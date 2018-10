Nordmann vant 25 millioner i Eurojackpot

Ingen prikket inn alle fem tallene og de to stjernetallene fredag kveld. Men ingen var nærmere enn en mann fra Sandnes.

Som eneste med 5+1 inne tok han hele 2. premien alene og vant dermed 25.978.230 kroner!

Mannen vant på en kupong kjøpt på mobil fredag.

1 million til Gran

Hver fredag trekkers også èn nasjonal vinner i Eurojackpot som vinner 1 million pluss et reisegavekort med verdi 100.000 kroner.

Denne fredagen var det en mann fra Gran i Oppland som fikk den lykkelige telefonen.

- Hjertelig takk! Dette er virkelig moro, sier vinneren.

Han leverte kupongen hos Nær og Nyttig på Gran rundt lunsjtider.

- Det var den store potten som lokka. Jeg pleier å spille en gang i blant.

Vinnertallene 12.10:

Hovedtall: 26-50-42-31-6

Stjernetall: 2-9

Ettersom ingen prikket inn alle tallene, vokser potten til neste fredag. Da vil den være på cirka 700 millioner kroner!

Spill Eurojackpot før fredag klokka 19.00!

(Vinnersjansen for førstepremien er 1:95 mill. per rekke. Vinnersjansen for den norske millionpremien er i snitt 1:550.000 per rekke.)