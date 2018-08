Ramadan Sobhi fikk hele Egypt på nakken etter spesiell manøver: - Det var bare litt lek

TABELLTIPSET: 19.-PLASS - HUDDERSFIELD

Han har mange kallenavn. «Ramadona» og «Den egyptiske Messi» sier sitt.

I sommer hentet Huddersfield Ramadan Sobhi (21) fra Stoke, og forventningene til den unge egypteren er høye. I Huddersfield håper de på en ny Mohamed Salah, en lynving som kan hjelpe klubben med å score flere mål. For er det én ting klubben sliter med, så er det å score mål.

I opprykket fra Championship sesongen 2016/17, endte de med negativ målforskjell. Forrige sesong i Premier League var fasiten 28 mål på 38 kamper.

David Wagners gutter har et håp om å gjøre noe med dette i sesongen som kommer

Store forventninger

Sobhi er født og oppvokst i Kairo. Han spilte ungdomsfotball i Al Ahly, og det var også der han fikk sitt gjennombrudd. Allerede som 17-åring var han med på å vinne sin første ligatittel med klubben – noe han gjentok to år senere. Europeiske klubber fikk øynene opp for unggutten, og han signerte for Stoke i 2016. Etter to mindre vellykkede år i Stoke, ble han i sommer hentet til Huddersfield, og det er liten tvil om at manager Wagner har store forhåpninger for 21-åringen.

- Han er et skikkelig talent og har oppnådd mye for å bare være 21 år, med blant annet over 20 opptredener for landslaget, uttrykte Wagner da Sobhi ankom sin nye klubb i juni.

- Ramadan har allerede mange av de kvalitetene vi ser etter når det gjelder vår «Terrier Identitet» («The Terriers» er Huddersfields kallenavn, journ.anm.); han er dyktig, direkte og veldig kvikk i hodet. Han har likevel områder som han kan forbedre også, og det er veldig spennende, mente tyskeren.

EGYPTISK PRINS: Ramadan Sobhi håper å oppnå store ting i Huddersfield.

Spørsmål rundt alder

Egypteren har blitt vant til å være i rampelyset allerede i ung alder. Som ung gutt måtte han tåle å få spørsmål rundt alderen sin på grunn av hans fysiske og tekniske egenskaper. Kantspilleren innrømmer at det kan ha tatt på med alle spekulasjonene, men sier at det nå har endret seg.

- Helt siden jeg var tolv år har folk snakket om dette. Når jeg ble eldre og bedre kjent, ble det dratt opp på nytt. Det var noe som ble snakket om da jeg gjorde det bra – det ble funnet på fordi noen ikke likte at jeg hadde suksess. Folk har bedt om unnskyldning for å spre falske rykter nå i etterkant, og de respekterer meg i dag siden jeg representerer Egypt og spiller i Premier League, sier Sobhi selv.

Irriterte på seg motstander

Selv om noe av oppmerksomheten Sobhi har fått er uforskyldt, har han også valgt en stil som gjør at han blir lagt merke til. Det ble blant annet stor ståhei i Egypt da teknikeren valgte å stoppe opp og stille seg oppå ballen midt under en kamp mot rivalen Zamalek i 2015.

Hendelsen skapte raseri, både blant den egyptiske befolkningen og hos motstanderen. Det hele endte med at Zamalek-spilleren Hazem Emam sparket til Sobhi og mottok et fortjent rødt kort. I Egypt ble det slått stort opp og kalt usportslig av Sobhi.

Unggutten hevder selv at han gjorde det for å lage show, og han mener at det ville blitt tatt godt imot andre steder i verden.

- Det var ikke arroganse. Jeg ville ikke bevise noe. Det var bare litt lek, slik skjer i England også, men i Egypt ble det blåst opp i proporsjoner.

Til tross for at han mottok kritikk for hendelsen, stoppet det ikke Sobhi: To måneder senere gjentok han nemlig gesten og fikk på ny kjørt seg av motstanderne.

Vil heve seg

Etter å ha levert 20 målpoeng på 55 toppseriekamper i hjemlig liga, har England-oppholdet så langt blitt en skuffelse for den egyptiske vingen. Han står med to mål og to målgivende pasninger på totalt 41 opptredener i Premier League. Skal Huddersfield beholde plassen på øverste nivå enda en sesong, må dette trolig forbedres kraftig.

På Twitter er 21-åringen klar på hvilke forventninger han har til oppholdet i Huddersfield: «Terriers, la oss legge ut på en minneverdig reise!», var beskjeden til lagets supportere etter at treårskontrakten ble underskrevet i juni.

Nå starter den reisen, og bare Sobhi selv kan avgjøre hvor den ender.

Analyse av Huddersfield:

Overgangsaktivitet :

INN :

Ben Hamer (Leicester City)

Terence Kongolo (Monaco)

Ramadan Sobhi (Stoke)

Juninho Bacuna (FC Groningen)

Jonas Lössl (Mainz)

Erik Durm (Borussia Dortmund)

Adama Diakhaby (Monaco)

UT:

Tom Ince (Stoke)

Dean Whitehead (legger opp)

Robert Green (Chelsea)

Jack Boyle (Clyde FC)

Denilson Carvalho (fristilt)

Dylan Cogill (Clyde FC)

Luca Colville (fristilt)

Cameron Taylor (fristilt)

Jack Payne (Bradford, lån)

Sean Scannell (Bradford)

Tareiq Holmes-Dennis (Bristol City)

Joel Coleman (Shrewsbury, lån)

Keepere:

Danske Jonas Lössl stod en strålende sesong i Huddersfield-buret i fjor, og er nå hentet på permanent basis fra Mainz. Det er liten tvil om at han vil være førstevalget også den kommende sesongen, og det blir spennende å se om han kan gjenta fjorårets kjempesesong. Det vil være helt avgjørende for klubben at Lössl er på topp gjennom samtlige 38 serierunder.

Ben Hamer er hentet fra Leicester som ny reservekeeper, men det blir trolig ikke noe spilletid for engelskmannen så lenge Lössl holder seg skadefri.

Forsvar:

I forsvaret er det også en dansk sjef. Mathias Zanka Jørgensen spilte godt forrige sesong, og fikk tre kamper for Danmark under sommerens VM. Han har med seg Christopher Schindler i forsvarsrekken, mens spillere som Terence Kongolo og Michael Hefele kjemper om den tredje midtstopperplassen dersom laget spiller med trebackslinje.

På backene vil trolig Erik Durm, som kommer fra Dortmund, ta plass til venstre. Han utfordres av fjorårets venstreback, Chris Löwe. På høyrebacken vil Tom Smith og Florent Hadergjonaj kjempe om plassen. Sistnevnte ble hentet på permanent basis i sommer etter å ha vært på lån i klubben forrige sesong.

Midtbane:

Aaron Mooy er playmaker og leder an fra sin midtbaneposisjon. Australieren har blitt selve symbolet på Huddersfield, og tar ofte ansvar når laget sliter. Han har også en strålende dødballfot. De resterende plassene på midtbanen ble i fjor spredd mellom Jonathan Hoggs, Philip Billing, Daniel Williams, Alex Pritchard, Dean Whitehead og Abdelhamid Sabiri. Mest spennende av disse er den offensive Pritchard, som vi har litt troen på at kan ta enda et steg i den kommende sesongen. I tillegg har 20 år gamle Juninho Bacuna blitt hentet fra Groningen i Nederland.

Alt i alt ser likevel midtbanen for svak ut til å kunne hamle opp med de aller beste, og det vil være innsatsen til laget som blir avgjørende for hvor mange poeng som blir samlet.

TOPPSCORER: Steve Mounie var Huddersfields toppscorer i 2017/18.

Angrep:

Huddersfields angrep har slitt med å score mål, og scoret bare 28 mål forrige sesong. Sesongen før rykket de opp fra Championship med negativ målforskjell, og uten å gjøre et eneste mål i play off-kampene. Steve Mounie ble lagets toppscorer forrige sesong, med sju mål. To av disse kom allerede i sesongens første kamp mot Crystal Palace. Spisskollega Laurent Depoitre endte på seks mål. Adama Diakhaby har blitt hentet fra Monaco, og vil utfordre de to andre om spissplassen i klubben.

På kantene er det trolig Ramadan Sobhi, Rajiv van la Parra og Elias Kachunga som vil kjempe om det meste av spilletiden. Ingen av de har sprudlet på toppnivå i England foreløpig, og vi er usikre på om denne angrepsrekken har nok kvalitet.

Manager: David Wagner

Huddersfield-manageren er kanskje mest kjent som Jürgen Klopps dobbeltgjenger. De to kompisene står for mye av det samme, også på fotballbanen. David Wagner tar vare på spillerne, ønsker et skikkelig «gegenpress» og er en omgjengelig fyr.

Manageren spiller vanligvis i en 4-2-3-1-formasjon, men forsøkte seg også med en trebacksrekke forrige sesong. Uansett er hovedfokuset at han alltid setter laget over enkeltspillere. En av hans hjelpere, Andy Hughes, uttalte til Sky Sports at «du kommer ingen vei som individualister om dere ikke har samhold og lagånd». Dette er Wagners filosofi, og slik vil han fortsette å lede fotballklubber. Skulle det hele ende med nedrykk i år, skal man ikke se bort fra at en større klubb snapper opp tyskeren neste sommer.

Se opp for: Ramadan Sobhi (21)

Egypteren er hentet inn som en offensiv kraft i det som har vært et tannløst angrep. Med kvikke føtter og god teknikk, håper Huddersfield-fansen at Sobhi skal være avgjørende for at laget beholder plassen i Premier League. Han har nå to sesonger bak seg i ligaen med Stoke, og det er på tide at egypteren setter skikkelig spor etter seg i den engelske toppdivisjonen.

LAGET: David Wagner er svært opptatt av samhold og lagånd.

Plusser:

+ Samhold, lagånd og innsats kan gjøre gråstein til gull

+ David Wagner er en av ligaens mest spennende managere

+ Viste at de kan ta poeng når de trenger det som mest mot slutten av forrige sesong

Minuser:

- Mangler kvalitet, både i startellever og i troppen

- Sliter med å score mål

- Har ikke den samme entusiasmen som etter opprykket for to år siden. Sesong to er ofte den hardeste

Konklusjon:

Huddersfield klarte med et nødskrik å holde plassen i Premier League forrige sesong. Lagets første sesong på øverste nivå i England siden 1972 ble et hardt møte med realiteten, men en sterk seier mot Watford og uavgjort mot både Chelsea og Manchester City helt på tampen av sesongen sørget for fornyet tillit i Premier League. Sesongens store høydepunkt i 2017/18-sesongen var 2-1-seieren over Manchester United hjemme på The John Smith’s Stadium.

Vi tror at andresesongen på øverste nivå blir i hardeste laget for klubben, og når opprykksentusiasmen er borte, frykter vi det kan bli mange nederlag i sesongen som kommer.

Laget mangler fremdeles målscorere og vi synes ikke troppen i sin helhet er god nok for Premier League. Derfor tipper vi at Huddersfield tar den sure veien ned til Championship etter denne sesongen.

Treningskamper:

10. juli: Bury - Huddersfield Town 0-4 (Pritchard, Van la Parra, Sabiri, Daly)

14. juli: Accrington Stanley - Huddersfield Town 3-0

18. juli: Dynamo Dresden - Huddersfield Town 0-0

21. juli: Real Betis - Huddersfield Town 2-0

21. juli: Werder Bremen - Huddersfield Town 1-0

22. juli: SV Darmstadt - Huddersfield Town 1-1 (Mounie)

25. juli: Huddersfield - Lyon 3-1 (Kongolo, Depoitre x2)

31. juli: Bologna - Huddersfield Town

3. august: RB Leipzig - Huddersfield Town