg ved varmelampen ved inngang 12, etterfulgt av et skrik. Da stengte vi dørene, og de få personene som var her for å se treningskampen ble stengt inne. Dessverre hadde ingen mordvåpenet på seg, så alle er fortsatt under mistanke.

Ulriksen smilte lurt. Erfaring var en fordel noen ganger. I den kalde vinterluften stilte han seg like under varmelampen og gned hendene godt sammen. Han visste hva mordvåpenet var, og hvorfor det var borte.

Det store spørsmålet er: Hva ble dommer Backe drept med?



