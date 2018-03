Selnæs har blitt Saint-Etiennes «lykkeamulett»: - Kan knapt huske sist jeg tapte

SANDVIKA (Nettavisen): Sesongen har fått en oppsving for Selnæs i Saint-Etienne. Den franske klubben ligger på 9. plass i Ligue 1, og har åpnet 2018 på overbevisende vis.

Den franske storklubben har gått åtte strake kamper uten tap, blant dem er oppgjør mot Marseille og Lyon, som begge har bitt godt fra seg i Europa League denne sesongen.

- Jeg føler at det har gått veldig bra nå i hele 2018, og vi er inne i en fin stim. Vi spiller med de samme 11 i mange, mange kamper på rad som funker bra. Det har vært veldig artig, sier Selnæs til Nettavisen.

De siste fem kampene har playmakeren fungert dypt i banen ved siden av det tidligere stjerneskuddet Yann M'Vila, som ankom klubben fra russiske Rubin Kazan i januar.

Taper ikke



For Selnæs' del er det nå litt over to år siden han meldte overgang fra Rosenborg til Ligue 1, og 23-åringen legger ikke skjul på at dette fort er den beste perioden han har vært inne i med klubben.

- De siste månedene har jeg spilt på meg bra med selvtillit, og jeg kan knapt huske sist jeg tapte en kamp. Det er sjelden det er sånn. Etter at jeg gikk fra Rosenborg har det neste vært andre veien, men nå har det vært lenge siden sist tap, sier Selnæs.

Trønderen kan også vise seg å være en «lykkeamulett» for trener Jean-Louis Gasset. Man må nemlig helt til tilbake til 0-3-tapet for Marseille 10. desember på Stade Velodrome for å finne sist gang Selnæs tapte med Saint-Etienne.

I tapene mot Monaco, Guingamp, FC Metz og Nice var han enten ikke i troppen, eller satt på benken. I de resterende ni kampene har midtbaneeleganten vunnet fem og spilt fire uavgjort.

- Man skal aldri legge for mye i slike tall. Fotball er en lagidrett, og det er mye som teller på tap og seier. Men det er veldig artig for min del at jeg kun er med på tap og seier. Det er jo morsommere å holde på med det, det har vært moro banen om dagen, sier Selnæs.

Rundens lag



Etter helgens kamp mot Guingamp ble han også valgt ut til rundens lag av den franske storavisen France Football. Selv forteller han at mye av suksessen denne sesongen bunner ut i at han har fått en klar rolle i laget.

- Jeg spiller som en av to på midten i Saint-Etienne. Vi har spilt veldig tydelig med to dype midtbanespillere, og det har funka veldig bra. Jeg trives veldig bra i den rollen. Vi spiller på en annen måte der enn her. Jeg får hente ballen dypere i banen, og har mer kreativ frihet, sier Selnæs.

Han er klar på at han må omstille seg inn mot landskampene mot Australia og Albania, men at han har erfart klare forskjeller mellom fransk og norsk fotball.

- Det er friere i Saint-Etienne enn i Rosenborg for eksempel. I Rosenborg er det «sånn spiller vi» og «sånn skal du gjøre», mens i Saint-Etienne så er det forskjellig. Det er mer kreativ frihet, men dette handler nok litt om kultur og slikt er mer vanlig i utlandet, sier Selnæs, som påpeker at han gjerne vil ta mer ansvar både for klubb- og landslag.

- Jeg føler alltid at så lenge jeg spiller, så har jeg lyst til å ha ansvar og det gjør jeg nå også. Jeg har spilt mye og fått en viktig rolle av treneren. Da prøver jeg å være en leder og ta så mye ansvar som mulig.

Norge møter Australia til privatlandskamp fredag 23. mars, før turen går til Albania for oppgjør mot det albanske landslaget 26. mars på Elbasan Arena.