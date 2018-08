På lørdag får en 150-åring 15 Lotto-millioner

Kulturdepartementet har bestemt at den 150 år gamle DNT (Den Norske Turistforeningen) skal få halvparten av hele Lotto-overskuddet lørdag 25.august.

Halvparten av Lotto-overskuddet utgjør ca. 15 millioner kroner.

- Denne gaven gir oss mulighet til å ruste opp flere hytter, blant annet Kobberhaughytta i Nordmarka, sier Jan Erik Reiten, eiendomssjef i DNT Oslo og Omegn.

Knut Ivar Edvarsen, frivillig i DNT, har planene klare for hytta:

- Denne delen skal bli en sovebygning, og her er et separat hus for de som driver stedet.

Det er de frivillige som holderting i gang hos DNT:

- Hvis ikke noen hadde passet på at ting er nymalt, gresset er slått og alt ser fint ut, så hadde vi slitt. De frivillige er helt uunnværlige, skryter Reiten.

Hele Norsk Tippings overskudd går årlig til gode formål, og humanitære og samfunnsnyttige formål mottar 18 prosent av midlene. DNT-jubileet gjør likevel denne lørdagen litt spesiell.

- Regjeringen har bestemt seg for å virkelig feire DNT når det nå er jubileumsår, sier kulturminister Trine Skei Grande.

