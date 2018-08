Nesten en halv milliard i potten

Ingen hadde 5+2 rette tall sist fredag. Dermed har førstepremiepotten lagt på seg betraktelig. Den har økt fra ca. 362 millioner kroner - til ca. 474 millioner kroner fredag 23. august.

Topper du lista?

Dersom du sikrer deg førstepremien alene på fredag, havner du øverst på topp 10-lista over de største utbetalingene i Norsk Tippings historie.

Den største premieutbetalingen er på 441,3 millioner kroner, og den gikk til en mannlig Eurojackpot-spiller 18. august i fjor.

Dette er topp 10-lista over premieutbetalinger fra Norsk Tipping:

Spill Premie Kjønn Dato

Eurojackpot 441,3 mill Mann 18.08.2017

Vikinglotto 341,3 mill Kvinne 15.11.2017

Vikinglotto 216,1 mill Mann 16.05.2013

Vikinglotto 200,0 mill Mann 27.06.2018

Eurojackpot 167,1 mill Kvinne 23.03.2018

Vikinglotto 127,6 mill Kvinne 22.10.2014

Vikinglotto 115,9 mill Mann 19.12.2013

Vikinglotto 106,6 mill Mann 27.12.2013

Vikinglotto 103,0 mill Mann 20.12.2017

Eurojackpot 102,6 mill Mann 06.05.2013

Garantert norsk millionær

Forrige uke vant en nordmann 14 millioner kroner i andrepremie, etter å ha prikket inn 5+1 rette tall.

- Ha, ha, herregud! Det var vel en bra start på helgen! Nå skal jeg rett ut og se på ny bil, jublet den glade mannen i 30-årene fra Møre og Romsdal.

Denne uken er andrepremien på ca. 19 millioner kroner.

Hver uke trekkes i tillegg ut én tilfeldig norsk Eurojackpot-spiller som vinner 1 million kroner og et reisegavekort til en verdi av 100.000 kroner.

Spill Eurojackpot før fredag kl. 19.00

(Vinnersjansen for førstepremien er 1:95 mill. per rekke. Vinnersjansen andrepremien er i snitt 1:6 mill per rekke. Vinnersjansen for den norske millionpremien er i snitt 1:550.000 per rekke.)