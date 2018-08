Mourinho skapte mye usikkerhet i den viktig perioden: - Jeg lærte ingenting

TABELLTIPSET: 4.-PLASS - MANCHESTER UNITED

José Mourinho er ikke som alle andre managere, han er faktisk helt spesiell. Denne sommeren skulle «The special one» få kjøpt inn forsterkningene han trengte i Manchester United til å vinne ligaen kommende sesong.

Portugiseren er på vei inn i sin tredje sesong som Manchester United-manager. Forrige sesong fikk klubben 81 poeng og 2.-plassen i Premier League. Poengsummen var såpass høy at den kunne vunnet dem ligagullet, hadde det ikke vært for Manchester Citys overlegne poengfangst. De lyseblå fra Manchester endte til slutt opp med 100 poeng.

Tiden etter VM i Russland har vært veldig turbulent for Manchester United og José Mourinho, som nå har lavest odds av alle Premier League-managerne til å få sparken først hos flere betting-selskaper.

En statistisk analyse gjort av fotballnettsiden transfermarkt viser at Mourinhos gjennomsnittstid som manager i en klubb er på 2,16 år. Torsdag har han vært manager i klubben i 2,11 år. Om Mourinho vil heve gjennomsnittet eller ikke gjenstår å se.

Fikk ingenting ut av sesongoppkjøringen

Manchester United har hatt sesongoppkjøringen i USA og spilte fem kamper i «mulighetens land». Etter fem kamper stod United igjen med ett tap, tre uavgjort og en seier (til full tid). Rett før laget skulle fly hjemover til England holdt José Mourinho en pressekonferanse i Los Angeles. Der kom han med noen merkelige utspill.

- Jeg lærte ingenting av denne turneen. Jeg vet hva Herrera, Mata og Sanchez kan tilby og jeg vet de unge spillerne trenger tid for å utvikle seg. Guttene gav alt og vi prøvde å kjempe oss til det beste resultatet, men taktisk sett betydde det ingenting, sa Mourinho under pressekonferansen.

Mourinho meldte samtidig at klubben kom til å ha en vanskelig sesong hvis de ikke fikk hentet noen nye spillere.

- Gav klubben fem navn

- Jeg vil ha to nye spillere, men jeg tror ikke jeg får det. Jeg tror det er mulig at jeg får én, det er mulig. Jeg ga fem navn til klubben for noen måneder siden og jeg venter og ser om det er mulig å få en av disse. Sa Mourinho før han fortsatte:

- Alle de andre klubbene vi konkurrerer med er skikkelig sterke og har fantastiske lag, som Chelsea, Tottenham og Manchester City. Eller Liverpool som kjøper alt og alle. Og hvis ikke vi kjøper bedre spillere vil vi få en vanskelig sesong, sa den tidligere Chelsea-manageren.

Noen av spillere Manchester United er ute etter skal være Toby Alderweireld, Harry Maguire, Jerome Boateng. Om noen av de ender opp i klubben dette overgangsvinduet vil vise seg torsdag kveld, ved midnatt.

- Han har fått for mye kritikk

Sky Sports-ekspertene og de tidligere Premier League-spillerne, Jamie Carragher og Gary Neville tok for seg topp seks-klubbene for Sky Sports onsdag. Jamie Carragher tok for seg Manchester United og den tidligere engelske landslagsspilleren var klar på at Mourinho ikke har vært taktisk smart under sommerens oppkjøring, men også at han har fått ufortjent mye kritikk.





- Jeg tror ikke han har hjulpet seg selv under oppkjøringsperioden, med tanke på alt som har skjedd. Men jeg synes han har fått for mye kritikk denne sesongen. I den første sesongen vant han to trofeer, kanskje ikke Premier League, eller Champions League, men det er ekstremt vanskelig å vinne trofeer med de seks beste klubbene i Premier League, sa Jamie Carragher under en Sky Sports sending, hvor han og Gary Neville analyserte Manchester United or resten av Premier League-lagene.

- Forrige sesong kom Manchester United på 2.-plass i ligaen og FA-cupen. Det er kanskje ikke bra nok for et lag som Manchester United, men jeg synes ikke det er så ille som folk skal ha det til, utdypet den tidligere Liverpool-stopperen om Mourinho.

LEGENDER OG EKSPERTER: Både Jamie Carragher (tv.) og Gary Neville (th.) analyserte flere fotballklubber onsdag. Carragher tok for seg Manchester United og mente José Mourinho har fått i overkant mye kritikk den siste tiden.

- De er ikke sikre på hva som foregår

Den tidligere Manchester United-spilleren, Paul Scholes uttalte seg også til Sky Sports onsdag og sa at han tror «de røde djevlene» kommer til å slite i kampen om ligatittelen.

- Se på Manchester City og muligens Liverpool. Jeg tror ikke de (Man United) har kvaliteten som de to lagene besitter. Jeg kan ikke se for meg at United vil nærme seg City denne sesongen. City er veldig gode nå, med en flott manager, dyktige spillere og en veldig god måte å spille på. I Manchester United ser det ikke ut som de er sikre på hva som foregår, sa Manchester United-legenden.

- Man kjenner ikke laget, spillerne er usikre og man vet ikke om de vil være stabile uke etter uke. Jeg håper jeg tar feil, men jeg ser ikke de som tittelutfordrere dette året (sesongen), sa Scholes onsdag.

VANT MYE: Paul Scholes vant mange trofeer i Manchester United under ledelsen av Sir Alex Ferguson.

Mener alt handler om serieåpningen

Det er ingen hemmelighet at Manchester United har slitt med å skape magi på drømmenes teater, de to siste sesongene. Dog i noen kamper har «de røde djevlene» sett svært lovende ut.





I begynnelsen av forrige sesong vant klubben flere kamper med mange mål og spilte i perioder svært attraktiv fotball. Til mange United-fans skuffelse ble det ikke like mye underholdning under store deler av sesongen. Scholes mener underholdningsfaktoren er svært essensiell for at Mourinho skal holde på jobben i Manchester, i tillegg til en god sesongstart.





- Om jeg tror han vil dra? Jeg har absolutt ingen idé. Men han må få en god sesongstart, det er det ingen tvil om. Han må få spillerne til å spille underholdende. Men han har masse erfaring og har vært i tøffe situasjoner tidligere. Nå må han finne et vei ut av den, avsluttet Scholes om den portugisiske manageren.





Spesiell situasjon med Pogba og Martial

Det har vært et stort fokus rundt to franske spiller i United denne sommeren, Paul Pogba og Anthony Martial. Sistnevnte slet med spilletiden forrige sesong etter at Alexis Sanchez ble en del av United i januarvinduet. En virkningene til det ble utelatelse av VM for venstrevingen.





Martial reiste fra Manchester Uniteds USA-turné til Paris, da kjæresten skulle føde deres andre barn. Etter fødselen ble Martial igjen i Paris og valgte å ikke reise tilbake til USA for å fortsette oppkjøringen med laget sitt.





Det skyldtes at kjæresten brukte lengre tid enn ventet på å komme seg etter fødselen. Det ble spekulert i mediene om Martial var på vei til en annen klubb, men da tok han til sosiale medier for å klargjøre situasjonen.





- Takk skal dere ha for meldingene deres. Min lille Swan (barnet) har det bra, men for moren var det vanskeligere. Men takk gud, hun er bedre nå. Beklager, men familien min kommer før alt annet. Tilbake i Manchester i morgen.





Forholdet mellom Martial og Mourinho har blitt skrevet om som kjølig etter at han avstod fra å returnere til USA, men det er ikke bekreftet av noen av dem og kan dermed bare anses som spekulasjoner.

Merci à tous pour vos messages. Mon petit Swan va bien, pour la maman ça était plus difficile mais Grâce à Dieu elle va mieux maintenant. Desolé mais ma famille passera toujours avant Tout... Retour demain à Manchester 💪🏾 — Anthony Martial (@AnthonyMartial) August 1, 2018

Desperat etter en overgang

For Paul Pogbas del var det en helt annet sommer. Han spilte hver eneste kamp for Frankrike i VM, scoret i finalen og vant mesterskapet med «Les Bleus».





Franskmannen er nå tilbake i Manchester, men ryktene sier at han ønsker seg vekk fra Mourinhos menn. United-ledelsen har svart med at Paul Poba ikke er til salgs og har avslått et bud fra Barcelona på franskmannen. Budet skal ha ligget på 45 millioner pund, pluss to spillere. Midtstopperen Yerry Mina og midtbanespilleren Andre Gomes skulle blitt sendt andre veien, om United hadde akseptert, ifølge The Mirror





Mourinho skal ha stilt spørsmål rundt Pogbas prestasjoner for klubblaget, etter å ha sett ham i VM, meldte de videre. Daily Mail skrev tirsdag at Pogba nylig har snakket med representanter fra Barcelona og kommet frem til en kontrakt for den tidligere Juventus-stjernen.





Han skal også ha fortalt lagkameratene sine i Manchester at han er desperat etter en overgang.





Det er med andre mye usikkerhet i den røde delen av Manchester, selve dagen overgangsvinduet i England stenger. Det er siste mulighet for United til å hente inn en forsterkning, som Mourinho har etterlyst så sterkt. Paul Pogba kan forsvinne og Mourinhos fremtid på Old Trafford henger i en tynn tråd.

Analyse av Manchester United:







Overgangsaktivitet:

INN:

Fred (Sjakhtar Donetsk)

Diogo Dalot (FC Porto)

Lee Grant (Stoke City)

UT:

Daley Blind (Ajax)

Michael Carrick (legger opp)

Joe Riley (Bradford)

Sam Johnstone (West Bromwich)

Dean Henderson (Sheffield United, lån)

Max Johnstone (Sunderland)

Devonte Redmond (fristilt)

Theo Richardson (fristilt)

Ilias Moutha-Sebtaoui (Anderlecht)

Jake Kenyon (fristilt)

Charlie Scott (fristilt)

Matty Willock (St. Mirren, lån)

Cameron Borthwick-Jackson (Scunthorpe, lån)

Tosin Kehinde (CD Feirense)

Joel Pereira (Vitoria Setubal, lån)

Axel Tuanzebe (Aston Villa, lån)

Keepere:

I Manchester United har David de Gea monopol på keeperplassen og det har han god grunn til. Fire sesonger på rad har den spanske målvakten blitt kåret til årets spiller i Manchester United.

VM i Russland ble en stor skuffelse for Spania og de Gea. Spanjolene røk ut av turneringen mot vertsnasjonen i åttedelsfinalen og statisk sett gjorde de Gea det helt forferdelig i mesterskapet.

Det tok 205 minutter før de Gea noterte seg for en redning i VM. Før redningen hadde han allerede fått fire skudd på mål mot seg, uten å ha reddet noen av skuddene (tre mål mot Portugal, ett mål mot Marokko). Sisteskansen ble den eneste keeperen i VM som gikk to hele kamper uten å redde ett eneste skudd.

Vi mener det er liten grunn til å tro at de Geas vonde sommer vil følge ham inn mot høsten og Premier League. Manchester United starter sesongen fredag, og da vil man se de Gea i kjent stil. Sikker, stødig og i verdensklasse.

🗣 "That's why he's the very best in the business."@D_DeGea 👏👏 pic.twitter.com/SbawrnGHFz — Manchester United (@ManUtd) May 1, 2018

Uniteds andrekeeper kunne spilt fast for cirka halvparten av lagene i Premier League. Sergio Romero har gjør en god figur hver eneste gang han blir satt mellom stengene. Som regel får argentineren kun spille i cupkamper.

I sommer har Mourinho hentet en ny keeper til Old Trafford. 35 år gamle Lee Grant er hentet inn som tredjekeeper i klubben. Engelskmannen stod mye for United under oppkjøringen i USA og hadde flere gode redninger under oppholdet. Han er dog ikke i nærheten av de Gea, eller Romero og vil sannsynligvis bruke all sin tid på sidelinjen kommende sesong.

Forsvar:

Manchester United-forsvaret ser sterkt ut statistisk, med tanke på hvor få mål de slapp inn forrige sesong (28). Det skyldes hovedsaklig David de Gea, som reddet 115 av 143 skudd.

Mourinhos taktikk er å ligge dypt med forsvaret når motstanderne har ballen, som også har var en av faktorene til så få innslupne mål forrige sesong.

Selv om United har ligget dypt uten ball for og virkelig demme opp i de bakre rekkene har motstanderne fortsatt kommet til mange sjanser. En av grunnene til det er at United sjelden spiller med den samme forsvarsrekka. Eric Bailly, Phil Jones, Marcos Rojo og Luke Shaw er alle skadeutsatte spillere. De to førstnevnte pleier ofte å være i startelleverenn hvis de er skadefrie, noe de sjelden er samtidig.

Det er de heller ikke nå. Bailly fikk en skade tidligere denne uka og vil trolig ikke være klar til serieåpningen. Det samme gjelder Marcos Rojo.

Mourinho har ikke klart å finne midtstopperen han vil ha ved siden av Bailly, som er Uniteds klar beste forsvarer. Jones, Rojo, Chris Smalling og Victor Lindelöf kjemper om den siste plassen. Jones hadde mest sannsynlig fått spille ved siden av Bailly, men de to er som nevnt sjelden skadefrie samtidig.

Manageren bruker som regel Ashley Young på venstreback, men noen ganger velger han å bruke Luke Shaw.

Shaw gjorde elleve opptredener i Premier League forrige sesong og han vil mest sannsynlig starte fredagens Premier League-åpning mot Leicester, da Young kom tilbake fra ferie forrige uke, etter sommerens VM i Russland.

Den eneste konstante plassen i Manchester Uniteds forsvar er høyrebacken. Antonio Valencia har sprintet opp og ned langs sidelinjen for United i snart ti år. Til Mourinhos frustrasjon er Valencia usikker til fredagens kamp, da han har pådratt seg en leggskade.

Dermed kunne det vært duket for debuten til den unge portugiseren, Diogo Dalot (19), som ble kjøpt fra FC Porto tidlig i sommerens overgangsvindu. Det blir dog ingen debut, da Dalot også er ute med skade for øyeblikket.

NY SIGNERING: Diogo Dalot er en av tre nye spillere i Manchester United.

Sannsynligvis vil Matteo Darmian starte på Old Trafford. Italieneren har vært koblet til flere italienske klubber i sommer, men har ikke forsvunnet ennå. Med flere skader i troppen ser det da ut til at høyrebacken får spilletid under Mourinho, noe som var svært sjelden forrige sesong.

Når/hvis Mourinho får alle forsvarsspillerne skadefrie i løpet av sesongen vil hans foretrukne forsvarsfirer bli: Valencia, Bailly, Jones og Young.

På fredag er det mer sannsynlig at den vil se slik ut, på grunn av alle skadene: Darmian, Smalling, Jones og Shaw.

Det må nevnes at Mourinho er på utkikk etter en ny midtstopper. Han vil gjerne får klørne i enten Jerome Boateng, Harry Maguire, Toby Alderweireld før vinduet stenger torsdag.

Midtbane:

Manchester Uniteds midtbane ser ganske spikret ut denne sesongen, hvis det ikke blir noen overganger den siste dagen. De tre sentrale midtbanespillerne som skal kontrollere kampene for United blir Nemanja Matic, Paul Pogba og Fred.

Paul Pogba burde være garantert en rolle i Mourinhos startellever, men franskmannen har et turbulent forhold til manageren og har vært koblet til Barcelona de to siste ukene.

Om Pogba forsvinner eller ikke vil avgjøres i løpet av torsdagen. Manchester United kommer ikke til å selge midtbanespilleren uten å ha sikret seg en annen spiller i retur.

VANT VM: Paul Pogba og Brigitte Macron smiler mens de holder VM-pokalen i Paris. Om Pogba vil løfte trofeer for Manchester United, eller en annen klubb i fremtiden er usikkert.

I den defensive rollen finner man Nemanja Matic. Serberen foretrekker den dype midtbaneposisjonen og skal være anker på Uniteds midtbane, akkurat slik han var forrige sesong.

Andreas Pereira har spilt i Matic' posisjon denne sommeren og kan fort være å finne i den tidligere Chelsea-spillerens posisjon under cupkamper, eller ved et skadeavbrekk. Herrera kan også spille i rollen som defensivt anker. Det er usikkert om Matic vil starte fredagens kamp, da han ikke er i 100 prosent kampform, etter VM.

Den nye ervervelsen Fred skal bli katalysatoren på Uniteds midtbane. Brasilianeren som kommer fra Shakhtar Donetsk er god på det meste og spiller med høy intensitet. Han vil sannsynligvis rullere med Ander Herrera og Scott McTominay om posisjonen ved siden av Pogba og Matic. McTominay kan forøvrig brukes i samme rolle som Pogba, noe vi fort kan se fredag, da Pogba ikke er i kampform etter VM-spill.

Marouane Fellaini også plutselig bli med i startoppstillingen fredag, men den høyreiste belgieren vil først og fremst brukes som joker av Mourinho. Om United sliter med å vinne en kamp og trenger offensiv kraft er det Fellaini Mourinho pleier å bytte inn for å utgjøre forskjellen, noe han ofte gjør.

Juan Mata spiller som regel høyere i banen, men kan også brukes i en friere rolle på den sentrale midtbanen.

EN FOR FREMTIDEN? Andreas Pereira gjorde en god figur i oppkjøringsperioden og ser ikke ut til å bli lånt ut denne sesongen, noe han har blitt de to siste årene. For to sesonger siden var brasilianeren i Granada. Han spilte for Valencia forrige sesong.

Angrep:

I angrepet til United har Alexis Sanchez sett friskest ut i sesongoppkjøringen. Chileneren vil spille fast på venstrevingen hele sesongen, så lenge han er skadefri. Både Marcus Rashford og Anthony Martial kan spille i samme posisjon som Sanchez, men må finne seg i å sitte på benken så lenge den tidligere Arsenal-spilleren holder seg skadefri.

På høyrevingen vil Jesse Lingard mest sannsynlig spille. Den energiske engelskmannen er godt likt av Mourinho, da han jobber godt defensivt. Selv om Lingard ser ut til å være den foretrukne spilleren på høyrekanten har han nettopp returnert fra ferie etter VM og vil ikke være å se i startoppstillingen fredag. Der finner man mer sannsynlig Juan Mata, som har spilt under hele sesongoppkjøringen for Manchester United.

Toppspiss-plassen går til Romelu Lukaku, som gjorde en svært god figur for Belgia i VM. Lukaku gjorde en ok sesong for United i fjor og nettet 16 mål. Denne sesongen forventer fansen mer. Belgieren burde score nærmere 20 mål, eller mer for å gjøre United-fansen tilfreds.

Lukaku vil trolig ikke spille fredag, da han også har vært på ferie etter VM. Uniteds treer på topp blir sannsynligvis Sanchez, Rashford og Mata.

UTE I KULDEN: Anthony Martial forlot Manchester United-troppen under sesongoppkjøringen i USA, for å overvære fødselen av sitt andre barn i Frankrike. Han valgte å ikke reise tilbake til USA etter at barnet ble født. Han skrev på Twitter at hans kjæreste ikke hadde hatt det så lett under fødselen og ble trolig igjen en stund ekstra for å se til henne.

Se opp for: Fred (25)

Denne midtbanespilleren er akkurat det Manchester United trenger. Paul Pogba har slitt med god kjemi med makkerne sine på sentral midtbane tidligere, noe Fred skal være løsningen på.

Freds ferdigheter er ikke ekstreme, men brasilianeren har ingen svakheter. Han har et godt venstrebein og det er svært vanskelig å ta ballen fra den smidige spilleren. Nyervervelsen har en ekstremt god kondisjon og løper mye. Han er ingen N'Golo Kanté, men han er den Uniteds versjon av franskmannen.

LØSNINGEN? Kan Fred være løsningen på Uniteds midtbaneproblem? Paul Pogba har ennå funnet den gode kjemien med noen spillere i troppen. Kanskje Fred er den spilleren? Brasilianeren er et arbeidsjern og kommer til å være overalt på banen.

Manager:

José Mourinho går inn i sin tredje sesong som manager i Manchester United. Begynnelsen på sesongen blir et vinn eller forsvinn-scenario for portugiseren, som har skapt mye usikkerhet i klubben denne sommeren.

Han har uttalt at han ikke får hente de spillerne han vil ha, at han ikke har fått igjen noe fra United sesongoppkjøring og i tillegg til det smiler han mindre og mindre. Mourinho har lavest odds til å få sparken av alle Premier League-managerne for øyeblikket.

United-fansen er kravstor og forventer minst et trofé denne sesongen, ikke nødvendigvis i Premier League, men i en annen turnering. Om United ikke holder seg på topp fire gjennom hele sesongen kan det fort begynne å spørre for Mourinho, som trenger å endre på den dårlige stemningen på Old Trafford.

Selv om stemningen virker laber i United kan man ikke glemme at Mourinho er en mester til å få gode resultater, selv på dårlige dager. Han har vunnet ekstremt mange trofeer på grunn av sine taktiske ferdigheter.

SJELDENT SMIL: José Mourinho smiler sjeldent, men her trakk han på smilebåndet. Bildet er fra treningskampen mellom Bayern München og Manchester United. United tapte kampen 1-0.

Plusser:

+ Ekstremt gode enkeltspillere, som kan avgjøre kamper

+ En verdensklasse-keeper i David de Gea

+ En kynisk trener som får presset ut resultater, selv på dårlige dager

Minuser:

- Usikkerheten i klubben mellom Mourinho og styret, samt Paul Pogba er til å ta og føle på

- Et skadeforfulgt forsvar

- Kun én toppspiss som kan garantere mål

Konklusjon:

Vi mener Manchester United kommer til å klare topp fire i ligaen denne sesongen. Om det blir med et nødskrik eller god margin vet vi ikke ennå, men Manchester United-stallen oser av kvalitet, selv om spillet deres ikke ser direkte imponerende ut. De slet med å spille underholdende fotball forrige sesong, men fikk gode resultater. 25 seire og 18 kamper uten å slippe inn mål ble et faktum, mye takket være de Gea. Sisteskansen må være like imponerende denne sesongen, om United skal bli blant de fire beste i Premier League.

Hvis Alexis Sanchez og Romelu Lukaku finner scoringsformen denne sesongen, vil det se lyst ut i den røde delen av Manchester. Hvis Paul Pogba plutselig slår ut i full blomst kan de røde djevlene bli med å kjempe om en høyre plassering enn topp fire.

United blir plassert på 4.-plassen av oss da det er mye usikkerhet i klubben for øyeblikket og at flere av de nevnte problemene på banen ikke er løst ennå.

Treningkamper

19. juli: Club America - Manchester United 1-1 (Mata)

22. juli: San Jose Earthquakes - Manchester United 0-0

25. juli: AC Milan - Manchester United 1-1 (Sanchez)

28. juli: Liverpool - Manchester United 4-1 (Pereira)

31. juli: Real Madrid - Manchester United 1-2 (Sanchez, Herrera)

5. august: Bayern München - Manchester United 1-0