Så mye må du ut med for Liverpool på FIFA 20

FIFA 20 er tilgjengelig for handel på nett. Det vil si at man kan logge seg på det som kalles FIFA web app.

Her kan du logge deg på

I tillegg er det slik at kjøper du det som kalles EA Access vil du i løpet av torsdag 19.september få tilgang til spillet i 10 timer før lanseringen som skjer den 24 .september for alle som har forhåndsbestilt (Den 27. september for den vanlige versjonen).

For alle som spiller FUT, eller Fifa Ultimate Team, er spillerratingene og prisene som spillerne får på overgangsmarkedet av stor interesse.

Det laget som har fått flest nye stjernespillere, altså spillere med høy rating, er Liverpool. Etter andreplassen i Premier League og seieren i Champions League er kanskje ikke det så overraskende.

På det første rundens lag i FIFA finner du Sadio Mané, og blant reservene også en nordmann.

Vi har sett på hva prisene er i FIFA 20 etter noen timer med netthandel. Vi har tatt utgangspunkt i en sannsynlig første-ellever, og har ikke tatt med Sadio Manés TOTW-kort (han er i den første ukens lag på FIFA 20).

Vi har tatt med den laveste prisen vi fant (klokken 12:00 19.september). Parantesen viser spillerens rankingscore.

Allison Becker (89) - 36 500

Alexander-Arnold (83) - 12 000

Van Dijk (90) - 550 000

Matip (82) - 2 200

Fabinho (85) - 25 500

Henderson (83) - 2 700

Wijnaldum (84) -12 750

Sadio Mané (88) - 400 000

Firmino (86) - 35 000

Salah (90) - 210 000