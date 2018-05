Nå får du 25 ganger pengene på at Alexander Rybak vinner Melodi Grand Prix

I dagene opp mot semifinalene i årets Melodi Grand Prix var Alexander Rybak en av de aller største favorittene.

Etter semifinalen har oddsen på Rybak-seier bare gått opp. For selv om Norge gikk til finalen er det ikke slik at oddssetterne lenger tror på Alexander Rybak kan gjenta bedriften ved å vinne en gang nummer to.

Kypros har seilt opp som den virkelig store favoritten, med 2.40 i odds, foran Israel som har en odds på 4.

Overraskende nok har Irland, som mange trodde ville ryke i semifinalen, rykket helt opp på en tredjeplass på oddslisten.

Dårlig nytt for de som sammenligner oss med Sverige er det også. Nå er oddsen på svensk seier og norsk seier akkurat like stor - 25. Faktisk er oddsen best på at Sverige skal gjøre det bedre enn oss. I et spill på hvem som gjør det best av söta bror og Norge får du 1.55 på svensk besteplassering, og 2.15 på norsk.

Svenskene har forresten laget denne videoen om Alexander Rybak:

Dårligst tror man at Slovenia vil gjøre det, sammen med Serbia, Albania og Storbritannia.

Her ser du favoritten til å vinne: