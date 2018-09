Sjekk reaksjonene fra Supertrekning-vinnerne

Supertrekning-potten lørdag 15. september endte på 34 millioner kroner. Dermed fikk vi 32 nye Supertrekning-millionærer, som alle ble 1 million kroner rikere. I tillegg tok to andelsbanker hver sin bit av kaka. (Én andelsbank består av 10 personer som vinner 100.000 kroner hver).

IKKE GLEM: Leverer du en Lotto-kupong nå, er du faktisk allerede med i neste Supertrekning (22. desember)

Akershus - 5 vinnere

Kvinne fra Lørenskog

Kvinnen i 60-årene satt hjemme sammen med mann og barn da hun fikk den hyggelige telefonen fra Hamar.

- Dette kom veldig overraskende! Tusen takk! Nå blir det nok en liten feiring her! Premien vil jeg bruke på å oppgradere hytta vår, sa hun kontant.

Vinnerkupongen hadde hun levert hos Narvesen Triaden på Rasta 18. juni.

Kvinne fra Bærum

Kvinnen i 30-åra ble så glad da Norsk Tipping ringte at hun ikke klarte å holde tårene tilbake. – Jeg er veldig, veldig glad. Tusen takk!, sprudler hun på den andre enden av Telefonen fra Hamar. – Jeg kommer opprinnelig fra Thailand, så da blir det en ferietur dit om ikke lenge. Så blir det nok også litt penger til sønnen min. Dette blir en flott kveld, sier hun – mens mannen jubler i bakgrunnen.

Kupongen ble kjøpt på mobil

Mann fra Lørenskog

- Jeg har spilt masse Lotto i mitt liv men aldri vunnet stort, før i dag. Dette er jo helt fantastisk!

(Det hyles i bakgrunnen) - Hører du kona mi, spør mannen i 40-årene fra Lørenskog og ler godt.- Jeg greier lett på å drikke noen bobler nå, det kjenner jeg, og dette må helt klart feires, sier Lørenskog-mannen som akkurat hadde kjøpt hus og fortalte at det derfor var ekstra kjærkomment med en million i premie.

Mannen kjøpte vinnerkupongen hos Norsk Tipping via internett.

Ørjan Walstad fra Ullensaker

Vinneren var i ferd med å legge barna da vi ringte for å gratulere med en million. – Såpass! Nei, nå ble jeg helt skjelven! Vi snakket faktisk om det før i dag, at det hadde vært gøy med en telefon fra dere. Og så skjedde det. Nå blir det feiring med kona – må bare få barna i seng først, lo Ørjan Walstad (46).

Vinnerkupongen leverte han på nett 23. juni.

Kvinne fra Lørenskog

Det kom som litt av et sjokk på kvinnen, som var i selskap da vi ringte for å gratulere. - Jøss! Tusen takk! Dette kom veldig uventet! Nå må jeg prøve å ikke rope ut her, lo kvinnen i 60-årene forsiktig. Premien skal hun dele med barna.

Vinnerkupongen leverte hun via nett 25. august.

Buskerud - 1 vinner

1 kvinne

Vi har så langt ikke oppnådd kontakt med vinneren fra Buskerud.

Kvinnen kjøpte vinnerloddet hos kommisjonær.

Finnmark - 1 vinner

Mann fra Hammerfest

- Helt utrolig! Jeg sitter på hytta med kona. Dette var veldig overraskende, og nå blir det en ekstra feiring her, lo den heldige mannen i 60-årene. Premien skulle han dele med de nærmeste.

Vinnerkupongen leverte han hos Narvesen Rådhusplassen 26. juni.

Hordaland - 8 vinnere

Kvinne fra Bergen

- Er det sant!? Steike! Herregud, er det mulig!? Hahaha! Å gud, nå gråter jeg! Denne premien kom som bestilt. Nå skal vi feire med noe godt å spise, sier kvinnen i 40-årene som forteller at hun blant annet skal bruke pengene på å nedbetale gjeld.

Kvinnen kjøpte kupongen på mobil.





Joan Ingram Glesnes fra Fusa

- Er det det sant? Nei Gud i himmelen! Er det virkelig sant, du tuller ikke med meg? Dette må være den beste telefonen jeg har fått i hele mitt liv, sier Joan Ingram Glesnes (71) fra Fusa, og ler godt.

Hun kjøpte vinnerkupongen hos Joker Revnesstranden på Fusa.

Kvinne fra Fusa

-Nei, du tuller? Dette passer så bra for det er en merkedag hjemme hos oss i morgen, så dette var en ekstra fin beskjed å få i dag. Jeg har vært ute en tur og kom akkurat inn døra, men nå kan jeg nok bare begynne å feire, sier kvinnen fornøyd.

-Mannen min sa tidligere i kveld at «det blir vel bare en trøstepremie i Lotto i dag uansett…», men neida! Dette er utrolig altså. Jeg er helt målløs. Jeg skal feire, ja - Det kan du trygt si, sier kvinnen i førtiårene fra Fusa.

Kvinnen kjøpte vinnerkupongen hos Spar Eikelandsosen.

Mann fra Masfjorden

- Herre min hatt! Dette var virkelig overraskende. Jeg var ute da trekningen gikk på tv, så jeg hadde ingen anelse om dette før du ringte, sier mannen i 70-åra fra Masfjorden. Etter en kort tenkepause sier han følgende om hva pengene skal brukes til: - Det er nok å bruke pengene på, men jeg kommer uansett til å gi bort litt til nær familie. Ellers tar jeg dette med knusende ro, legger han til.

Kupongen ble kjøpt nett.

Mann fra Lindås

Det var en meget sindig kar i 30-åra fra Lindås som fikk Telefonen fra Hamar ved 21-tida lørdag kveld. - Dette var uventet. Jeg er egentlig litt tom for ord, sier han. Nå kan det bli litt ekstra gode ferieturer framover. – Det blir nok ny campingvogn nå. Da blir ungene glade, sier han. Noen feiring ble det ikke etter at gledestelefonen kom. – Nei, jeg skal på jobb søndag, så det blir rolig.

Mann fra Bergen

- Oi! Dette var overraskende! Jeg vet ikke helt hva jeg skal si akkurat nå. Wow! Jeg er rett og slett litt satt ut her, sier den fornøyde mannen i 50-årene og ler.

Mannen kjøpte kupongen på mobil.





Kvinne fra Lindås

- Nei, Gud… Å, herregud! Dette er jo helt fantastisk, men nå ble jeg virkelig satt ut. Er det sant?, utbrøt kvinnen i 50-åra fra Lindås da Norsk Tipping overbrakte gledesbudskapet lørdag kveld. Etter å ha summet seg litt, sier hun: - Det er jo mye en kan bruke pengene på, men jeg skal gå fornuftig til verks. Det morsomste nå blir å fortelle dette til barna, sier hun.

Kupongen ble kjøpt på nett.

Kvinne fra Bergen

Med ganske nyinnkjøpt hus og familieforøkelse på gang, kunne det knapt passet bedre å få telefonen fra Hamar enn det gjorde for den unge kvinnen fra Bergen.

- Tuller du? Huset trenger oppussing før babyen kommer, så dette var jo helt perfekt, sa kvinnen midt i 20-årene.

Feiringen ville nok bli preget av de lykkelige omstendighetene, men gleden var stor!

- For en herlig overraskelse, sa Bergen-kvinnen.

Hun kjøpte kupongen på mobil.

Møre og Romsdal - 1 vinner

Mann fra Haram

- Dette kom brått på! Det er ikke dette man forventer på en helt vanlig lørdag, sier en mann i 70-årene når han får Telefonen fra Hamar og legger til at han må tenke litt på hva pengene skal brukes på.

Mannen kjøpte kupongen hos Coop Marked Fjørtoft.

Oppland - 1 vinner

Mann fra Jevnaker

- Dette var en veldig fin beskjed å få! Det er faktisk ikke lenge siden jeg tenkte at det snart måtte være min tur til å vinne! Nå skal jeg åpne noe godt å drikke, sier mannen i 60-årene og humrer godt.

Mannen kjøpte kupongen på mobil.





Rogaland - 2 vinnere

Mann fra Sola

- Dette var helt fantastisk! Nei, nå ble jeg veldig rørt her, svarte den glade vinneren, som nå skulle ta et ekstra glass med kona og feire. -Denne premien skal jeg dele med mine nærmeste, og som trenger det. Tusen, tusen takk, sa den glade vinneren i 70-årene. Vinnerkupongen leverte han hos Coop Mega i Sola 2. august.

Kvinne fra Suldal

Den heldige vinneren satt på hytta si da vi kom med beskjeden om at hun hadde vunnet en million. - Helt utrolig! Nå fikk jeg hjertebank her, så den mildt sagt overraskede damen i 60-årene. Hun ante ikke hva denne premien skulle gå til.

- Nei, det må nok synke litt inn først. Men dette var utrolig gøy, sa den glade kvinnen.

Vinnerkupongen leverte hun hos Extra Ølen i Vindafjord 4. juli.

Troms - 7 vinnere

Kvinne fra Salangen

- Hahaha, jeg er helt svett jeg nå! Jeg hadde aldri trodd at dette skulle skje, men det var en svært hyggelig beskjed å få. Disse pengene kommer godt med, sier kvinnen i 60-årene når hun får Telefonen fra Hamar med beskjed om at hun har blitt 1 million kroner rikere.

Kvinnen kjøpte kupongen hos Extra Setermoen.





Bente Helen Mathisen fra Tromsø

- Dette er så artig! Jeg må bare beklage at jeg ler så veldig, sa en sprudlende millionvinner fra Tromsø, som nærmest startet feiringen i telefonen til vår store glede.

- Å herregud - dette er den artigste telefonen jeg har fått noen gang. Er du sikker på at det ikke er bare tull, spurte en svært lattermild Bente Helen Mathisen (54) fra Tromsø.

Hun hadde kjøpt vinnerkupongen på Narvesen Tromsø i Breivika.

Mann fra Tromsø

-Dette kommer godt med, ja, og det var veldig morsomt og passet godt. Da må jeg bare få lov til å si tusen takk og ønske dere en god kveld videre også, sa vinneren i søttiårene fra Tromsø.

Tromsømannen hadde kjøpt vinnerkupongen hos Norsk Tipping via internett.

Mann fra Harstad

-Nå havner jeg på knærne foran benken her altså. Tusen hjertelig takk! Du må ha en utrolig fin jobb som kan ringe mennesker og gi dem slike budskap, sier mannen fra Harstad.

- Nå skal jeg straks plukke opp sønnen min og så blir det en stille og rolig prat med ham på vei hjem. Jeg skal opprette fondssparing for barna jeg nå, sier mannen i femtiårene fra Harstad.

Mannen kjøpte vinnerkupongen hos Norsk Tipping via mobil.

Frank Ingvar Fjellaksel fra Skånland

- Nå tror jeg det blir kake på ungene på mandag, lo Frank Ingvar Fjellaksel fra Evenskjer i Skånland kommune.

Det var ikke hans egne barn han tenkte på, men ungene i barnehagen der 57-åringen jobber.

- Har jobba i barnehage 15 år, og det er en veldig fin jobb. Gleder meg til mandag, sa den nybakte Lotto-millionæren.

Han kjøpte kupongen med mobilen.

Mann fra Lenvik

Det var en overrasket mann som tok imot vinnertelefonen lørdag kveld. -Dette var hyggelige nyheter, ja! Jeg sitter sammen med kona her, og vi tror vel ikke at dette kan stemme, sa den glade mannen i 70-årene. Vi planlegger en sydentur senere i år, og nå kan vi unne oss litt ekstra på turen, sa han fornøyd.

Vinnerkupongen leverte han på Tippekiosken Finnsnes 1. september.

Mann fra Balsfjord

- Dette var jo høvelig rett, sier mannen i sekstiårene fra Laksvatn. Han tok ikke telefonen lørdag kveld av trafikksikkerhetsmessige hensyn, da han var ute og kjørte bil



- Jeg har ingen større planer, hverken om hva jeg skal bruke premien på eller om det blir noen feiring. Vi får se etterhvert, sier han ettertenksomt.



Dette var da veldig nøkternt?

- Ja, nei det blir ofte sånn, sier mannen og humrer. - Du vet, det kom litt brått på , dette her.

Mannen kjøpte vinnerloddet hos kommisjonær.

Trøndelag - 2 vinnere

Svein Erik Hestnes fra Trondheim

Norsk Tipping måtte bruke både tid og kløkt for å overbevise trønderen Svein Erik (60) om at hadde blitt 1 million kroner rikere lørdag kveld. Men til slutt sank det inn. For alvor: - Nå må vi sprette champagnen her! Dette var utrolig moro. Nå blir det nok en tur til Syden sammen med kona Ellen, og så er det noen døtre som kan glede seg, sier en sprudlende Svein Erik Hestnes.

Kupongen ble kjøpt på mobil.

Liv Inger Brende fra Trondheim

-Vet du, vi har akkurat kjøpt oss leilighet, og jeg har spilt Lotto siden 1986 og har spilt de sammen rekkene hele tiden. Jeg tror dette er det beste som har skjedd meg - ja unntatt mannen og barna mine da - sier Brende og ler godt.

- Dette var fantastisk! FOR en lørdag - det er jo helt utrolig. Jeg begynner nesten å gråte av glede og jeg har knapt ord, sier Liv Inger Brende (64) fra Trondheim.

Hun hadde kjøpt vinnerkupongen på Rema 1000 Moholt i Trondheim.

Vest-Agder - 2 vinnere

Kvinne fra Mandal

- Dette var en svært gledelig overraskelse å få en lørdag kveld! Jeg har hørt om Supertrekningen i Lotto, men trodde aldri at jeg skulle bli trukket ut. Tusen hjertelig takk, sier ei blid dame i 80-årene.

Kvinnen kjøpte kupongen hos Narvesen Mandal.





Kvinne fra Kristiansand

Vi har så langt ikke oppnådd kontakt med vinneren fra Kristiansand.

Kvinnen kjøpte vinnerloddet hos Coop Mega Dvergsnes.





Østfold - 2 vinnere

Kvinne fra Spydeberg

- Er det sant!? Du verden, nå ble jeg glad! Dette hadde jeg ikke regna med! Så hyggelig å få en telefon fra dere. Nå begynner jeg nesten å gråte. Tusen takk for en hyggelig samtale, sier ei glad dame i 70-årene når hun får beskjed om at hun har blitt millionær.

Kvinnen kjøpte kupongen hos Rema 1000 Spydeberg.





Mann fra Rygge

- Jeg så det var ubesvarte anrop, og så begynte jeg å sjekke i går kveld. Det først jeg så, var at jeg hadde vunnet 90 kroner, men jeg tenkte at de ringer vel ikke fra Hamar på så små beløp. Og da så jeg det med supertrekningen, fortalte mannen fra Rygge da vi snakket med ham søndag.

- Det er jo ikke til å tru, helt vilt. Og så må jeg jo si fra til kona, som sier at jeg bare sløser bort pengene når jeg spiller Lotto, lo mannen.

Mannen fra Moss kjøpte vinnerloddet hos Norsk Tipping via mobil.

Dette er Supertrekning i Lotto

I Supertrekning, som går i tillegg til den ordinære Lotto-trekningen lørdag, er alle rekker du har levert siden forrige Supertrekning (23. juni) et "lodd i hatten".

Vinnerne trekkes tilfeldig ut blant alle leverte rekker (siden 23. juni), så her kan du bli millionær uten å ha et eneste rett tall.

De 32 Supertrekning-millionærene vinner 1 million kroner hver.

Ettersom alle leverte rekker teller som et "lodd i hatten", øker du vinnersjansene dine for hver Lotto-rekke du leverer.

(Sannsynligheten for å få sju rette i Lotto er ca. 1:5,4 mill. per rekke. Sannsynligheten for å vinne i supertrekningen er ca. 1:5,5 mill. per rekke)





Lenke til Norsk Tipping med reaksjoner fra Supertrekning-vinnerne