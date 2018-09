Svein Erik skulle legge seg, men så ringte Norsk Tipping

Trønderen hadde en ganske rolig kveld i stua sammen med kona Elin lørdag. Etter å ha sett lørdagsunderholdningen på tv, var han egentlig på vei til sengs ved 22-tida.

Men så lyste 625 60 000 opp i displayet på telefonen. Vinnernummeret fra Norsk Tipping.

Måtte overbevises

- Du må slutte. Hæ? Kødder du? Nei, nå... Og jeg som egentlig skulle legge meg - så ringer du!

Etter litt fram og tilbake, ble Svein Erik til slutt overbevist: Han var én av 32 personer som ble 1 million kroner rikere på Supertrekning i Lotto.

- Herregud, dette er helt utrolig. Det er jo slikt en drømmer om, men egentlig ikke helt tror på. Så skjer det. Så utrolig moro!, jubler han - mens kona Ellen får gjentatt gledesbudskapet over telefonens høyttaler.

- Det blir kanskje ikke til at du legger deg med det første nå?

- Nei, nå sprettes champagnen her, sier Hestnes med en humrende kone ved siden av seg.

Heldige døtre

Midt i jubelen rakk han å tenke på hvordan pengene skal brukes.

- Vi snakket med et vennepar tidligere i dag. De skulle sørover på ferie, og det hørtes deilig ut. Nå tror jeg vi tar en toukers-tur til varmere strøk.

- Så blir det nok til at vi betaler ned litt gjeld, og i tillegg vil døtrene få en bit av kaka.

(Sannsynligheten for å få sju rette i Lotto er ca. 1:5,4 mill. per rekke. Sannsynligheten for å vinne i supertrekningen er ca. 1:5,5 mill. per rekke)