Onsdag er det en kvart milliard i Vikinglotto-potten

Det var ingen som hadde 6+1 rette i Vikinglotto forrige onsdag, og dermed har potten lagt på seg til trekningen 21. mars. Nå er førstepremiepotten på ca 250 millioner kroner.

Forrige onsdag var det riktignok to menn som delte andrepremien. En mann fra Røros og en mann fra Sveio fikk begge 6 rette og delte dermed andrepremien og vant 1.278.575 kroner hver.

Fornøyde andrepremievinnere



- Dette var overraskende må jeg si. Jeg har ikke vunnet mer enn en 2-300 kroner tidligere, sa en av de blide vinnerne da Norsk Tipping ringte forrige uke.



Sveiomannen spiller 10 faste rekker og de leverer han som 10-ukerskupong.



- Ja de har jeg levert lenge, så dette var gøy, men hva jeg skal gjøre med premien vet jeg ikke ennå. Akkurat i kveld er jeg ikke helt i form, så det blir nok ingen stor feiring nå, sa han på telefon.

Den andre vinneren, en mann fra Røros, var også svært fornøyd med pengepremien.

- Dette føles veldig bra, og nå blir det litt finere ferier og sparing i tiden som kommer. Jeg sjekket Norsk Tipping-appen, og joda, vi hadde vunnet stod det. Dessverre er det veldig dårlig internett-linje her jeg er nå, så jeg turde ikke helt stole på det før du ringte, sa den blide Røros-karen.

Den største premien som er vunnet av én spiller i Vikinglotto er på over 341 millioner kroner.

(Vinnersjansen for førstepremien er ca. 1:98 mill. per rekke. Vinnersjansen for andrepremie er ca. 1:14 mill. per rekke.)