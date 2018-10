Over 4 500 gir grasrotandelen sin til Vålerenga

De fleste organisasjonene i Norge har mange støttespillere blant Norsk Tippings spillere. I 2017 ble hele 455 millioner kroner fordelt gjennom Grasrotandelen til små og store lag og foreninger rundt om i langet.

Som grasrotgiver kan du velge en forening eller et lag som får 7 prosent av din spillerinnsats, uten at det går utover din innsats, premie eller vinnersjanse. Det koster deg ingenting ekstra, men korpset, idrettslaget, dyrevernforeningen eller ungdomsklubben du støtter, er evig takknemlig.

Disse får mest

Det finnes rundt 30.000 registrerte grasrotmottakere over hele landet, og bredden er svært stor. Til sammen genererte grasrotgiverne hele 455 millioner kroner til lag og foreninger i 2017. Disse grasrotmottakere fikk mest i fjor.

1. VÅLERENGA FOTBALL har 4561 givere - 3.006.511 kroner

2. LIONS CLUB FREDRIKSTAD har 4388 givere - 2.023.356 kroner

3. FORENINGEN FOR OMPLASSERING DYR 3792 givere - 1.478.913 kroner

4. SPORTSKLUBBEN BRANN 2050 givere - 1.455.531 kroner

5. BODØ-GLIMT FK 2553 givere - 1.435.546 kroner

6. LILLESTRØM SPORTSKLUBB 1966 givere - 1.363.858 kroner

7. SARPSBORG 08 FOTBALLFORENING 2549 givere - 1.336.056 kroner

8. BARNEKREFTFORENINGEN OSLO OG AKERSHUS 2553 givere - 1.306.362 kroner

9. KATTENS VERN 2742 givere - 1.131.839 kroner

10. DYREBESKYTTELSEN BERGEN 2738 givere - 1.114.356 kroner

- Midlene betyr enormt!

Aller mest penger fikk Vålerenga Fotball, som endte på 3.006.511 kroner i 2017. Det er andre året på rad at klubben passerer 3 millioner.





- Grasrotandelen betyr at vi fortsatt kan satse på og jobbe med talentutvikling for både gutter og jenter i de yngre avdelingene, forteller daglig leder i Vålerenga Fotball, Morten Grødahl.



- Alle midlene som kommer inn via grasrota øremerkes breddefotballen i klubben, og for oss betyr det at vi i 2017 har kunnet bygge og rehabilitere baner for over 6 millioner kroner. Vi har planer om å bygge klubbhus også, og håper derfor at folk fortsatt ønsker å støtte oss i årene som kommer. Grasrotandelen betyr at vi fortsatt kan satse på og jobbe med talentutvikling for både gutter og jenter i de yngre avdelingene, avslutter Grødahl.

Slik blir du grasrotgiver

Har du ikke allerede valgt deg en grasrotmottaker, bør du vurdere å gjøre det nå. Dette er en enkel måte å støtte favorittklubben din på.

Søk opp ønsket mottaker og velg "tilknytt". Du kan også når som helst bytte mottaker. Det eneste kravet er at du er kunde hos Norsk Tipping.

Spiller du Lotto for 100 kroner, gir du automatisk syv kroner til din grasrotmottaker - uten at det går utover din innsats, premie eller vinnersjanser.