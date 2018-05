Nå kan du vinne 744 millioner

Det var ingen som hadde 5+2 riktige fredag 11.mai. Førstepremiepotten i Eurojackpot har vokst seg større og større i flere uker, og i dag 18. mai er den oppe i rundt 744 millioner kroner.

Dersom en norsk spiller er alene med 5+2 rette i kvelden, vil det bli ny norsk premierekord.

De største utbetalingene noensinne

Det var i august i fjor at den foreløpige rekorden ble satt da en norsk mann vant 441,3 millioner kroner.

I rekordåret 2017 ble også den nest største potten utbetalt, med 341,3 millioner kroner til en norsk kvinne i Viking Lotto i november.

Nummer tre på topplisten kom i 2013, da også i Viking Lotto med 216,1 millioner kroner. Nummer fem kom i år, i Eurojackpot, i mars med 167,1 millioner kroner til en norsk kvinne.

Du kan spille Eurojackpot her

Mange millioner i andrepremiepotten

Det å prikke inn 5+1 rette vil også gi en rimelig grei avkastning 18. mai. I andrepremiepotten er det nemlig ca. 39 millioner kroner.

Det trekkes i tillegg tilfeldig ut en norsk spiller som vinner 1 million kroner + 100.000 kroner i reisegavekort. Alt du må gjøre for å være med i trekningen av denne premien, er å sørge for at du har levert Eurojackpot til kommende trekning.

Husk å levere før fredag klokka 19.00!

Du kan spille Eurojackpot her

(Vinnersjansen for førstepremien er 1:95 mill. per rekke. Sjansen for å stikke av med andrepremien er 1:ca. 6 mill. per rekke. Vinnersjansen for den norske premien på 1 million kroner + 100.000 kroner i reisegavekort er i snitt 1:550.000 per rekke.)