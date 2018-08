Sarri fikk Napoli-sjefen til å steile: - Du får sparken etter tre tap

TABELLTIPSET: 6. PLASS - CHELSEA:

Under en måned etter at han ble ansatt, skal Maurizio Sarri lede Chelsea i Premier League, med det som for spillerne er en ny filosofi, ny formasjon og et nytt system.

Italieneren vet godt at det kommer til å ta tid før spillerne blir kjent med og utførerer hans 4-3-3-system til perfeksjon.

Han har nemlig vært borti dette før.

I Napoli: - Kommer til å tape de sju første

Da han ble kontaktet av Napoli med forespørsel om å ta over treneransvaret i kubben i 2015, kom han med et uvanlig defensivt innsalg til klubbens president Aurelio De Laurentiis.

- Vi kommer til å tape de sju første kampene, sa Sarri, vel vitende om at han trengte tid for å lære spillerne å kjenne.

De Laurentiis valgte likevel å ansette mannen, som i fjor var nær ved å lede Napoli til klubbens første seriegull siden 1990.

- Jeg lo, og han smite. Forståelsen mellom oss ble født i det øyeblikket, minnes De Laurentiis ifølge Independent.

PÅ PLASS I CHELSEA: Maurizio Sarri.

- Du får sparken etter tre tap



Napolis karismatiske president lo imidlertid ikke lenger da det ble 1-2-tap for Sassuolo i åpningskampen. Han kalte Sarri inn på kontoret og spurte om han ikke skulle gå bort fra den smale 4-3-2-1-formasjonen som hadde fungerte så bra for ham tidligere. De Laurentiis mente formasjonen ikke passet Napolis spillerstall.

- President, la meg gjøre det på min måte. Vi taper kanskje de sju første kampene, men så skal du få se hva som skjer.

De Laurentiis var ikke lenger like lystig i sin respons og ga Sarri klar beskjed:

- Taper vi tre kamper, får du sparken! var den krystallklare beskjeden fra Napoli-presidenten.

FULLT ALVOR: Aurelio De Laurentiis syntes ikke lenger tanken på sju strake tap var noe særlig morsom.

Sarri-effekten viser seg

2-2 mot både Sampdoria og Empoli fulgte i de to neste kampene. Sarri hadde unngått tap, men resultatene og tabellsituasjonen var alt annet enn tilfredsstillende for kravstore fans og en enda mer kravstor president.

Så skjedde det noe.

I løpet av den neste måneden skjøt Napoli fart som en rakett. Lazio ble rundspilt med 5-0 hjemme på San Paolo, AC Milan ble knust 4-0 på San Siro, og på toppen av det hele ble mektige Juventus slått 2-1 i Napoli.

Det holdt ikke til mer enn seriesølv til slutt, men Maurizio Sarri hadde bevist at han har noe å fare med også på den største scenen.

Nå gjenstår det å se om Roman Abramovitsj er like tålmodig som Aurelio De Laurentiis.

Johnsen tviler på gullkamp



Erland Johnsen, som spilte 145 ligakamper for Chelsea på 90-tallet, tror Sarri vil trenge tid også i London-klubben. Han tror ikke på seriegull i italienerens første sesong.

- De har så å si samme mannskap, så de kommer nok til å kjempe i toppen, forhåpentligvis topp fire, men jeg tror ikke det blir noe seriegull, sier Johnsen til Nettavisen.

Johnsen, som selv var midtstopper i sin aktive karriere, mener det ikke skal være noe stort problem å legge om fra tre til fire i bakre ledd.

- Jeg tror det skal gå raskt å legge om. Han har spillere der som spiller i en firer på landslagene sine, så det skal ikke være noe problem. Det tok litt tid å spille inn den femmeren, synes jeg. Og jeg var alltid litt usikker på spesielt Moses på det defensive, da de slapp inn en del mål på innlegg mot Chelsea sin høyre side, sier Johnsen.

1994: Erland Johnsen i aksjon mot Manchester Uniteds Mark Hughes i FA-cupfinaen i 1994. Manchester United vant kampen 4-0.

- Luiz er for dårlig

51-åringen setter også spøsmålstegn på stopperplass, og er klar på at brasilianske David Luiz ikke holder mål.

- Jeg er litt usikker på hvem de skal bruke sammen med Cahill i fireren, for Luiz er for dårlig forsvarsspiller til å spille i en firer. Det har han bevist mange ganger. Han er for dårlig defensivt, spesielt på innlegg. Der glipper han ofte, mener Johnsen.

Den tidligere midtstopperen ser fram til å se hva Sarri kan gjøre med Chelseas angrepsspill de neste månedene. Han er ikke imponert over måten Chelsea fremsto forrige sesong.

- Jeg synes det har vært litt tynt framover. De har vært veldig avhengige av kreativiteten til Hazard. De har ofte blitt litt for baktunge i den formasjonen. De har havnet i en femmer og da bli det lite trøkk framover.

PÅ HELL? David Luiz overrasket mange i sin første sesong etter comebacket i Chelsea. Det var imidlertid som den midterste av tre stoppere. Som en av to stoppere har det gått tyngre for brasilianeren.

Etter 12 managerbytter på ti år, er Johnsen klar på at hans gamle klubb kunne hatt godt av noe mer kontinuitet på trenersiden.

- De burde være litt mer tålmodig, synes jeg - også med Conte. Den største svakheten til Conte var at han holdt fast på den formasjonen nesten uansett. Jeg liker managere som kan variere ut fra hva de har av spillere og hvem de møter. Gradvis mistet vel han garderoben og. Det er mye politikk med fotballen, det ser du i United nå og. Det er ikke lett å ha managere over lengre tid, mener Johnsen.

Analyse av Chelsea:

Overangsaktivitet:

INN:

Jorginho (Napoli)

Robert Green (Huddersfield)



UT:

Mitchell Beeney (Sligo Rovers)

Wallace Oliveira (fristilt)

Trevoh Chalobah (Ipswich Town, lån)

Nathan Baxter (Yeovil Town, lån)

Reece James (Wigan Athletic, lån)

Dujon Sterling (Coventry City, lån)

Isaac Christie-Davies (Liverpool)

Cole DaSilva (fristilt)

Matej Delac (AC Horsens)

Eduardo (Vitesse, lån)

Jordan Houghton (MK Dons)

Renedi Masampu (fristilt)

Tushuan-Tyreese Walters (fristilt)

Harvey St. Clair (Venezia)

Jake Clarke-Salter (Vitesse, lån)

Lewis Baker (Leeds, lån)

Kenedy (Newcastle, lån)

Jamal Blackman (Leeds, lån)

Todd Kane (Hull, lån)

Jeremie Boga (Sassuolo)

Charlie Colkett (Shrewsbury, lån)

Jacob Maddox (Cheltenham Town, lån)

Kasey Palmer (Blackburn, lån)

Matt Miazga (Nantes, lån)

Fikayo Tomori (Derby, lån)

NY MANN: Jorginho ble med Maurizio Sarri fra Napoli til Chelsea.

Keepere:

Thibaut Courtois ser ut til å ha bestemt seg for at nok er nok i Chelsea og at han er klar for nye utfordringer i Real Madrid.

Chelsea er i full gang med å få tak i en erstatter, som basert på de siste rapportene ser ut til å bli Kepa Arrizabalaga fra Athletic Bilbao. 23-åringen skal fylle store sko og kommer for en overgangssum som tynger; 753 millioner kroner.

Potensielt sikrer Chelsea seg en klassekeeper for de neste ti årene, men de mister samtidig en av verdens aller beste keepere i Thibaut Courtois.

Willy Caballero og Rob Green har godt med erfaring fra Premier League og kan få viktige roller som læremestere, i tillegg til å være reservekeepere bak Arrizabalaga.

Forsvar:

Maurizio Sarri inn betyr at Chelsea går tilbake til å spille med fire mann bak. Spørsmålet er om kvaliteten på midtstopperne fremdeles er god nok. David Luiz og Antonio Rudiger så ut til å ha store problemer i møtet med Manchester City forrige helg. Holder Gary Cahill mål fortsatt? Og kan Andreas Christensen ta steget til å bli en lederskikkelse og stopperbauta?

På backene ser det ut til at Cesar Azpilicueta tar plass på høyre, mens landsmann Marcos Alonso fortsetter på venstresiden. Sistnevnte får imidlertid tøff konkurranse fra brasilianske Emerson. Antonio Conte-exiten betyr trolig at Victor Moses' beste dager som fotballspiller er over. Nigerianeren fikk en overraskende stor rolle og ble fast inventar på vingback under Conte.

SIKKE BRIKKE: Cesar Azpilicueta blir etter alt å dømme Chelseas faste høyreback denne sesongen.

Midtbane:

Også på midtbanen blir det forandringer hos Chelsea denne sesongen. Sarri har tatt med seg Jorginho fra Napoli, noe som trolig vil hjelpe Chelsea-spillerne å komme inn i Sarri-stilen raskere.

N'Golo Kanté er utvilsomt bankers på laget etter å ha returnert fra VM-ferie. Da er det én plass igjen, og den må Cesc Fabregas og Ross Barkley kjempe om. I skrivende stund raporteres det i tillegg om at Mateo Kovacic kan komme inn.

Det er ikke ventet at Tiemou Bakayoko får flere sjanser i London-laget etter overgangen fra Monaco i fjor. 23-åringen må regnes som en stor flopp etter overgangen for 40 millioner pund og kobles nå til AC Milan.

Ruben Loftus-Cheek, som var lånt ut til Crystal Palace forrige sesong, har derimot fått beskjed om at han er med i Sarris planer.

STJERNE: N'Golo Kanté har blitt en av Chelseas viktigste spillere på grunn av den jobben han legger ned defensivt.

Angrep:

Det er fortatt usikkerhet rundt hvorvidt Olivier Giroud, Michy Batshuayi og Alvaro Morata alle er på Stamford Bridge når overgangsvinduet lukker, men per i dag kjemper de om én plass som midtspiss.

Vi snakker om tre gode fotballspillere, men ingen av de gir en umiddelbar følelse av at det skal scores 20+ i løpet av en sesong.

Eden Hazard er naturligvis fast inventar på den venstre siden av angrepet når han er tilbake for fullt, mens Willian og Pedro må kjempe om plassen ute til høyre.

Callum Hudson-Odoi vil nok også få sine muligheter, spesielt i starten av sesongen, når spillerne som var involvert i VM, akkurat har rukket å komme tilbake fra ferie.

Det er også verdt å merke seg grepet Sarri tok da Gonzalo Higuain ble solgt til Juventus fra Napoli i 2016. Mange fryktet at Napoli ikke lenger hadde noen goalgetter, men Sarri visste råd og omskolerte kantspilleren Dries Mertens til midtspiss. Belgieren endte opp med å score 28 ligamål, og nå kan man lure på om Sarri vil gjøre det samme med Eden Hazard.

SUPERSTJERNE: Eden Hazard er Chelseas viktigste spiller offensivt.

Se opp for: Callum Hudson-Odoi (17)

17-åringen har fått mye oppmerksomhet og skryt for prestasjonene sine i sommerens treningskamper. Med Eden Hazard på VM-ferie har Callum Hudson-Odoi benyttet muligheten til å vise seg fram på Chelseas venstre kant. Også i Community Shield-møte med Manchester City viste unggutten prov på ekstrem fart og strøken teknikk. Nå venter ekspertene på det virkelige gjennombruddet, og det kan komme allerede denne sesongen.

Manager: Maurizio Sarri (59)

Med et avansert 4-3-3-system, som er svært annerledes enn det Antonio Conte ønsket gjennomført, er det ingen fordel for Sarri at han ankom Chelsea så sent som 14. juli.

Italieneren mener at fotball skal være gøy, og når spillerne har det gøy, presterer de også bedre.

59-åringen ønsker at laget hans skal flytte ballen framover hurtig, men hvis den muligheten ikke er der, skal laget holde ballen i laget fram til muligheten til å eksplodere framover presenterer seg.

Lagene hans bygger ofte opp spillet bakfra tålmodig, og setter opp trekanter mellom keeper, midtstopperne og den defensive midtbanespilleren.

Den tidligere Napoli-sjefen har fått en del kritikk for å rullere for lite i løpet av en hel sesong, og på den måten slite ut nøkkelspillerne mot slutten av sesongen.

Etter nesten å ha ledet Napoli til Serie A-gull i fjor, står han ovenfor en formidabel oppgave med å få Chelsea-spillerne til å sette seg inn i systemet hans så fort som mulig.

Lykkes han, blir det morsomt å være Chelsea-fan denne sesongen.

Plusser:

+ En manager som står for inspirerende og underholdende fotball

+ Eden Hazard og N'Golo Kanté - Premier Leagues beste spillere i sine roller?

+ Kontinuitet - ser ut til å beholde stammen i laget

Minuser:

- Mye nytt på en gang under Sarri - vil ta tid

- Signaleffekten av Courtois' ønske om å dra. Hazard og Kanté neste?

- Midtstopperne ser utrygge ut i Sarris firebackslinje

SLET: David Luiz og Antonio Rudiger så ikke komfortable ut mot Manchester City i Community Shield-kampen.

Konklusjon:

Maurizio Sarris inntreden i Chelsea blir neppe kjedelig, men det er flere spørsmålstegn rundt stallen, og italieneren trenger trolig tid på å få sin filosofi og spillestil inn i ryggmargen på spillerne.

Spørsmålet er om han får den tiden i en klubb som i løpet av de siste ti årene har hatt elleve forskjellige managere, inkludert midlertidige ansettelser.

Vi tror det går mot en tøff første sesong for Sarri og hans menn. Laget vil ganske sikkert bli blant de mest underholdende i ligaen, men per i dag er det tydelig at mange byggeklosser gjenstår.

Trebackslinja som ble brukt under Antonio Conte er skrotet, og spesielt David Luiz har sett langt mer naken ut når han ikke beskyttes av en stopper på hver side av seg.

KLAR FOR NY SESONG: Maurizio Sarri.

Antonio Conte gikk tydelig lei på slutten av sesongen fjor, og igjen kunne det virke som om italieneren ikke var fornøyd med ledelsens vilje til å forsterke laget. Så langt denne sommeren har Chelsea kun fått på plass Jorginho og Robert Green.

Eden Hazard, N'Golo Kanté, Gary Cahill, Michy Batshuayi, Olivier Giroud og Thibaut Courtois spilte alle på lag som var involvert i maks antall kamper i VM, og er så vidt ferdig med ferien.

Sistnevnte ser ut til å være på vei bort fra klubben dagen før overgangsvinduet i England stenger.

Alle usikkerhetsmomentene rundt ny manager, ny formasjon, ny filosofi og spillerlogistikk gjør at vi tror Chelsea trekker det korteste strået av topp seks-lagene denne sesongen.

Treningskamper

23. juli: Perth Glory - Chelsea 0-1 (Pedro)

28. juli: Chelsea - Inter 1-1 (5-4, str.) (Pedro)

1. august: Chelsea - Arsenal 1-1 (5-6, str.) (Rudiger)

5. august: Chelsea - Manchester City (Community Shield) 0-2

7. august: Chelsea - Lyon 0-0 (5-4, str.)

