Martin Samuelsen lånes ut til Burton

Martin Samuelsen lånes ut fra West Ham til Burton Albion. Det bekrefter Burton på sin Twitter-konto onsdag kveld. De skriver videre at Samuelsens lån er ut inneværende sesong.

