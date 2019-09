Program håndball-VM 2019 kvinner

Håndball-VM 2019 arrangeres i Japan, og det er første gangen Japan er vertsnasjon for kvinner. Det er likevel ikke første gang landet arrangerer et VM i håndball. I 1997 var Japan landet for VM for herrer, et VM vunnet av Russland foran Sverige og Frankrike.

Landene som er kvalifisert til håndball-VM 2019

Vertsnasjonen Japan er kvalifisert gjennom at landet arrangerer mesterskapet. Japan deltok i mesterskapet i 2017, og gikk videre fra Gruppe C sammen med Russland, Danmark og Montenegro. Laget ble slått ut i 8.delsfinalen etter ekstraomganger mot det som etter hvert ble bronsevinner Nederland.

De regjerende mesterne, Frankrike, er også kvalifisert gjennom sin seier i mesterskapet for to år siden. For de som husker det vant Frankrike finalen mot Norge 23-21.

Regjerende mestere fra EM i håndball 2018 er også direkte kvalifisert, men siden det også var Frankrike så er det tapende finalist som blir regnet som mesteren som kvalifiserer seg. Det var Russland som tapte finalen 21-24 mot Frankrike. De to lagene som spilte bronsefinalen er også dermed kvalifisert: Romania og Nederland (Nederland vant 24-20).

Fra afrikamesterskapet i håndball er det kvalifisert tre lag. Angola vant sin 13. tittel i desember 2018 etter å ha slått Senegal i finalen. Arrangør Kongo kom på 3.plass, og er også kvalifisert.

Fra Asiamesterskapet er det fire kvalifiserte land: Australia, Kasakhstan, Kina og Sør-Korea. Det var Sør-Korea som vant mesterskapet etter å ha vunnet finalen mot Japan, men siden Japan er kvalifisert som vertsnasjon ber det tre andre lag som også kom inn: De to lagene som spilte bronsefinalen (Kina og Kasakhstan). I tillegg ble Australia kvalifisert som innehaver av femteplassen.

Spillerne til Brasil feirer etter å ha slått Argentina i finalen i Sør-Amerikamesterskapet.

Fra det sør-og sentralamerikanske mesterskapet ble Argentina og Brasil kvalifisert. Mesterskapet avholdes som seriespill, og Brasil vant foran Argentina.

Vinneren av Nord-Amerika og det karibiske mesterskapet får også en deltager i mesterskapet, og vinneren ble Cuba som slo Puerto Rico i finalen. Verken nummer 2, som da var Puerto Rico eller Grønland som tok tredjeplassen er kvalifisert.

De siste kvalifiserte lagene kommer fra gruppene i Europa. Det var fire grupper, og alle gruppevinnerne i tillegg til det beste laget på andreplassene møtte lagene fra EM samt Østerrike for playoff for å bestemme de ni som skulle komme til Japan. Lagene som vant sine grupper var Slovakia, Sveits, Hvite-Russland og Nord-Makedonia. Det beste laget på andreplass var Island. Playoffkampene endte med at Tyskland, Danmark, Sverige, Norge, Serbia, Montenegro, Slovenia, Ungarn og Spania gikk til VM. Det vil si at ingen av gruppevinnerne, eller Island som nummer to ble kvalifisert.

Kumamoto er hovedstaden i prefekturet med samme navn på øya Kyushu. Det blir rundt 740 000 menneskeri byen

Arenaene under håndball-VM 2019 i Japan

Håndball-VM 2019 spilles på fem arenaer. Dette er Park Dome Kumamoto, Aqua Dome Kumamoto, Kumamoto Prefectual Gymnasium, Yatsushiro General Gymnasium og Yamaga City Overall Gymnasium som alle ligger på øya Kyushu. De to sistnevnte ligger henholdsvis sør og nord for byen Kumamoto.

Gruppene VM i håndball 2019

Det er fire grupper i det innledende spillet i håndball-VM. Det er seks lag i hver gruppe, og de tre beste lagene går videre til et nytt gruppespill før vinnerne og numme 1 i hver av disse gruppene går til semifinalene.

Gruppe A håndball-VM

Angola (regjerende mester Afrikamesterskapet)

Cuba (regjerende mester Nord-Amerika og karibamesterskapet)

Nederland (sølvvinner EM)

Norge (kvalifisert gjennom play-off)

Serbia (kvalifisert gjennom play-off)

Slovenia (kvalifisert gjennom play-off)

Gruppe B håndball-VM

Australia

Brasil

Danmark

Frankrike

Sør-Korea

Tyskland

Gruppe C håndball-VM

KasakhstanMontenegroRomaniaSenegalSpaniaUngarn

Gruppe D håndball-VM

Argentina

Kongo

Japan

Kina

Russland

Sverige

Kampene til Norge håndball-VM 2019

30. november Norge- Cuba, Aqua Dome Kumamoto 13:30

2. desember Slovenia - Norge, Aqua Dome Kumamoto 13:30

3. desember Norge - Serbia, Aqua Dome Kumamoto 13:30

5. desember Norge - Angola, Aqua Dome Kumamoto 13:30

6. desember Nederland - Norge, Aqua Dome Kumamoto 13:30

Skulle Norge klare topp 3 i gruppen vil det bety gruppe I i hovedrunden. Hovedrunden begynner den 8. desember.

Semifinale håndball-VM arrangeres den 13. desember.

Finalen i VM i håndball i Japan er den 15. desember.