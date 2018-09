Mann vant 862 000 i Deal or No Deal

Tenk deg at du spiller hjulspill på nett. Så lyser plutselig summen 862.259 mot deg.

Nettopp det skjedde en kar fra Sandefjord da han spilte Deal or No Deal denne uka.

Vi gratulerer mannen i 60-åra!

Visste du at Deal or No Deal er basert på TV-showet med samme navn og at det bare er ett av mange populære og spennende hjulspill i KongKasino fra Norsk Tipping?

I KongKasino finner du spill som gir deg spenning og muligheten til å vinne her og nå. Spillene er basert på en tilfeldig trekning, men kan ha elementer av ferdighet, bonusspill og jackpot i seg.

Du finner mange forskjellige spill i KongKasino - for eksempel hjulspill, bordspill og videopoker.

Spill de populære KongKasino-spillene her!

Vinnnersannsynlighet Deal or No Deal:

Innsats/linje (kr) Maks antall linjer

0,10 1:2.246.727

0,20 1:1.685.046

0,50 1:898.691

1,00 1:449.345

1,50 1:299.564