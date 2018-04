Rosenborg hentet Even Hovland

Rosenborg henter midtstopperen Even Hovland fra Sogndal.

Det bekrefter klubben onsdag kveld.

Hovland har signert en tre og en halvårskontrakt med trønderne.

RBK bekrefter også at Rafik Zekhnini er klar for klubben. han kommer på lån fra den italienske klubben Fiorentina fram til sommeren.

Hovland kom tilbake til norsk fotball sist sesong, etter et opphold i Tyskland og etter en tid som klubbløs, signerte han for Sogndal.

Klubben fra saftbygda rykket imidlertid ned fra Eliteserien i fjor.

Hovland startet karrieren i nettopp Sogndal og spilte for klubbe i perioden 2007 til 2011, før han gikk videre til Molde i 2012.

I 12014 til 2017 var han i den tyske klubben FC Nürnberg. 29-åringen står med 24 landskamper for det norske landslaget og debuterte i 2012.

Ifølge Sogn Avis skal Rosenborg ha meldt sin interesse for veteranen tidlig onsdag og hevder at 29-åringen ble sett på som et andrevalg bak Steven Caulker, som angivelig skal ha vært i trøndernes kikkert.

Hovland reiste til Trondheim onsdag kveld, der den medisinske testen ble fullført og kontrakten med Rosenborg underskrevet.

Det er ikke kjent hvor mye RBK betaler for midtstopperen.

Rosenborg har fått en tung start på sesongen i Eliteserien og de regjerende mesterne står uten seier etter tre kamper.

Med kun to poeng, ligger mesterlaget på 12.plass så langt og opp til ligaleder Molde har det allerede blitt en luke på sju poeng.

Tidligere onsdag ble det kjent at RBK har sikret seg Fiorentina-vingen Rafik Zekhnini på lån fra til sommeren. Han har en fortid i Odd.