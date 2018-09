Siden 2012 har Norsk Tipping hatt fire årlige Supertrekninger. Hver uke settes et beløp til side fra den ordinære premiepotten, og fire ganger i året blir denne summen fordelt på spillerne fra den vanlige Lotto-trekningen i fra den siste perioden.

Det betyr at fire ganger i året er et rent millionærbonanza hos Norsk Tipping, da Supertreknings-vinnerne ikke en gang trenger å prikke inn et eneste riktig tall for å vinne.

Alt vinnerne trenger å gjøre er å ha levert Lotto-kupong i den siste Supertrekningsperioden - og denne lørdagen er det igjen klart for Supertrekning!

I denne Supertrekningen, lørdag 15. september, trekkers det ut rundt 34 tilfeldige spillere som vinner 1 million kroner hver, i tillegg til den vanlige Lotto-trekningen.

Flest Lotto-vinnere i Finnmark siden 1978

Siden den første Lotto-millionæren i 1978 er det Finnmark som har hatt flest vinnere per innbygger. Der er 1.9 av hver 1000 beboende Lotto-millionær! Kanskje man burde vurdere å få seg adresse i Finnmark i anledning lørdagens Supertrekning?

Slik øker du vinnersjansen

Alle Lotto-rekker du har spilt siden forrige Supertrekning, som var 23. juni, teller som et lodd i hatten til den tilfeldige trekningen. Altså jo flere rekker du har levert innen kl. 18:00 lørdag 15. september, jo høyere sannsynlighet for å bli Supertrekning millionær.

Vil du være med i Supertrekningen? Spill Lotto her!

Også ca. 14 millioner i førstepremiepotten

I tillegg til de 34 ekstra Lotto-millionærene, vil som vanlig spillerne som klarer å prikke inn de sju rette tallene, dele førstepremiepotten på ca. 14 millioner kroner.

Lykke til!

PS: Supertrekning i Lotto er nøyaktig det samme som den trekningen som tidligere ble kalt SuperLotto.

(Sannsynligheten for å få sju rette i Lotto er ca. 1:5,4 mill. per rekke. Sannsynligheten for å vinne i supertrekningen er ca. 1:5,5 mill. per rekke)