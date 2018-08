Mest flaks i Sarpsborg, men flest vinnere i Fredrikstad

Det har vært 190 millionvinnere i Fredrikstad siden 1978, de aller fleste av dem i Lotto. 113 ganger har det blitt millionpremie for mennesker bosatt i byen i det som er Norsk Tippings mest populære spill.

I juni i år var det tre menn i Fredrikstad som ble millionærer med premier i Joker og Lotto. Det er likevel to kvinner som har de største premiene. I 2015 var en Fredrikstad-kvinne 48,4 millioner og 6 år tidligere ble en annen kvinne 37,1 millioner lykkeligere.

Første millionær i 1988

Den første gangen noen ble millionær på spill fra Norsk Tipping i Fredrikstad var i sommeren 1988 i Lotto.

For Sarpsborg sin del er det 130 som har vunnet en million eller mer, sist i Flax i uke 34. Uken før var det en heldig kvinne som vant i Extra. Den første millionvinneren i Sarpsborg kom i 1990, og også her er det flest vinnere i Lotto.

Flest tippe-millionærer i Fredrikstad

Likevel er det i Fredrikstad flest har vunnet millionpremie på tippekupongen. Fem ganger er tallet, mens Sarpsborg kun har to millionvinnere.

Om man skal gå statistisk til verks bor det 81 000 i Fredrikstad kommune, mens det er 55 000 i Sarpsborg. Det vil si at det er 423 innbyggere per vinner i Sarpsborg, mens tallet for Fredrikstad er 450.

Halden har for øvrig 51 vinnere for 31 000 innbyggere, altså at det er 607 innbyggere for hver vinner.