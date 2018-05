Mann vekket av Norsk Tipping for å bli millionær fredag

Ingen prikket inn 5+2 rette under Eurojackpot-trekningen fredag 4. mai. Dermed vokser førstepremiepotten til rundt 626 millioner kroner fredag 11.mai.

Likevel ble nettopp denne fredagen en lykkedag for to nordmenn. En mann fra Arendal fikk 5 rette og vant 1.335.195 kroner. En kar på 23 år fra Trondheim ble tilfeldig trukket ut som vinneren av 1 million kroner + et reisegavekort på 100.000 kroner.

Lå og sov - våknet som millionær

Mannen i 50-åra fra Arendal sov på sofaen da Norsk Tipping ringte ham. På andre forsøk tok han telefonen, men var litt skeptisk til hvem det var som ringte en fredag kveld.

- Ha ha. Nå ble det god stemning her, sa vinneren da søvnen ble gnidd ut av øynene.

- Nå blir det nok ny bil og litt sjampis i kveld, fortsetter han.

- Nå ble jeg tatt på senga

Den andre millionæren, en trønder i 20-åra, så en thriller på TV da kvelden ble enda mer spennende enn han kunne ane.

- Oj, det høres kjempebra ut. Det var litt av en nyhet, sa han da Norsk Tipping ringte for å fortelle at han hadde vunnet 1 million kroner pluss et reisegavekort på 100.000 kroner.

- Hva skal pengene gå til?

- Jeg må tenke litt. Dette kom brått på. Jeg ble rett og slett tatt litt på senga, men jeg skal i hvert fall finne på noe veldig hyggelig med kjæresten, svarte han.

Fredagens hovedtall: 24 - 26 - 29 - 36 - 49

Stjernetall: 3 - 6