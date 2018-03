Spår gjennombrudd for Tobias Svendsen (18): - Et varsko til norsk fotball

TABELLTIPSET: 3. PLASS – MOLDE

(I fjor: 2. plass)

- Har dere sett han, eller? Han er så høy (holder hånda en meter over bakken) og er verdens sterkeste. Det er helt sykt. Han er morsom å se på når han får ting til å fungere. Han må være i nærheten av kula. Gi han ballen, så ordner det seg. Han har ydmyket mange av oss på trening.

Det sier Ruben Gabrielsen (25) til Nettavisen om lagkamerat Tobias Svendsen.

Og det sier ikke rent lite.

- Tenkte bare «wow»

Den 18 år gamle midtbanespilleren har lenge vært et hett samtaleemne i fotballmiljøet i Romsdal, og mange har egentlig bare ventet på at lillebroren til Sander Svendsen skulle slå ut i full blomst.

Gabrielsen røper at det nå er i ferd med å skje.

- Ja, vi møtte opp på oppkjøringen etter ferien og tenkte bare «wow, du er blitt voksen». Han trøkker til i alle dueller og er bare … Dere må bare se han med egne øyne. Han har vært rågod. Jeg pleier ikke å skryte av folk hvis de ikke fortjener det, men jeg synes Tobias fortjener det nå. Han fortjener rett og slett litt «hype», sier Molde-kapteinen.

- Dette høres jo lovende ut?

- For dere som skal se på, ja! Det er verre med oss gamlingene som skal løpe etter han. Se opp for Tobias Svendsen, det er mitt varsko til norsk fotball, advarer Gabrielsen.

Hovedpersonen selv bekrefter at det har begynt å løsne for ham på fotballbanen. Ting har rett og slett begynt å flyte.

- Jeg har en god følelse nå, jeg har aldri følt meg så bra som jeg gjør nå. Jeg håper jeg får muligheten til å spille fremover, og da skal jeg ta den og vise meg frem, sier han til Nettavisen.

- Hvorfor føler du deg så bra nå?

- Jeg har tatt nye steg på kort tid, og har blitt mer fremoverrettet, sterkere, raskere og har vokst litt. Jeg føler jeg er på riktig vei og at jeg har mye å bidra med i år, sier han selvsikkert.

HETT TALENT: Tobias Svendsen spås en stor karriere. Utviklingen skal ha satt fart i vinter.

Så langt har lillebror Svendsen til gode å starte en kamp for Molde i Eliteserien, men har fått ti kamper som innbytter.

Det kommer nok raskt til å endre seg, skal vi tro hovedtrener Ole Gunnar Solskjær.

- Tobias fikk lite spilletid i fjor på grunn av mye sykdom og småskader. Som lag fant vi mer eller mindre ut av ting utover sensommeren og høsten i fjor, og siden da har han vært stabilt god på høyt nivå. Men på det tidspunktet hadde vi allerede kommet så godt i gang med A-laget at det ikke ble så mange kamper på han. Men nå ser det ut som han vil få mye spilletid for oss, sier Solskjær til Nettavisen.

- Fantastisk teknisk

Den tidligere Manchester United-profilen har spilt og trent med en rekke enorme talenter. Han vurderer Tobias Svendsen som meget spennende.

- Han er fantastisk god teknisk, er vanskelig å ta fra ballen og begynner å få sluttprodukt. Det er jeg nødt til å ha fra midtbanespillerne mine, de må score mål og bidra med assists, sier Solskjær.

- Hvor nær er han å starte seriepremieren?

- Det kan han fort gjøre. Det handler også litt om hvem som er friske og raske, men jeg vil ikke ha noen bekymringer med å starte Tobias i den kampen, sier Molde-sjefen.

- Har du, som Ruben Gabrielsen, blitt overrasket over stegene han tok i vinter?

- Nei, for vi hadde egentlig forventet det i fjor, og som sagt hadde vi lyst til å gi ham mye mer spilletid i fjor, men småskader og sykdom hindret oss i det. Tobias har jeg visst om siden 2011. Og det kan du sitere «Demps» (Mark Dempsey, red.anm.) på: «Jeg har aldri sett en bedre tolvåring». Vi har visst lenge at Tobias ville prege laget vårt en gang, og vi håper han får spille mye nå, sier Solskjær.

SPENT: Ole Gunnar Solskjær tror Molde-stallen er sterk nok til å utrette mye denne sesongen.

18-åringen, som har Lionel Messi som sitt store forbilde, har allerede snust på tilværelsen som utenlandsproff. Han har allerede trent i flere perioder med den nederlandske toppklubben Ajax.

På G19-landslaget

Faktisk trente han med Ajax så tidlig som i 2012, som en del av en premie etter å ha blitt kåret til den beste spilleren på en fotballskole som ble arrangert i samarbeid med den nederlandske storklubben.

Etter det første besøket har han blitt invitert til hovedstadsklubben gjentatte ganger, og har nå besøkt klubben fire ganger, seinest i november i fjor.

Svendsen har kamper for alle landslag fra G15 til G19 og er nå en fast del av G19-landslagstrener Pål Arne «Paco» Johansens tropp. Han håper å bidra til at G19 kvalifiserer seg til EM til sommeren, hvis ikke har han ambisjoner og håp om å få prøve seg på U21 i løpet av året.

- Men ambisjonen min for Molde-sesongen er at jeg må prøve å få spilt så mye som mulig.

Mye tyder på at han får oppfylt det ønsket.

Analyse av Molde:

Ole Gunnar Solskjær og hans disipler går mot en svært spennende sesong. Det alle lurer på: Kan de klare å vippe Rosenborg ned fra tronen?

Molde har nærmet seg gradvis de to siste sesongene og var syv poeng bak RBK i fjor, 24 poeng i 2016. Vi tror det blir for vanskelig i år også.

Molde har de to siste sesongene hatt alvorlige startproblemer, og i prinsippet har de vært hektet av gullkampen før 17. mai. Det har de ikke råd til hvis de har håp om gull i år.

Blåtrøyene har dessuten hatt problemer med å komme ut av dårlige perioder når de først havner i en. Både i 2017 og 2016 har de hatt perioder på fem-seks kamper der poengfangsten har ligget på to-tre poeng. Gode lag vinner også på dårlige dager, og her må Molde bevise at fortid er fortid om det skal lykkes i år.

I tillegg må Solskjær få spillerne sine til å avgjøre kamper tidligere. Flere ganger i 2017 vant Molde kampene mot slutten, og det kan man ikke belage seg på i lengden. Begrepet «Ruben Gabrielsen-tid», som Solskjær bruker selv, er både et tegn på styrke og svakhet.

Solskjær skal ha ros for at han tok grep da det lugget som mest i fjor. Han skiftet system fra 4-4-2 til en 4-3-3-variant da spillet ikke fungerte, og som et resultat ble Molde mye bedre da de gikk over til å spille med tre sentrale midtbanespillere. Mange av spillerne passer bedre i en 4-3-3/4-5-1-formasjon de har brukt mye i vinter. Formasjonsendringen har ført til mer stabilitet både defensivt og offensivt, og spillerne virker mer bekvemme. Det blir spennende å se hva de kan utrette med dette som utgangspunkt fra første serierunde.

Det er to grunner til at det blir ekstra spennende å følge med på Molde-laget i år. De heter Tobias Svendsen og Leo Østigård. De to 18-åringene er begge usedvanlig store talenter som skal ha tatt enorme steg på kort tid. Og Solskjær virker ikke redd for å slippe dem til.

KAPTEIN, LEDER, LEGENDE? Leo Østigård spås en stor karriere, men har ennå en stor jobb foran seg.

Molde har generelt et ungt lag som har vært med på både oppturer og nedturer, men nå forventer Solskjær mer av dem. De er ikke lenger talenter, men gode fotballspillere, mener han. Det er selvsagt et usikkerhetsmoment om et relativt ungt lag klarer å bære gullpresset på skuldrene sine.

Det er også usikkert hvor slagkraftige Molde blir fremover på banen. Den soleklare toppscoreren fra i fjor, Bjørn Bergmann Sigurdarson (16 mål), har forsvunnet og etterlatt seg et stort tomrom på spissplass. Islendingen, som kanskje var Eliteseriens beste spiss i fjor, scoret dobbelt så mange mål som nestemann på lista i fjor. Nå er Molde avhengig av at en annen tar over stafettpinnen og blir en målgarantist. Daniel Chima Chukwu er tilbake, men han har «bare» scoret 31 mål på 107 kamper i Eliteserien fra før og er ingen målgarantist. Thomas Amang, Fredrik Brustad og Erling Haaland er alle spennende spillere, men ingen av dem har bevist at de kan blande seg inn i toppscorerkampen helt ennå.

Bredden i stallen er selvsagt et stort pluss for Molde. På de aller fleste plasser har bronsevinnerne fra i fjor dobbel eller trippel dekning, og utfordringen blir å holde en haug med kvalitetsspillere fornøyde når spilletiden uteblir. For benken til Molde hadde trolig fått spille fast for 12-13 andre lag i Eliteserien.

La oss kikke nærmere på lagdelene:

På keeperplass er Molde godt besatt med Andreas Linde som førstevalg. Svensken er blant de beste i ligaen og en poengplukker over 30 kamper. Men laget er avhengig av at han unngår skader, reservekeeper Mathias Eriksen Ranmark er neppe god nok til å vokte buret for et topplag helt ennå.

I den bakre fireren ser det bunnsolid ut, til tross for at kaptein Ruben Gabrielsen har slitt med skade i vinter. Særlig på stopperplass er kampen knallhard, der nevnte Gabrielsen kjemper om spilletid med navn som Vegard Forren, Stian Gregersen, Babacar Sarr og Leo Østigård.

VIKTIG BRIKKE: Molde-kaptein Ruben Gabrielsen.

På midtbanen har Molde trolig best dekning i hele Eliteserien. Trolig vil Fredrik Aursnes, Eirik Hestad og Mathias Normann bekle de sentrale posisjonene, men får sterk kamp om spilletid av hovedsakelig Tobias Svendsen, Martin Ellingsen og Etzaz Hussain.

Ute på sidene vil Fredrik Brustad, Mattias Moström, Thomas Amang og Petter Strand trolig få mye spilletid. På spissplass får Daniel Chima Chukwu trolig nikket fra start, mens Erling Braut Håland og Ibrahima Wadji også kan gjøre en jobb som midtspiss.

Totalt sett har Solskjær enorme valgmuligheter når han skal sette opp laget fremover på banen.

Alt i alt tror vi det blir en god sesong for gulltørste Molde-fans. Men ikke god nok. Vi tror Molde ender opp på tredjeplass.

Plusser:

+ Har en stor og bred stall med dobbel dekning omtrent på hver plass.

+ Store ressurser og kan ta grep med spillerkjøp hvis noe ikke fungerer.

+ En trener i Ole Gunnar Solskjær som etter hvert har fått mye erfaring.

+ Har kjørt inn et 4-3-3-system som fungerer langt bedre enn den 4-4-2-varianten de brukte mye i fjor.

Minuser:



- Har mistet toppscoreren fra i fjor.

- Har hatt en vane for å starte sesongene dårlig de siste årene.

- Stort press fra omgivelsene.

- Har et relativt ungt lag.

Se opp for: Leo Østigård (18)

Den unge midtstopperen blir omtalt som en kommende Molde-kaptein av Ole Gunnar Solskjær, og 18-åringen har faktisk vært kaptein i flere av Moldes kamper i vinter. Det sier litt om tilliten fra Molde-lederne. Østigård har også levert varene de gangene han har fått muligheten i oppkjøringskampene, og G19-landslagsspilleren bør få mye spilletid i sesongen som kommer. Enten i Molde eller på utlån til en annen klubb. Unggutten er meget hodesterk, relativt rask, god i posisjoneringsspillet og har i tillegg gode ferdigheter med ballen. 18-åringen har ennå en stor jobb foran seg, men her har Molde og Norge fått frem et stort stoppertalent.

Ole Gunnar Solskjær om Nettavisens tips (3. plass):

- Jeg er ikke overrasket over det, og det kan hende dere får rett. I fjor kunne det blitt både fjerdeplass, tredjeplass og andreplass, siste serierunden avgjorde mye. Det er veldig jevnt i det sjiktet bak Rosenborg.

Vinterens treningskamper:

Molde – Glimt 1-2

LSK – Molde 2-1

Molde – Kristiansund 1-0

Molde – Krasnodar 1-2

Molde – VIF 1-1

Molde – Dinamo Brest 4-1

Molde – Aalesund 1-0

Vinterens overganger:

INN:

Etzaz Hussain (tilbake fra lån, Odd)

Kristoffer Haugen (Viking)

Mathias Normann (forlenget lån, Brighton)

Daniel Chima Chukwu (Legia Warszawa)

UT:

Bjørn Bergmann Sigurdarsson (FC Rostov)

Ole Martin Rindarøy (lån gjort permanent, Sogndal)

Knut Olav Rindarøy (legger opp)

Neydson da Silva (Brattvåg)

Joona Toivio (Termalica Nieciecza)

Jonatan Byttingsvik (Levanger)

Martin Ove Roseth (Levanger, lån)

Sonni Nattestad (Aalesund, lån)

Ottar Magnus Karlsson (Trelleborg, lån)

