Slik ender Toppserien

Det var regjerende mester LSK Kvinner som tok en overlegen seier i Toppserien 2017, 9 poeng foran Avaldsnes. LSK Kvinner tok sitt fjerde strake seriemesterskap.

Det er stor grunn til å tro at LSK Kvinner vil kjempe i toppen i år, men før seriestart er det to store utfordrere til tronen. Det er også et rotterace for å overleve i divisjonen. Vi har sett på lagene, og tipper vinneren av Toppserien 2017.

Fjorårets toppscorer i serien var Guro Reiten med 19 mål for LSK Kvinner foran Lisa-Marie Karlseng Utland med 17 mål for Røa.

1. Vålerenga

Det ble en syvendeplass på Vålerenga sist sesong. Det betyr at vi tror på et enormt løft fra fjorårssesongen som endte med 10-4-8. Tapene må altså bort (LSK Kvinner tapte kun en kamp i løpet av fjoråret).

Laget har hentet den finske landslagskeeperen Tinja-Riikka Korpela fra Bayern München før sesongen (hun spilte i LSK Kvinner i 2012-13, og Kolbotn før det). I tillegg har laget Guro Pettersen (kom fra Arna-Bjørnar) på målvaktsplass.

Kapteinen på Nederland, som vant EM i fjor sommer, Sherida Spitse, er hentet fra FC Twente. Etter ett år i kinesisk fotball er Isabell Herlovsen tilbake i Norge, og spiller for Vålerenga kommende sesong. Marte Berget er hentet tilbake fra LSK Kvinner blant mange andre forsterkninger.

Viktigst av alt kan kanskje treneren bli, Monica Knudsen, som trente LSK Kvinner til seriemesterskap i 2012,2014 og 2015.

Vi tror Vålerenga har kokt sammen seierssuppen i år med et særdeles sterkt lag, en veldig god trener og et apparat rundt klubben som gjør at det blir seriemesterskap til Oslo kommende sesong.

2. LSK Kvinner

Vi tror fjorårsvinneren vil gi kamp mot rivalen helt til slutt, men at det ikke blir et femte strake seriemesterskap.

Laget har legenden Hege Riise som trener, og har også hentet Cathrine Dekkerhus til klubben fra Stabæk. Imponerte stort i fjorårssesongen, som overrasket mange. Laget er likevel ikke godt nok totalt sett mot først og fremst Vålerenga. Har en ung og god målvakt, et forsvar som spilte godt i fjorårssesongen

3. Klepp

Fjerdeplass i fjor, og omtrent samme fart på plassering i år. Unntaket er at Vålerenga har kjørt forbi. Et godt lag, som kan heve seg lengre opp på tabellen om alt går slik det skal. Skulle LSK og Vålerenga snuble er det nemlig mye sjel og langsiktig arbeid her som kan slå inn.

4. Avaldsnes

Sølvmedaljisten fra i fjor er utvilsomt et lag som også kan vinne mye, men sliter litt med stallen. Fjorårets cupmester (som slo Vålerenga i cupfinalen) har et godt lag, og fortsetter å imponere. Laget har ikke imponert i seriestarten, og er nok glade for at de to første serierundene for laget er utsatt. Laget trenger litt mer tid på å sette seg, tid de har fått på grunn av tilfeldigheter. Etter at laget først signerte en amerikansk målvakt som pakket sekken og dro tilbake til USA før seriestart hentet laget Chanti Sandiford som har landskamper for Guyana. I tillegg har laget Line Geltzer Johansen i stallen, Danmarks andrekeeper.

5. Stabæk

Stabøk tok tredjeplassen i fjor, og kan også overraske i år. Det er likevel litt opp til topp tre. Laget har mistet en del spillere, men har også hentet inn blant annet Kelly Fitzgerald fra Berkeley i California. Har et ungt lag, som kan gjøre det bra. Stallen er ikke veldig bred, men har en veldig god målvakt som er viktig for laget.

6. Arna-Bjørnar

Samme plassering i fjor for et lag som alltid leverer, som har beholdt mye av laget. Har tidvis imponert i oppkjøringen.

7. Trondheims-Ørn

Den gamle storheten hever seg litt fra fjoråret som ga en 8.plass. Selv mener de at de skal komme seg opp på tabellen, og har mange unge lovende spillere.

8. Røa

Det ble en femteplass for Røa i fjor, og laget vil falle litt ned på tabellen mot fjoråret slik vi ser det. Har mistet en del viktige spillere før sesongen, og har erstattet med en god spiss. Et ungt lag med mange talenter, men laget har en god trener og Røa kan overraske.

9. Sandviken

Samme plassering som fjoråret, en sesong hvor de slet. Den proffe klubben har mye å komme med, men mangler litt i stallen for å komme mye høyere.

10. Lyn

Vant 1.divisjon på overbevisende vis forrige sesong. Mange spennende spillere, men skal heve seg opp til et nytt nivå. Har en veldig god målvakt i Oda Bogstad.

11. Kolbotn

En plass ned, og til kvallik. Har på papiret litt dårligere stall, men er et lag som sliter med å lage mål.

12. Grand Bodø

Måtte ut i kvalifisering i fjor på en 11.plass. I år tror vi det går rett ned. Har en tynn stall, og har ikke forsterket laget godt nok.

Kampene i første og andre serierunde er som følger:

Sandviken - Kolbotn 24.mars 14:00

Klepp - Arna Bjørnar 24.mars 15:00

Grand Bodø - Trondheims-Ørn 24.mars 15:00

Røa Fotball Elite - Lyn 24.mars 15:00

Vålerenga - LSK Kvinner - 24.mars 17:00

Kampen mellom Stabæk og Avaldsnes er utsatt til 1. mai

Lyn - Vålerenga - 28.mars 17:00

Arna Bjørnar - Grand Bodø - 28.mars 19:00

LSK Kvinner - Sandviken - 29.mars 15:00

Trondheims-Ørn - Stabæk 31.mars 15:00

Kampene mellom Kolbotn og Røa samt Avaldsnes mot Klepp er utsatt.

