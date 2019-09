Spiller du fantasy? Dette er spilleren du må ha

Det store diskusjonsemnet i FPL-samfunnet den siste uken har vært passordsikkerhet.

Historien startet fredag forrige uke, da fantasymanageren FPL Chefs twitter- og FPL-konto ble hacket.

Der Twitter løste situasjonen raskt var Fantasy Premier Leagues respons på Chefs henvendelse mindre hjelpsom . To dager senere eskalerte situasjonen da enda en av FPL-samfunnets mer profilerte bidragsytere ble hacket . Etter at totalt tre brukere hadde fått kontoene sine hacket, og etter å ha blitt rettmessig utsatt for en storm av misnøye etter det som i beste fall kan kalles mangelfull oppfølging, kom Fantasy Premier League i går med en offisiell oppdatering.

De tre managerne som ble utsatt for hackingen har nå fått tilbake kontrollen over kontoene sine. Dessverre ser det ikke ut til at vi får en lykkelig slutt på denne historien. Som både Chefs og Andys oppdateringer viser har hackerne rukket å sette sitt preg på lagene, og særlig førstnevnte har fått sesongen sin ødelagt. I skrivende stund ser det ikke ut til at Fantasy Premier League kan, eller vil, rette opp i skadene.

I påvente av at FPL implementerer to-faktor-autentisering er dette en påminnelse om viktigheten av god passordsikkerhet. Logg ut av FPL-kontoen din på alle aktuelle enheter, og bytt passord nu!

Oppover eller nedover

Oppover

Chelseas fixtures over de neste ni rundene ser fantastiske ut, og Tammy Abraham, Mason Mount og Fikayo Tomori er alle hete transferkandidater denne uken. En spiller som muligens flyr litt under radaren er Cesar Azpilicueta. Høyrebacken har levert to målgivende pasninger, og fikk annullert en scoring i helgens tap mot Liverpool. Blant forsvarsspillere har Azpi tredje flest ballberøringer innenfor motstanders 16-meter, tredje flest nøkkelpasninger og tredje flest store sjanser skapt. Sannsynligheten for flere målpoeng er altså stor. Forrige uke skrev jeg om Chelseas forsvar, og trenden med å slippe motstander til få store sjanser fortsatte også mot Liverpool. Med Kante tilbake, Rüdiger på vei tilbake og Tomori som et defensivt lyspunkt er det rimelig å forvente flere clean sheets for The Pensioners.

Skadene på Aymeric Laporte og John Stones betyr at Nicolas Otamendi s plass i City-laget er trygg de neste rundene. Sergio Agüeros hårsveistvilling har 9 avslutninger fra innenfor motstanders 16-meter, best blant ligaens forsvarere, og det med en kamp mindre spilt enn sine forsvarskolleger. Defensive mangler til tross, Otamendi viser prov på et høyt poengpotensial.

Lyttere av FML FPL har kanskje fått med seg guttas tro på Chris Wood som et bedre FPL-alternativ enn Ashley Barnes. Vel, i GW6 slo spådommen til. To scoringer, tre store målsjanser og tre bonuspoeng ble det på kraftspissen, som dermed kunne vise til rundens fjerde beste expected points (bak City-trioen Agüero, KDB og Bilva, selvsagt). Det blir interessant å følge den interne duellen mellom Burnley-spissene i ukene som kommer.

Nedover

Null scoringer, null store målsjanser og to avslutninger fra innenfor motstanders boks er fasit for Sebastian Hallers to siste kamper. Mot Manchester United så den elegante spissen tidvis isolert ut. Men ting endrer seg raskt i FPL, og West Hams program over de neste seks rundene ser fint ut. Bli ikke overrasket om Hallers negative formkurve snus i borteoppgjøret mot Bournemouth.

Manchester Uniteds medisinske avdeling har det travelt for tiden. Paul Pogba returnerte fra skade i onsdagens cupmøte med Rochdale, men med Marcus Rashford, Anthony Martial, Luke Shaw, Diogo Dalot og Angel Gomes på skadelisten er United-stallen tynn.

STOR: Kevin de Bruyne hadde en kjempekamp for City.

Smått og godt

Adam Hopcrofts tweet viser hvor enorm Kevin De Bruynes sesongstart har vært, og forsterker bildet av belgieren som ligaens mest kreative spiller. Det er for øvrig ingen overraskelse at Sergio Agüero topper tilsvarende xG-tabell. Apropos Agüero, med unntak av Arsenal (2.16) leverte han høyere xG (1.96) enn samtlige av ligaens lag i GW6.

FPL_Chase har gravd frem en statistikk Pukki-eiere vil lese med glede. Finnen har også sjette best xPts i ligaen, og ser ut til å være fantastisk verdi. Programmet fremover er fint, og Pukki-party ser ikke ut til å ende med det første.

AbuBakar Siddiq drar i sin ukentlige og legendarisk gode Twittertråd frem tall som viser at Callum Wilson er et fenomen. Han har kun fyrt av 7 skudd på 6 kamper, og med det har 73 spillere skutt flere ganger enn ham. Callum er ikke en gang den Bournemouth-spilleren ved navn Wilson som har fyrt av flest skudd. (Harry Wilson har skutt 11 ganger) 33 spillere har fyrt av flere skudd fra innenfor motstanderens boks. Likevel står Callum med 4 scoringer på de siste 3 kampene, og kun seks spillere har registrert flere store sjanser (5). Tallene er, som Abu skriver, nærmest ubegripelige. Spørsmålet FPL-managere må stille er om skuddmengden vil øke eller målproduksjonen synke i de kommende rundene?

Et lite langskudd?

Marcus Rashford er ute på foreløpig ubestemt tid. Anthony Martial er på vei tilbake, men gis antakelig tid til å finne tilbake til matchformen. Er oktober Mason Greenwoods måned?

Liverpool's Mohamed Salah

Kapteinsvalg

Denne uken står vi ovenfor en potensiell kapteinsspredning, noe som alltid er et godt utgangspunkt for spennende gameweeks. Liverpool, Manchester City og Spurs tilbyr alle populære alternativer, og for første gang i år ser det ut til at en Chelsea-spiller kan være et reelt alternativ til armbåndet.

Fantasy Football Fixs kapteinsalgoritme trekker frem Mo Salah som rundens fremste kapteinsalternativ, og egypteren leder i skrivende stund Fantasy Football Scouts kapteinsavstemning . Salah befinner seg i eller nær toppen av de fleste underliggende statistikker, og kan levere et hattrick nær sagt når som helst. Sheffield United ser samtidig ut til å være i en nedadgående spiral defensivt, med tredje flest store sjanser og fjerde høyest xGc sluppet til over de siste tre rundene.

Snakker man Liverpool er det vanskelig å ikke nevne Bobby Firmino. I forrige ukes spalte nevnte jeg at Firmino ser ut til å være i sitt livs form . Brasilianeren med det selvlysende smilet benyttet GW6 til å overgå både Salah og Mane i de fleste statistikker av betydning (skudd, skudd på mål, skudd innenfor motstanders boks, xG, xA og xPts. Firmino har levert bedre enn sine to angrepskolleger over de siste tre rundene, og bør vurderes som et godt kapteinsalternativ denne uken.

Mye kan sies om City-troikaen Sergio Agüero, Kevin De Bruyne og Raheem Sterling. Alle tre kan vise til glimrende underliggende tall, og alle tre er kapable til å levere både to, tre og fire målpoeng mot hvilken som helst motstander. I tillegg ser alle tre ut som trygger startere i bortekampen mot et Everton-lag som til nå i år har sett solide ut defensivt. Fremste argument mot en City-kaptein er nok nettopp det som på papiret ser ut som en vanskelig bortetur til Goodison Park.

Harry Kane topper bookmakernes målscorerodds denne runden (se link nedenfor), og leverte en god kamp i GW6. Likevel er Heung-Min Son min foretrukne kaptein fra Spurs-laget. Den koreanske superstjernen har levert målpoeng i hver av de siste tre rundene, og kan siden returen fra suspensjon vise til nest flest skudd (17) og flest skudd på mål blant samtlige midtbanespillere (7). Samtidig kan Southampton knappest kalles en defensiv bastion, med femte flest store sjanser sluppet til og syvende høyest expected goals conceded så langt i sesongen.

En av sesongens positive overraskelser er Tammy Abrahams prestasjoner. Syv scoringer, nest flest store sjanser, tredje flest skudd på mål og tredje flest skudd fra innenfor motstanders boks. Kort oppsummert er Tammy i fantastisk form. Det er likevel verdt å merke seg at Brighton etter seks runder er fjerde best i ligaen i expected goals conceded, kun slått av Manchester United, Leicester og Liverpool. Det er langt fra utenkelig at Brighton kan frustrere Frank Lampards unge mannskap.

Til sist nevner jeg at FPLSalah hver uke samler og legger sammen bookmakernes målscorerodds . Dette kan være et nyttig verktøy dersom man sliter med å skille kapteinsalternativer fra hverandre.

Folk å følge

Avslutningsvis vil jeg igjen trekke frem en FPL-kilde jeg selv har stor glede og nytte av. Formålet med denne spalten er å vie litt oppmerksomhet til en ressurs som utmerker seg på en positiv måte, eksempelvis gjennom grundig kvantitativ analyse, gjennomtenkte og erfaringsbaserte anbefalinger eller rett og slett underholdende og originalt content.

Jeg har allerede vært innom AbuBakar Siddiqs (@BigManBakar ) glimrende ukentlige twittertråd, og tweetene om Callum Wilson er et godt eksempel på hva Abu tilbyr. «The Review» er for min del et av ukens absolutte høydepunkter, og tilbyr et statistisk skråblikk på forrige gameweeks hendelser.

Lykke til i Gameweek 7, alle sammen!