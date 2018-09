Slik vinner du i Lottos supertrekning

Lørdag 15.september blir det mange nye millionærer i Norge. I tillegg til den ordinære trekningen i både Lotto og Joker vil det bli delt ut 34 millioner ekstra.

Disse millionene deles ut en til hver av de 34. Det fine med disse millionene er at du ikke trenger å ha en eneste riktig for å vinne en av dem. Trekningen skjer nemlig blant alle som deltar.

Ikke nok med det. Har du deltatt i Lotto etter den 23.juni er du også med i trekningen av millionene. Husk likevel at du ikke er med i trekningen om den store potten lørdag kveld. Den er på omtrent 14 millioner kroner.

Hvis du ikke har et lodd i hatten så kan du ikke vinne.

Her kan du levere kupongen for noen ekstra sjanser

Supertrekning er for øvrig det som før het SuperLotto.

34 Superlotto-millionærer i juni

En mann fra Nesodden ble helt skjelven da Norsk Tipping ringte og fortalte den glade nyheten.

- Jeg er både glad og skjelven. Denne telefonen har jeg håpet på lenge. Dette blir en fin Sankthansaften, sa mannen, som vil være anonym.

En annen vinner fra Akershus er en mann i 40-årene fra Nittedal.

- Dette var hyggelig. Jeg er veldig glad. Da du ringte istad, satt jeg og så på fotball-VM, sier mannen, som sa han kommer til å bruke en del av pengen til å nedbetale gjeld.

Det ble kjempestemning på sankthansfesten der ei kvinne fra Drammen var da vi ringte.

- Du tuller ikke nå? Du gjør ikke det?

Kvinnen, som er i 40-årene, ble både overrumplet og veldig glad, og kunne knapt tro det. Hun hadde et ønske til Hamar som ringte:

- Kan jeg sette deg på høyttaler, så alle kan høre det du sier?

Kvinne fra Sunndalsøra:

- Gurimalla! Tuller du med meg? Det hadde jeg aldri trodd, sier kvinnen, som er i 40-årene.

- Dette er helt fantastisk. Nå blir det en fin ferie i sommer. Men har også mye annet jeg har lyst til å bruke penger på, sa hun da Norsk Tipping ringte.

Her er alle vinnernes fylker i juni

FINNMARK

* 1 kvinne

NORDLAND

* 3 menn

SOGN OG FJORDANE

* 2 kvinner

HORDALAND

* 1 mann og 2 kvinner

AKERSHUS

* 7 menn og 1 kvinne

VEST-AGDER

* 1 mann

BUSKERUD

* 1 mann og 1 kvinne

ØSTFOLD

* 1 mann og 1 kvinne

MØRE OG ROMSDAL

* 2 kvinner og 1 mann

OSLO

* 2 menn

ROGALAND

* 2 menn og 1 kvinne

VESTFOLD

* 1 kvinne

TRØNDELAG

* 1 mann

TROMS

* 1 mann

Her er kommunene vinnerne var fra i juni

Drammen, Luster, Meløy, Bergen. Gloppen, Brønnøy, Kristiansand, Nes, Nesodden, Fredrikstad, Sunndal, Nittedal, Oslo, Sandnes, Saudal, Oslo, Haram, Aurskog-Høland, Karasjok, Ullensaker, Larvik, Trondheim, Strand, Os, Trondheim, Strand, Ulstein, Os, Bærum, Rygge, Nes, Nesna, Dønna, Oppegård, Lindås, Drammen, Nordreisa.

Sannsynligheten for å få sju rette i Lotto er ca. 1:5,4 mill. per rekke. Sannsynligheten for å vinne i supertrekningen er ca. 1:5,5 mill. per rekke