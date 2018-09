Sjekk superlaget av spillere som har spilt for både Liverpool og Tottenham

Lørdag 15.september møtes Liverpool og Tottenham til kamp. Vi har tatt en kikk på hvilke spillere som har vært aktive på begge lag.

Målvakt: Ray Clemence

En av de mest legendariske målvaktene i engelsk historie endte med 61 landskamper. Han kom til Liverpool i 1967, og var i klubben fram til 1981. Da ble han solgt til Tottenham for 300 000 pund. Clemence vant serien med Liverpool fem ganger, fem europacuper og en FA-cup med både Tottenham og Liverpool.

Høyre back: Joe Brough

Joe Brough spilte riktignok kun en kamp for Tottenham i 1908, og 10 kamper for Liverpool i perioden 1910-1912. Det kan argumenteres for at de to eneste klubbene Brough ikke var suksessfull for var nettopp Liverpool og Tottenham ettersom han stort sett var fast inventar på alt annet av lag han spilte for.





Midtstopper: John Scales

Midtstopper Scales ble kjøpt av Liverpool fra Wimbledon, men han slo aldri helt igjennom til tross for 65 kamper. Etter å ha spilt i Liverpool fra 1994 til 1996 ble han solgt til Tottenham i 1996. Der var han mye skadet, men endte opp med 33 kamper på 4 år.

Midtstopper: Neil Ruddock

Ruddock, derimot, gikk andre veien. Han startet karrieren i Millwall, gikk til Tottenham, så tilbake til Millwall og Southampton før Tottenham hentet ham for andre gang i 1992. Året etter kom likevel Liverpool på banen, og han endte med 5 år i Liverpool.

Venstre back: Paul Konchesky

Liverpool kjøpte Konchesky fra Fulham i 2007, men fikk bare 18 kamper. Det er nesten like mange som han fikk på lån fra Charlton til Tottenham i 2003 (15).

Midtbane: Graeme Souness

Hvis regelen hadde vært at spillere må ha offisielle kamper for ett av lagene (som vi forsåvidt har) så var det så vidt Souness kom med. Han begynte nemlig ungdomsårene i Tottenham, og fikk en eneste kamp for laget som innbytter i en europacup-kamp. Mannen som hadde informert manageren om at han var lagets beste spiller ble så lånt ut til Canada sommeren 1972 før Middlesbrough hentet ham. Etter seks år kom Liverpool med en stor pengesekk, og han ble en av de tre skottene som ledet et legendarisk Liverpool-lag (Kenny Dalglish, Alan Hansen og Graeme Souness).





Midtbane: Jamie Redknapp

Redknapp spilte sine ungdomsår for Tottenham, men det var Bournemouth som ga sønnen til Harry debuten. Etter noen år der gikk han til Liverpool i 1991. Etter 11 år i klubben gikk han gratis til Tottenham.

Midtbane: Øyvind Leonhardsen

Leo ble kjøpt av Liverpool fra Wimbledon i 1997, men slo aldri igjennom på Merseyside. Det hevdes at fansen fortsatt sier at "his second touch of the ball was always a tackle." Han gikk til Toottenham i 1999, og ble mer fast inventar i London før han gikk til Aston Villa.

Spiss: Paul Walsh

Walsh kom til Liverpool i 1984 for å kjempe om plassen med Ian Rush, og senere også Kenny Dalglish som spillende manager. Han endte likevel med 112 kamper for Liverpool før han ble solgt til Tottenham. Der var han fra 1988 til 1992, hvor han blant annet måtte kjempe mot Gary Lineker for en spissplass.

Spiss: Ronny Rosenthal

Liverpool hentet først Ronny Rosenthal på lån i 1990 før han ble kjøpt. Som en spiller som nesten klarte å slå igjennom ble han ofte henvist til benken hos Liverpool, både fordi Liverpool kjøpte andre stjerner (Dean Saunders) og fikk en egenprodusert stjerne (Robbie Fowler). I 1994 ble spilleren solgt til Tottenham hvor han slet med å konkurrere ut Teddy Sheringham og Jürgen Klinsmann. I 1997 ble han solgt til Watford.

Spiss: Peter Crouch

Crouch kom til Liverpool fra Southampton (selvfølgelig) i 2005. Etter tre år i klubben ble han solgt til Portsmouth, hvor han var en sesong før Tottenham hentet ham i 2009.