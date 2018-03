Supportere fyrer opp før derbyet: - Ubegripelig at noen velger den veien

En rekke tidligere Lillestrøm-spillere- og trenere har meldt overgang til hardtsatsende Vålerenga før årets sesong i Toppserien.

Årets VIF-kaptein Sherida Spitse, trener Monica Knudsen og profilerte Isabell Herlovsen er blant dem.

- Usmakelig

LSK står med fire strake seriegull i Toppserien, men har likevel ikke klart å hindre at flere av de beste spillerne har funnet veien til Valle.

Det stikker dypt hos supporterne på Åråsen.

- Det er usmakelighet over en lav sko. Det skal ikke skje, og bitterheten og sviket sitter dypt hos supporterne. Jeg skal ikke lyve om det, sier Thor Arne Sandli i Kanarifansen til Nettavisen.

Han er også varamedlem i hovedstyret til LSK Kvinner.

- Hva er grunnen til at så mange tidligere LSK-spillere går til Vålerenga?

- Det handler vel om penger, som alt annet, gjør det ikke det? svarer Sandli.

Monica Knudsen, som ledet LSK til tre seriegull da hun var trener i klubben, innrømmet denne uken at det var spesielt å kle seg i Vålerenga-farger til å begynne med.

Sandli er klar på at han og Kanarifansen har lite til overs for suksesstrenerens valg.

- Hun hadde legendestatus i Lillestrøm. Hun har jo ikke det lenger. Jeg synes det er synd. Hun valgte å gå den veien, og det er ikke akseptabelt.

- Folk hadde dødd av Kippe i VIF



Da Nettavisen spurte LSK-trener Hege Riise om hun også kunne se for seg en framtid hos erkerivalen, ville hun ikke svare bastant nei på det. Sandli synes det er synd, samtidig som han har en viss forståelse for det.

- Hvis du tenker fotballkulturmessig, burde hun helt klart sagt nei til Vålerenga, men det er ingen som har problemer med å forstå at man ønsker en god lønn, en stabil hverdag som du kan leve av. Likevel er det noe med den kulturen, sier Sandli og trekker en parallell til herrefotballen.

VAR GUL - BLE BLÅ: Vålerenga- og Nederland-kaptein Sherida Spitse har en fortid i Lillestrøm.

- Hvis Frode Kippe hadde gått til Vålerenga fordi han fikk ti millioner i lønn, tror jeg faktisk helt oppriktig at folk hadde dødd - dødd av hjertestans. Det sviket med å gå til Vålerenga er så stort. Man forstår og klarer å rasjonalisere argumentet om stabil hverdag og økonomi, men det er likevel sånn at det er helt ubegripelig at det er noen som velger å gå den veien, sier Sandli.

- Må få komme tilbake etter soning i LSK

Talsmann i Klanen, Erling Rostvåg, sier han merker større interesse rundt Vålerengas damelag og tror mange som ikke så mange kamper i fjor, vil gjøre det i år.

Han kommer med følgende svar til Kanarifansens angrep på de tidligere LSK-spillerne:

- Jeg har forståelse for at de er bitre, så har jeg forståelse for at en spiller velger Vålerenga foran Lillestrøm.

- Hvordan ser Klanen på Vålerenga-spillere med en fortid i Lillestrøm?

- Det er aldri for sent å angre for sine synder og finne den rette vei. Vi har tradisjon i Norge for at når folk har sonet ferdig i Lillestrøm, skal de få lov til å komme ut til samfunnet igjen etterpå, gliser Rostvåg.

ØKENDE INTERESSE: Vålerenga har solgt over 400 sesongkort før årets sesong.

- De som ikke er lei av å vinne, kan få fylt behovet

Han er ikke enig med Sandli om at eneste grunn til å velge Vålerenga over Lillestrøm er økonomi.

- Det er en satsing der nå, det er det ingen tvil om. Men jeg vil tro at ny stadion, kompetanse og sjansen til å være med på det eventyret som er nå, er vel så viktig som økonomi. Jeg har ikke inntrykk av at Vålerenga nå er i en periode hvor de kaster rundt seg med penger. Det er det nok ikke økonomi til, selv om det er bedre enn det noensinne har vært.

Rostvåg er usikker på hvor mange medlemmer av Klanen som tar turen til Intility Arena lørdag, men tror på godt oppmøte og at oppturen som herrelaget har startet på, fortsetter.

- For de som ikke er lei av å vinne, er det en fin måte å få fylt behovet.

Lillestrøm har vunnet Toppserien fire sesonger på rad, men i år er det ventet at romerikingene vil få tøff kamp av Vålerenga og Avaldsnes.

Kampen mellom Vålerenga og Lillestrøm kan du se direkte hos Nettavisens samarbeidsavis Romerikes Blad fra 17.00 lørdag.