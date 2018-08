Milliongevinst i Nabolaget

En fornøyd dame fra Hønefoss var fredagens millionvinner i Nabolaget.

- Jeg vant 60 kroner i Vikinglotto forrige uke, da sa jeg til mannen min at de skulle jeg bruke på Nabolaget. At det går an å ha sånn flaks. Jeg har aldri vunnet stort tidligere, bare smågevinster, sier hun på telefon til Norsk Tipping.

- Dette var faktisk kun den andre gangen jeg spilte Nabolaget, og nå skal vi feire. Det blir god rødvin til maten. Nå kan vi oppgradere bobilen, om vi ikke kjøper en helt ny kjøper vi i hvert fall en nyere, fortsetter den ferske millionæren fornøyd.

Flere i Hønefoss kan juble i kveld. Totalt er det 1.750.000 kroner i premier som utbetaler i Nabolaget til hovedvinnernabolaget. Fem naboer får 100.000 kroner hver, mens de neste fem får 10.000 kroner hver.

