Nettavisens-lesere ikke i tvil: Dette er sommerens beste kjøp i Premier League

Reaksjonene lot ikke vente på seg etter at vi publiserte listen over hvilke klubber som hadde betalt best for overgangene i sommer i Premier League.

International Centre for Sports Studies (CIES) hadde sett på alle de store overgangene i sommer for å finne ut hvem som har gjort gode kjøp, og hvem som har overbetalt.

Svært mange reagerte på at Naby Keita fra Liverpool stod på deres liste over dårlige kjøp. En av kommentarene på saken var som følger:

- Keita på listen over dårligste kjøp??? Dette blir så dumt og useriøst at jeg vurderer å boikotte Nettavisen.

Ikke mange så at listen var laget av International Centre for Sports Studies og ikke Nettavisen, men det faktum at spillere fra Liverpool dominerte begge sider av listen på både gode og dårlige kjøp i forhold til forventet verdi fikk de fleste med seg.

Ingen tvil var det likevel i hvem man mener var det aller beste kjøpet i Premier League: Allison Becker. Hele 49 prosent av de over 4 000 som stemte i saken mente det var spilleren som klubben hadde betalt best pris for i forhold til verdi. Til tross for at målvakten satte overgangsrekord da han gikk til Liverpool, for øvrig en rekord som ble slått av Kepa Arrizabalaga da han ble kjøpt av Chelsea. Han er på sin side av CIES regnet som sommerens største overbetaling.

Her er leserne av saken mer uenige, men Kepa får flest stemmer emd 19 prosent foran Riyad Mahrez med 16. Naby Keita har fått 15 prosent på en tredjeplass.

