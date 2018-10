Mistet 5,4 millioner – fant det i søpla

Kastet $650 000

Postmann Joseph Cobbs III fra North Carolina hørte at hans nærbutikk hadde gitt ut en vinnerkupong for hele $650 000 (5,4 millioner). Mannen husket å ha kjøpt en kupong, men hadde ikke snøring på hvor han hadde gjort av den. Han lette og lette, først uten hell.

Etter hvert ble hans forlovede Kendra Batts med i letingen. Til slutt fant de heldigvis vinnerkupongen i matsøpla. Kendra fikk halve prisen, noe som var vell fortjent tatt i betraktning at hun lett gjennom muggnet matavfall. - Og fordi paret ikke hadde funnet kupongen i det hele tatt uten henne.

$1 million utgått på dato

Ikke så annerledes er historien om Joemel Panisa fra Oregon. Han brukte en av snødagene i januar 2017 på å rydde ut av kontoret. Der fant han en glemt konvolutt som han hadde gjemt bort året i forveien, og inni konvolutten var det en vinnerkupong for “Mega Millions ticket”!

Heldigvis rakk Pansia akkurat å hente ut vinnerpremien på hele $1 million før prisen gitt ut på dato. Det tilsvarer å nesten miste rundt 8 millioner kroner til en utløpsdato!

NZ$250,000 i vasken

Etter et jordskjelv i 2011 måtte en New Zealander reparere og vaske ut huset sitt, og i den sammenheng tømte han også vaskemaskinen grundig. Mot alle odds fant han en overlevende lottokupong, sammenkrøllet og våt bakerst i vaskemaskinen.

Mannen løp til hans lokale supermarked hvor selv-skanneren ikke ville ta imot kupongen. Han prøvde likevel å sjekke tallene med betjeningen som kunne bekrefte at han hadde vunnet NZ$250,000! Tenk den flaksen, ikke bare presterte han med å vinne 1,3 millioner kroner, han klarte også å redde kupongen fra vaskemaskinen.

Ikke vims bort vinnerkupongen

Norsk Tipping har heldigvis en løsning på vimseproblemene! Alt du trenger å gjøre for å eliminere all risiko for å vimse bort vinnerkupongen er å spille på nett eller laste ned Norsk Tippings app. Appen er tilgjengelig i App Store og gjør det mulig å spille når du vil, hvor du vil, uten papir kluss.

Unngå å miste vinnersjansen over vimsing og spill på nett her!