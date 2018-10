Ta quizen og vinn det nye Football Manager 19

Høsten er her og det betyr at en ny utgave av det populære fotballspillet «Football Manager» er rett rundt hjørnet. Spillet lanseres 2. november, men allerede nå er en betaversjon tilgjengelig av spillet.

«Football Manager» er et av verdens mest populære fotballspill. Du kan ta over som manager for klubben du ønsker, hente inn spillere, styre taktikk og treninger, og lede ditt lag til suksess eller fiasko.

I forbindelse med utgivelsen av det nye spillet, har Nettavisen fått tre Steam-koder til rådighet. Disse ønsker vi å gi til dere lesere og alt du trenger å gjøre for å være med i trekningen er å svare riktig på spørsmålene i quizen under. Trekningen blir foretatt 1. november.

Ta FM-quizen her: