Skulle kjøpe is, endte opp med ny bil på Flax

Cato Walther og familien var på vei til et vennepar for å grille da de bestemte seg for å stoppe på butikken og kjøpe is og noe å drikke.

- Jeg tok med to BilFlax-lodd også, og tenkte at det kunne vært artig med en helt ny bil, sa 45-åringen fra Sarpsborg til Norsk Tipping.

Loddene ble liggende uskrapt et par dager, men mandag kveld bestemte Cato seg for å teste vinnerlykken.

Trodde ikke sine egne øyne

- Jeg trodde jeg så feil da det plutselig dukket opp tre like Volvo-symboler på loddet! Samboeren min satt ved siden av meg, så jeg måtte spørre henne om det betyr at man vinner.

Det kunne samboeren bekrefte.

- Da tror jeg jammen meg at jeg har vunnet ny bil, sa jeg. Det var så mye som svirret rundt i hodet akkurat da!

Nå er han den nye eieren av en splitter ny Volvo XC60 T8 ladbar hybrid med R-design! Bilen ser du under:

Splitter ny bil til 25 kroner

Østfoldingen forteller at han alltid har hatt et godt øye til Volvo.

- Denne gevinsten er rett og slett midt i blinken. Det er ikke verst å få en splitter ny bil til 25 kroner.

Se hvordan du kan skrape fram bil digitalt nederst.

Nå har familien all grunn til å se frem til sommerens bilferie.

- Det blir stor stas å kjøre rundt i denne, sier den fornøyde vinneren til Norsk Tipping.

Cato er årets andre BilFlax-vinner. Tidligere i april vant Vidar fra Suldal samme bil. Det betyr at det nå er seks biler igjen i toppremie på de fysiske loddene som du får kjøpt hos kommisjonæren.

Uendelig mange biler å vinne

