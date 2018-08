Måtte gjemme millionloddet i to dager

Det ble to lange dager for en kvinne i Sarpsborg som en lørdag kveld skrapte fram én million kroner i Flax, men måtte vente til mandag med å heve premien.

- Jeg la loddet på et lurt sted. Men jeg fortalte det til familien i tilfelle det skulle skje meg noe, humret Sarpsborg-kvinnen da Norsk Tipping snakket med henne. Det var lørdag 18. august hun skrapte fram tre like millioner.

Hun visste godt at den lille papirbiten var det eneste beviset på at hun hadde vunnet - fram til hun kom seg til kommisjonæren for å registrere loddet.

Skjelvne døgn

Dermed ble det noen skjelvne døgn fram til hun troppet opp hos Narvesen på Amfi Borg mandag 20. august.

- Men det gikk helt fint. Nå er pengene trygt på bankkonto, sa damen, som ønsker å være anonym.

Hum glemmer aldri lørdagskvelden da hun skrapte MillionFlax-loddene hun hadde kjøpt hos den samme Narvesen-kiosken.

- Det var litt av en opplevelse å skrape fram tre like millioner, men jeg måtte telle nullene noen ganger for å begripe at det stemte.

Pusse opp stua

Selv om det ble milliongevinst, ble det ingen vill feiring denne lørdagskvelden.

- Nei, jeg ble helt rolig, nesten kald, mest fokusert på å passe godt på loddet fram til mandag. Men familien som jeg ringte og fortalte det til, de ble satt ut, lo kvinnen.

Hun har allerede planene klare for å gjøre bruk av premien - noe av den i det minste.

- Ja, nå har jeg penger til å pusse opp stua. Det gleder jeg til å få gjort. sa den nybakte Flax-millionæren fra Sarpsborg.

