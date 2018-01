Lucas Moura klar for Tottenham

Tottenham bekrefter nå at 25 år gamle Lucas Moura er klar for klubben.

Den brasilianske kantspilleren forlater dermed Paris Saint-Germain, klubben han har vært i siden 2013.

Overgangssummen skal ifølge flere medier ligge på rundt 250 millioner kroner.

Brasilianeren signerer en kontrakt fram til sommeren 2023.

- Det er et nytt kapittel og en ny utfordring for meg. Jeg er veldig glad. Her kan jeg spille Champions League. Å få nye venner er en glede, og jeg skal gjøre mitt beste for denne klubben. Jeg mener vi har mye kvalitet i laget, og vi kan vinne store ting, sier Moura til klubbens hjemmeside.

Moura har etter Neymar og Kylian Mbappes ankomst til den franske serielederen slitt med spilletid denne sesongen, og dette skal være hovedgrunnen til at han forlater den franske hovedstaden.

Han har denne sesongen spilt 72 minutter i PSG, fordelt på fem innhopp.

Misfornøyd

Moura skal etter rapportene være svært misfornøyd med hvordan ting utviklet seg for hans del i Paris.

Forrige sesong spilte han hele 29 kamper fra start i ligaen, og bidro med tolv scoringer og fem målgivende pasninger.

Denne sesongen har imidlertid Angel Di Maria og Julian Draxler, i tillegg til Neymar og Mbappe, vært foran brasilianeren i køen.

Brasilianeren har tidligere uttrykt sin misnøye til den franske avisen L`Equipe. Han fortalte at mangelen på spilletid har vært et hardt slag, og at han føler seg snytt av klubben han har spilt i de fem siste sesongene.

- Jeg er ikke fornøyd. Jeg trodde jeg hadde bygget et godt forhold til klubben, men det er tydeligvis ikke situasjonen, fortalte Moura.

Brasilianeren forlater PSG med nesten 200 kamper på samvittigheten. På 193 kamper ble det 37 scoringer og 34 målgivende pasninger på kantspilleren.