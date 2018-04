Samboere vant begge på fredag den 13

Det å vinne en relativt stor premie i et spill fra Norsk Tipping er ikke dagligdags. Det er kanskje enda mindre dagligdags å vinne samme dag som samboeren. Kanskje spesielt hvis den dagen er fredag den 13.

Fredag vant nemlig samboerne begge 100 000kr i Nabolaget, spillet hvor du blir trukket ut på din adresse. Nå begge samboerne hadde spilt ble det gevinst på begge.

- Jeg måtte sjekke flere ganger om det virkelig var 100.000 kroner jeg vant da jeg fikk premievarsel. Jeg måtte telle nuller, fortalte 28 år gamle Helge Ljosdal fra Sandnes til Norsk Tipping da de ringte.

Samboer Merethe Ljosdal jublet også over å ha vunnet 100.000 kroner i Nabolaget fredag kveld.

- Det er helt sykt, det passet så bra akkurat nå, for nå kan vi kjøpe oss hus, jublet 26-åringen.

Pengene skal brukes til nettopp hus, det er også ektemannen Helge enig i. Men han har en litt annen oppfatning av hvordan pengene kan komme til nytte.

- Ja det skal bli deilig å få pusset opp litt i huset vårt, så det er jo helt fantastisk, sier han.

- Aner vi at det kan bli splid nå om hva premien skal brukes til? For kona di sa at hun gjerne vil kjøpe nytt?

- Ha ha, ho ville det ja, ja da må vi nok samle sammen til et lite familieråd og legge en slagplan, humrer den glade vinneren før han skyter inn at de nok skal bli enige.

Siden Sandnes ble trukket ut som kveldens hovednabolag ble det en rekke vinnere i Rogaland denne kvelden.

Ei kvinne i 50- årene kunne nesten ikke tro det var sant da hun fikk Telefonen fra Hamar med beskjed om at hun var blitt 1 million kroner rikere.

- Jeg er rett og slett målløs og forfjamset. Dette var en veldig fin start på helgen, tusen takk!

En mann i 40-årene trodde det var tull at han som en av naboene til millionæren kunne juble for 100.000 kroner.

- Kan du si det en gang til?

- Du har vunnet 100.000 kroner.

- Ja, det var en grei beskjed å få på fredagskvelden.

Flere vinnere

I tillegg til Sandnes som ble trukket ut som kveldens hoved-Nabolag var det mange glade vinnere av 100.000 kroner også rundt om i Norge.

Kvinne i 40-årene fra Horten

Kvinne i 60-årene fra Norfjordeid

Kvinne i 60-årene fra Brummundal

Mann i 40-årene fra Randaberg

Mann i 40-årene fra Molde

