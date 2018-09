Maskinen fant Jokeren når Joker-kandidaten ikke tok telefonen

Kveldens Joker-kandidat, en mann i 50-årene fra Stor-Elvdal, ville nemlig ikke ta telefonen da vi ringte for å fortelle den gledelige nyheten om at han var blitt trukket ut som Joker-kandidaten onsdag 26. september. Dermed var det maskina som skulle ta opp/ned-valgene for mannen fra Stor-Elvdal. Han hadde allerede vunnet en fin inngangssum på 501.000 kroner.

Tallene det skulle spilles på var 1-9-6-7-9. De to første tallene gikk riktig vei, før det gjemte seg en joker bak det tredje tallet. Dermed gikk den heldige mannen til topps, og der lå hele 2.507.000 kroner og ventet.

Vi jobber nå videre med å få tak i kveldens vinner.

Her kan du spille Joker!

(Sannsynligheten for å bli trukket ut som 1. premievinner er ca. 1:350.000 på onsdag og ca. 1:550.000 på lørdag.)