Norske Mats (25) vant historisk Football Manager-turnering

I oktober startet Nettavisen jakten på Norges beste Football Manager-spiller og etter å ha vurdert en rekke gode bidrag falt til slutt valget på 25 år gamle Mats André Breesth Kristiansen. Han fikk dermed representere Norge i den aller første offisielle turneringen i det populære spillet.

Football Manager (tidligere Championship Manager, red.anmerk.) har blitt gitt ut siden tidlig på 1990-tallet og kommer ut med en ny versjon hvert år. Spillet gir deg som spiller muligheten til å ta over som manager for en fotballklubb og styre lagets taktikk, spillerkjøp, talentutvikling og økonomi, for å nevne noe, i jakten på heder, ære og ikke minst pokaler.

FM regnes som den mest avanserte fotballsimulatoren på markedet og spillet spilles av millioner av mennesker verden over.

Det var utviklerne av Football Manager, det britiske selskapet Sports Interactive, som arrangerte turneringen i sitt hovedkvarter i London.

- Et stolt øyeblikk

Totalt deltok det spillere fra 16 ulike nasjoner i turneringen som ble avholdt denne helgen. Og Norges deltager, han takket like så godt for tilliten med å bli historisk ved å gå til topps og ta hjem seieren.

Triumfen ble sikret etter en spennende finale mot Nederland, der Kristiansens lag vant med sifrene 2-1. Dermed kunne nordmannen slippe jubelen løs etter to nervepirrende dager foran PC-skjermen.

- Det var utrolig kult og veldig, veldig spennende. Jeg røk nesten ut i gruppespillet, men fikk snudd det i siste kamp, slik at jeg akkurat klarte meg. Så vant jeg på «golden goal» i kvartfinalen, før det ble en grei seier i semifinalen, forteller den ferske FM-mesteren til Nettavisen.

- Det var et fantastisk stolt øyeblikk da seieren var klar. Jeg er den første offisielle europamesteren i et spill som har ganske mange følgere på verdensbasis, forteller han om følelsen han fikk etter å ha vunnet finalen mot Nederland og én av FM-miljøets mest kjente profiler.

PLUKKET UT I NETTAVISEN-KONKURRANSE: Etter å ha gått igjennom en rekke solide bidrag, bestemte Nettavisen at Mats André Kristiansen skulle få reise til London og representere Norge. Han viste seg tilliten verdig.

- Nederlenderen er en av de mest anerkjente bloggerne i FM-universet og har blogget om alle aspekter ved spillet i 15 år. Jeg satt faktisk og leste noen av artiklene hans om dødballsituasjoner på flyplassen før avreise.

Turneringen ble spilt som et vanlig internasjonalt mesterskap med fire grupper, kvartfinale, semifinale og finale. Kristiansen tok seg først videre fra en gruppe med spillere fra Polen, Danmark og Bosnia, før det ble seier mot Nord-Irland i kvartfinalen og seier over Skottland i semifinalen.

Fem norske spillere

Som representant for Norge måtte Kristiansen velge fem spillere fra sin egen nasjon i troppen og til enhver tid ha tre av dem i startoppstillingen.

Martin Ødegaard, Markus Henriksen, Rune Jarstein, Omar Elabdellaoui og Kristoffer Ajer var Kristiansens fem utvalgte nordmenn. Ifølge FM-mesteren var det i et slikt selskap ikke akkurat en fordel å være norsk.

- Jeg vil påstå at det var et ganske stort handicap. Men utviklerne av spillet hadde en intensjon med det, de ville ha et landskampelementet ved turneringen. Når jeg har Jarstein og han fra Spania har David De Gea, er ikke det noen fordel for meg, akkurat. Men det gikk veien, likevel. Da vi kom dit så beklaget utviklerne seg til meg og han fra Nord-Irland, siden vi ikke hadde så mye å velge i, men sånn er det bare, sier Kristiansen.

For å veie opp ble stjerner som Luis Suarez, Saul Niguez, Juan Mata, Jerome Boateng, Alex Sandro, og Mauro Icardi «draftet» inn på nordmannens lag. Selv om han hadde hatt litt kort tid på å forberede seg, hadde han en klar strategi for hvordan han ville bygge opp laget.

- Natt og dag



Kristiansen er nemlig en svært ivrig FM-spiller og sier selv han har brukt tusenvis av timer på å perfeksjonere sitt system. Han hadde derfor en klar tanke om hvilke spillertyper han ønsket seg inn i laget og tok også hensyn til hva slags spillere han så for seg at de andre lagene ville stille med.

25-åringen mener selv at det var taktikken han har jobbet med i en årrekke, en 5-3-2-formasjon, og måten de ulike spillertypene passer inn i dette systemet, som er hovedgrunnen til at han klarte å overliste motstandere som hadde langt sterkere spillere tilgjengelig gjennom sin nasjonale kvote i turneringen. En slu plan om å mannsmarkere ut Lionel Messi, ved hjelp av Jerome Boateng, var også en nøkkel på veien til suksess.

16 NASJONER: Norske Mats André Breesth Kristiansen, nummer to fra venstre på første rekke, sammen med de andre deltagerne.

Forberedelsene til den store turneringen ble gjort på et hotellrom på Gardermoen, ettersom han hadde vært bortreist hele uken i forveien.

- Jeg hadde egentlig en kjempeulempe. Jeg fikk beskjeden om at jeg skulle delta søndag ettermiddag. Da var jeg på flyplassen, på vei til Portugal. Jeg var på en teknologimesse der hele uken. Så landet jeg på Gardermoen fredag morgen og skulle reise videre til London lørdag morgen. Da var det bare å skaffe seg et hotellrom på Gardermoen og forberede seg i 24 timer.

- Jeg måtte lese meg opp på alle databasene og finne ut alt om alle spillerne. Det holder ikke å kun kjenne til de beste spillerne, jeg må også vite om all den spisskompetansen motstanderne mine har, ellers har jeg ingen sjanse. Jeg brukte hele dagen og natten på dette, sier han.

- Min største drøm

Skippertaket ga utvilsomt uttelling og nordmannen er allerede invitert tilbake til London neste år, for en superfinale mot den som går til topps i den andre utgaven av «Copa Manageria», som FM-turneringen heter. Seieren hans ble også sendt ut til Football Managers rundt 270.000 følgere på nettsamfunnet Twitter og 68.000 følgere på Instagram.

COPA MANAGERIA: Slik så det ut da den første offisielle turneringen i Football Manager ble avholdt i London.

Selv om det var en drøm som gikk i oppfyllelse å vinne i London, legger ikke Kristiansen skjul på at det er en enda større drøm og én dag kunne ta med seg det han har lært seg i FM, ut i den virkelige fotballverdenen.

- Det er min største drøm. Men vi har en ganske konservativ fotballbransje, som ikke nødvendigvis respekterer ditt fotballintellekt, kun fordi du er god i et dataspill, selv om jeg vil påstå at det er ganske mye som er ganske direkte overførbart, mener 25-åringen.

- Jeg tror det kan være en fordel å være en utenforstående på mange måter, en som synes det er gøy å analysere spill, bevegelser, hvordan rom oppstår og hvordan du kan skape mest mulig kaos for motstanderen, basert på det motstanderen gjør, forteller Kristiansen videre.

Villas-Boas og Solskjær

Den portugisiske manageren André Villas-Boas, som blant annet har ledet Chelsea og Tottenham, har flere ganger fortalt om hvordan han har vært inspirert av spillet. Her hjemme i Norge har Ole Gunnar Solskjær vært åpen om at han er en ivrig spiller av det populære spillet.

- Villas-Boas er jo et prakteksempel på at dette kan tas med ut i den virkelige verden. Solskjær har også snakket varmt om FM og mener flere managere burde spille spillet. Det er selvsagt fint at mange har spilt på høyt nivå, kjenner til hvordan kulturen skal være i garderoben og hvilke spillere de vil ha, men det er ikke dermed sagt at de har de beste forutsetningene for det strategiske spillet fotball faktisk er. Det er på lik linje med sjakk, spør du meg, Det er kanskje litt hårete å si, men det er jo 11 mot 11 med en gitt plass, og en offsideregel, mener FM-mesteren.

PS. Vi avsluttet med å spørre den ferske FM-mesteren om hva som er hans beste tips til andre som spiller det populære fotballspillet:

- Mitt beste tips er å ikke være redd for å eksperimentere. Stol på dine egne tanker og ideer. På FM-turneringen var vi 16 forskjellige managere, med 16 ulike spillestiler basert på hvordan vi oppfatter spillet og fotball. Det er mer gøy å spille FM når du tester ut ulike ting. Det som er kult, er at hvis du har en ide om fotball, noe du tror kan være mer effektivt, så får du en umiddelbar respons på om det fungerer eller ikke, sier han.