Sekund-drama da Marius (27) ble vekket med 50.000 kroner

I konkurransen "Vekking fra Hamar" kan du nemlig bestille vekking hver morgen fra mandag 15. oktober til og med fredag 19. oktober. Telefonen fra Hamar vil vekke det norske folk, og hver dag kommer én av de som har stilt alarmen til å få en svært god morgen.

Langt inne i drømmeland

Marius Gresdahl (27) fra Levanger har gjort som tusenvis av andre nordmenn- bestilt vekking fra Norsk Tipping. Og tirsdag skulle vise seg å bli en lykkedag for trønderen - han ble nemlig trukket ut som dagens hovedvinner.

Da Norsk Tipping ringte Marius på hans vekketidspunkt kl. 06.31, ble det fort tydelig at han var ganske så trøtt - og at Telefonen fra Hamar måtte gjøre flere forsøk. To ganger gikk samtalen til telefonsvarer. Hvis vedkommende ikke tar telefonen i løpet av ett minutt, ringes neste person på lista.

På tredje oppringing - med under 10 sekunder igjen - tok Marius telefonen.

- Helt supert, tusen takk!

- Oi, lød det fra en søvndrukken stemme under dyna da vi overbragte budskapet.

Etter å ha fått summet seg litt, la han til:

- Dette er jo helt supert, tusen takk! Dette blir en bra tirsdag.

Han hadde hørt om vekking fra Norsk Tipping på jobben, og bestemte seg for å registrere seg på det.

Ekstra fine julegaver

- Det var så vidt vi fikk tak i deg innen ett minutt, du sov godt?

- Ja, jeg gjorde det. Jeg slet i hvert fall med å høre de første oppringingene. Så tror en vel ikke helt på at en skal få en slik telefon, heller. Men det blir litt lettere å stå opp nå, sier han fornøyd.

- Hvem forteller du dette til først?

- Det blir nok til barna, svarer Marius - og avslører at det blir litt ekstra fine julegaver til nære og kjente i år.

Dette kan du vinne

Mandag - 50.000 kroner

Tirsdag - 50.000 kroner

Onsdag - 50.000 kroner

Torsdag - 50.000 kroner

Fredag - 1 million kroner

Slik fungerer det

Hver ønsket dag i denne uka bestiller du vekking på det tidspunktet du selv foretrekker, gitt at det er mellom klokka 04.00 og klokka 12.00. Bestillingen må bli gjort før klokka 23.59 dagen i forveien. Du vekkes så av at telefonen ringer til det mobilnummeret du har oppgitt, på ønsket tidspunkt.

- Husk å slå på lyden på telefonen !

Vinnerteamet ringer kun i ca. 30 sekunder, én gang per dag. Hadde det ikke verdt utrolig trist å gå glipp av det store vinnerøyeblikket, kun fordi man ikke tar telefonen? Tenk deg så nydelig å kunne juble ned røret i stedet. Derfor bør du også ha på egen vekkeklokke slik at du er klar når telefonen ringer. Skulle du være forhindret fra å ta telefonen, vil du dessverre ikke vinne.

(Vinnersannsynligheten er 1:antall påmeldte deltakere. I denne konkurransen er premier på over 10.000 kroner skattepliktige. Du må være minst 18 år for å delta.)