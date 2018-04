Nordmann vant 319 millioner i VikingLotto

For et par uker siden vant en nordmann 167 millioner kroner i Eurojackpot og dermed kom med på topp 10 listen over høyeste utbetalinger fra Norsk Tipping gjennom historien. I kveld, onsdag 11. april skulle nok en heldig nordmann stikke av med hele førstepremiepotten på svimlende 319 millioner kroner!

Dette er historiens tredje største millionpremie fra Norsk Tipping, og den nest største i Vikinglotto.

Den største premien er Eurojackpot i august 2017 på 441,3 millioner kroner, og den nest største er 341,3 millioner kroner i Vikinglotto i november 2017.

Kveldens vinnerrekke:

3 -11 - 14 - 30 - 34 - 47

Vikingtall: 1.

Tidenes 10 største premieutbetalinger hos Norsk Tipping:

Eurojackpot: 441,3 mill (18.08.2017)

VikingLotto: 341,3 mill (15.11.2017)

VikingLotto: 319,3 mill (11.04.2018)

VikingLotto: 216,1 mill (16.05.2013)

Eurojackpot:167,1 mill (23.03.2018)

VikingLotto: 127,6 mill (22.10.2014)

VikingLotto: 115,9 mill (19.12.2013)

VikingLotto: 106,6 mill (27.12.2013)

VikingLotto: 103 mill (20.12.2017)

Eurojackpot: 102,6 mill 0(6.05.2013)