Nordmenn setter pengene på Liverpool-seier og United-nedrykk

Åpningskampen i Premier League er fredag 10. august. Manchester United møter Leicester på Old Trafford på kvelden. (Kampen sendes på TV 2 Sumo)

Før seriestart har mange spilt på hvem de tror kommer til å vinne Premier League. Mandag formiddag var det levert desidert flest spill på Liverpool. Det var levert nesten dobbelt så mange spill på Liverpool, som på neste lag på listen, nemlig Arsenal.

- Det er nok spilt mest på Liverpool fordi de har investert i mange nye spillere. Blant annet har de brukt 700 millioner kroner på ny keeper. I tillegg har de hentet en midtbanespiller og en backup på kant. At det er spilt mye på Liverpool, har nok også sammenheng med at Liverpool har veldig mange supportere i Norge, sier sportsspilloperatør Sten Brenna i Norsk Tipping til egne hjemmesider.

Det er levert inn flest spill på Watford, Southampton og Manchester United skal rykke ned.

- Grunnen til de to første er nok for at Southampton så vidt klarte seg i fjor, Watford har mistet en av sine beste spillere i Richarlison. Hvorfor United er spilt på for å rykke ned, er nok på grunn av en odds på 1.000 sier Brenna til egne sider.

