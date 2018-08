Tallenes klare tale: Crystal Palace må unngå én ting

TABELLTIPSET: 13.-PLASS - CRYSTAL PALACE

Returen til hjemlige trakter i Croydon var et riktig valg. Der har Crystal Palace-stjernen Wilfried Zaha (25) for alvor vist det store potensialet sitt igjen over tid. Storspillet for moderklubben er belønnet med egne supporteres utmerkelse for sesongens beste spiller. To ganger på rad.

Etter å ha blitt skjøvet fram på spissplass, har Zaha dessuten spilt en enda mer avgjørende rolle for laget under Roy Hodgsons ledelse. Dette har skutt fart i spekulasjonene. Det spres historier om at 25-åringen nærmer seg en ny sjanse hos et av Englands større klubblag. Tottenham ble mye nevnt som interessert tidligere i sommer, mens Chelsea skal ha fått et bud avslått og i disse dager hevdes å forberede seg på et framstøt nummer to.

Da Zaha forsøkte seg i Manchester United for fem år siden, fikk han bare med seg to korte innhopp i Premier League. Han ble deretter sendt bort på lån, først et halvår i Cardiff, og seinere tilbake til Crystal Palace. Et par sesonger etter Zaha-kjøpet, som kostet de røde djevlene rundt ti millioner pund, valgte man å selge det unge talentet tilbake til Palace for mindre enn en tredel av prisen.

Londonklubbens eks-manager Sam Allardyce var Zahas sjef seinest i 2016/17-sesongen. Han mener angriperen nå bør prøve seg hos en større klubb, og gjerne i hovedstaden.

UPOPULÆR RÅDGIVER? Bare et drøyt år er gått siden Sam Allardyce forlot posten som Crystal Palace-manager. Det gjenstår å se om de siste uttalelsene hans kan påvirke klubbens største stjerne.

- Tida er inne



- Det er snakk om London, der han helst vil være, så han ville følt seg mer komfortabel der. Så selv om jeg ikke liker å si det til Crystal Palace-fans som jeg er glad i, er tida antagelig inne for at Wilfried drar videre og får seg en ny utfordring, uttalte Allardyce i samtale med Talksport nylig.

Chelseas rapporterte forsøk på å hente Zaha for 30 millioner pund framstår ifølge Allardyce som for lavt. Det verserer i engelske medier om blåtrøyene må selge unna høyrekanten Willian før de kan legge ut mer penger på forhandlingsbordet.

- Jeg tror summen må være mye større enn det Chelsea snakker om, kommenterte Allardyce i det nevnte radiointervjuet.

Koblingene til mer pengesterke arbeidsgivere fikk mer bensin på bålet denne uka. Tabloidavisa Daily Mirror påsto at Crystal Palace-profilen har fortalt lagkamerater at han ønsker seg en overgang til nettopp Chelsea.

Zaha skrev under på en Palace-kontrakt som varer til 2022 så seint som i mai 2017, men skal ifølge samme kilde ha avslått en ny forlengelse av avtalen nå. Det er blitt hevdet at et tilbud om salg i dette overgangsvinduet kan bli vurdert, men bare dersom det blas opp en kjøpssum av det skyhøye slaget.

- Ingen antydninger



Det angivelige ønsket om å signere for londonrivalen Chelsea rimer dårlig med inntrykket den nåværende manageren til Crystal Palace har av situasjonen.

Fredag besvarte Roy Hodgson ryktene overfor Talksport med at Zaha tvert imot er innstilt på å fortsette hos dem.

- Jeg snakket med Wilfried i går, og han ga ingen antydninger overhodet på at han vil gi seg i klubben. Faktisk, så pratet vi om hvor gode de nye spillersigneringene våre er, og hvordan disse kommer til å hjelpe oss, sa Hodgson.

- Det jeg håper og planlegger er at han blir værende, og jeg kommer til å fortsette å være glad for å jobbe sammen med ham, tilføyde han.

UFORSTÅENDE: Crystal Palace-manager Roy Hodgson forstår lite av ryktene om at Wilfried Zaha vil bort fra klubben.

Zaha har som nevnt prøvd seg i Manchester United tidligere, uten at oppholdet der ble noen suksess. I britiske medier er det blitt rapportert at angriperen også har avslått et tilbud om å gå til Everton relativt nylig.

- Saken med «Wilf» er den at han, i veldig stor grad, er en del av Crystal Palace Football Club og planene våre. Alle liker ham. Alle beundrer ham. Det vet han, og jeg tror han liker og respekterer klubben også, påpekte Hodgson fredag.

Tydelig statistikk



Standpunktet til den sittende manageren på Selhurst Park er ikke vanskelig å forstå. Han vil naturlig nok ikke bidra til at en eventuell overgang blir enklere å gjennomføre for lagets klart viktigste mann.

I 17 av i alt 29 kamper forrige ligasesong plasserte manageren Zaha lengst framme i elleveren. Det ga ni mål og tre målgivende fra juvelen som avkastning. I tillegg gjorde Crystal Palace 32 av totalt de 45 målene sine, eller 71 prosent av alle ligascoringene, i akkurat disse 17 serierundene.

Den resterende spilletida Zaha fikk i Premier League ble fordelt over tolv kamper på tre offensive posisjoner på midtbanen. Han spilte da mest på kantene, men også noe sentralt. Disse ligarundene endte med null mål og to målgivende fra den ivorianske landslagsspilleren. Laget scoret ti ganger på de nevnte tolv oppgjørene. Altså, under ett mål per kamp, mot nesten to scoringer i snitt med Wilfried Zaha på topp.

Legger vi til Palaces skarve tre fulltreffere og tap i samtlige ni kamper da angrepsstjernen var ute med to skadeavbrekk, får vi en annen uomtvistelig pekepinn på hvor viktig Zaha var for laget. Klubben har faktisk ikke vunnet en eneste ligakamp siden november 2016 uten 25-åringen på banen.

Analyse av Crystal Palace:



Overgangsaktivitet:

INN:

Vicente Guaita (Getafe)

Cheikhou Kouyaté (West Ham)

Max Meyer (Schalke 04)

Sullay Kaikai (Charlton, tilbake fra lån)

Jonathan Williams (Sunderland, tilbake fra lån)

Ryan Innis (Colchester, tilbake fra lån)

UT:

Yohan Cabaye (Al-Nasr)

Damien Delaney (Cork City)

Jaroslaw Jach (Rizespor, lån)

Ruben Loftus-Cheek (Chelsea, lån utløpt)

Timothy Fosu-Mensah (lån utløpt)

Diego Cavalieri (fristilt)

Bakary Sako (fristilt)

Lee Chung-yong (fristilt)

Victor Fundi (fristilt)

Jacob Kwame Berkeley-Agyepong (fristilt)

Andre Coker (Maidstone United)

Keepere:

NYTT BEKJENTSKAP: Vicente Guaita.

Spanske Vicente Guaita er ankommet gratis som ny burvokter etter en sterk sesong for Getafe. 31-åringen holdt nullen hele tolv ganger, og slapp bare inn 28 baller på 34 kamper i La Liga. Den tidligere Valencia-sisteskansen Guaita ligger bra an til å overta statusen som førstevalg, mens jevngamle Wayne Hennessey godt kan ende opp med å bli andrekeeper. Walisiske Hennessey spilte til sammenligning 27 kamper og hadde 41 baklengsmål i en antatt noe tøffere Premier League. Han mista også plassen sin til veteranen Julián Speroni ved et par anledninger etter managerskiftet i september i fjor.

39 år gamle Speroni må kanskje finne seg i en rolle som tredjemålvakt etter 14 sesonger og imponerende 400 kamper for klubben. Argentineren er med det den klubbspilleren med flest kamper siden skotten Jim Cannon ga seg etter 17 år som Palace-spiller i 1988. Speroni er nummer fire på lista over antall spilte kamper i klubben, og den mest brukte keeperen i klubbhistorien. Adelskalenderen toppes av nevnte Cannon, en midtstopper som spilte 660 ganger i Crystal Palace-drakta.



Forsvar:

Forsvarskrumtappen Scott Dann var ved juletider en av Palace-spillerne som ble utsatt for «kneskade-forbannelsen» som har satt preg på klubben de siste sesongene. Han er fortsatt ute på ubestemt tid, men kan bli klar relativt tidlig på høsten. Midtstopperplassene går dermed sannsynligvis til rutinerte James Tomkins og Mamadou Sakho fra sesongstart. Nykommer Cheikhou Kouyaté kan være et alternativ, i likhet med Martin Kelly. Det tidligere Ajax-talentet Jairo Riedewald har ikke fått mange sjanser av manager Roy Hodgson. Han ble brukt enkelte ganger defensivt på midten sist sesong, der konkurransen heller ikke blir enkel i år.

Les mer: Ble skutt under feiring: - Kunne vært slutten



Joel Ward har i en årrekke fått hovedansvaret for høyrebacken i laget, men fikk en del færre kamper fra start forrige sesong. Nå utfordres han av unge Aaron Wan-Bissaka. Kelly er også en valgmulighet, men spilte mer i midten av forsvarsrekka sist sesong. Patrick van Aanholt la som regel beslag på den venstre backplassen i 2017/18, og den offensive nederlenderen fortsetter trolig med det. Han fullførte forrige sesong strålende i en periode da Crystal Palace virkelig fant flyten.

27-åringen får kamp av den to år yngre Jeffrey Schlupp. Tysk-ghaneseren vikarierte, og beholdt også plassen på venstrebacken noen uker, etter et skadeopphold Patrick van Aanholt hadde. Pape Souaré er et tredje alternativ. Fansen fikk et gledelig gjensyn med senegaleseren i et kort innhopp på slutten av den siste ligakampen forrige sesong. Men Souaré har fortsatt til gode å starte i ligaen etter den alvorlige bilulykken han havnet i for snart to år siden.

FRANSK KLIPP(E): Mamadou Sakho.

Midtbane:

Midtbaneleddet har hatt flest utskiftninger av betydning siden forrige sesong. Ruben Loftus-Cheek var en markant spiller i offensive roller, men den engelske landslagspilleren er nå tilbake i Chelsea etter låneperioden lenger sør i byen. Sentralt og mer defensivt på midten er i tillegg Yohan Cabaye borte. Luka Milvojevic framstår som et sikkert kort i sentrum av lagdelen. Han imponerte tidvis i 2017/18, og var lagkaptein i siste del av sesongen. Serbiske Milivojevic bidro med hele ti mål, der fem av dem kom fra straffemerket.







Etter en hendelsesfattig innledning på sommervinduet, har Crystal Palace nå signert unge Max Meyer, i tillegg til Cheikhou Kouyaté fra byrival West Ham. Den tidligere tyske landslagsspilleren Meyer ankommer gratis fra Schalke, og ligner et godt alternativ for offensive roller. 22-åringen har hatt en litt tyngre periode de siste par åra, hvis vi legger mest vekt på delaktighet i angrep som gir mål. Men han ble også brukt mye i en defensiv midtbaneposisjon på Schalke-laget sist sesong.







Kouyaté er en duellspiller av høy rang, og har lang fartstid i Premier League. Senegalseren har begrensede ballferdigheter og er mest nyttig defensivt. Han er til gjengjeld en solid trussel i lufta på dødballer og veldig anvendelig. Foruten å fungere i de fleste roller på midtbanen, kan han i tillegg til brukes i midtforsvaret.











Fjorårets kaptein ved seriestarten, Jason Puncheon, har slitt med en kneskade siden nyttår. Men han er tilbake i aksjon og kan få en av rollene på midten, der han brukes i de fleste posisjonene. Andros Townsend ligger dog an til å kapre plassen høyresida. Den kvikke kantspilleren har en presis fot, og han leverer god innsats i begge retninger på banen, helt etter manager Hodgsons smak. Townsend scorer sjeldent mål, da avslutninger aldri har vært hans sterkeste side. Men 27-åringen har blitt en bedre tilrettelegger i rød og blå drakt.







James McArthur spilte en del til høyre på midten på tampen av vårsesongen, og fant også scoringsformen da Crystal Palace herja med flere motstandere. Skotten er en grovarbeider, og også et alternativ for andre roller på midtbanen. Wales' landslagsspiller Jonny Williams går inn i sitt åttende kontraktsår på Selhurst Park, men 25-åringen har færre opptredener i Premier League enn de 18 landskampene med rød drage på brystet. Det går nok mot et sjuende utlån for lysluggen som ble tatt opp fra juniorstallen i 2011.

KLARERT FOR SPILL: Rutinerte Jason Puncheon.

På venstresida ser Jeff Schlupp ut som som et mulig valg, dersom han ikke skulle vinne kampen om backplassen på samme side. I bakhånd har Roy Hodgson også akademiproduktet Sullay Kaikai (22). Med tre fulltreffere i oppkjøringskampene er Kaikai faktisk delt toppscorer så langt i sommer. Scoringene er dog kommet mot langt svakere motstand enn det man møter ukentlig i Premier League. Så Kaikai må heve seg, og bør bli bedre defensivt, dersom han endelig skal få et gjennombrudd på øverste nivå. Utlånsperioden i League One-klubben Charlton sist sesong var middelmådig, og et godt stykke bak prestasjonene for Colchester på samme nivå tre år tilbake i tid. Den skadeforfulgte pulikumshelten Bakary Sako er ute av Palace-stallen etter forrige sesong, og gjør sånn sett veien fram til en plass på venstrekanten noe mer overkommelig for Kaikai.







Angrep:

I denne lagdelen er Crystal Palace to vidt forskjellige lag med eller uten stjernespiller Wilfried Zaha. Tidligere i karrieren har 25-åringen hatt en rolle som mer typisk tilrettelegger fra kantposisjon enn målscorer. Men etter at Roy Hodgson tok over Frank de Boers managerstilling tidlig i forrige sesong, er Zaha i første rekke blitt brukt som den ene av to spisser.

Kvikkheten, den slepne nærteknikken og trusselen Zaha representerer fra alle vinkler i angrepssonen, skulle i teorien passe som hånd i hanske med en klassisk og duellsterk midtspiss. En kar som Christian Benteke. Belgieren viste derimot lite som minner om fortida som målmaskin forrige sesong. Det ble bare tre fulltreffere på 31 ligaoppgjør i 2017/18, hele tolv færre enn året før, da han kom inn i mannskapet fra Liverpool som Palaces dyreste innkjøp noensinne.

Bare én gang forrige sesong resulterte det direkte samspillet mellom Benteke og Zaha i scoring. I tillegg har 27 år gamle Benteke slitt med en kneskade i ukene før sesongstarten. Alexander Sørloth løper mer enn Benteke og han banker hardt på døra i kampen om en startplass. I sesongforberedelsene har den norske landslagsspissen begynt å score i tillegg. 22-åringen fra Trondheim har gått veien via Nederland og Danmark, og kan ta et nytt steg mot jevnlig spill på høyere nivå denne sesongen.

Crystal Palace har i tillegg Connor Wickham, som etter nesten halvannet års skademareritt, kom seg tilbake i trening igjen på tampen av våren. Det tidligere stortalentet trenger muligens noe mer tid for å finne gammelt nivå etter den langvarige korsbåndsskaden.

UVURDERLIG: Wilfried Zaha kommer til å koste skjorta ved et salg, og kan likevel være verdt mer enn Crystal Palace noen gang blir tilbudt for tjenestene hans. Den økonomiske forskjellen på å holde plassen i ligaen og et nedrykk er enorm.

Manager:



Roy Hodgson er fylt 70 år, og den tidligere Crystal Palace-junioren er en ringrev som manager i Premier League-sammenheng. Spesielt i klubber med noen færre pengesedler å telle opp enn de rikeste, har Englands tidligere landslagssjef vist seg å passe helt ypperlig. Det ble også merkbart i Crystal Palace i fjor. Londonlaget fikk raskt kjenne «Hodgson-effekten» gjøre seg gjeldende, etter en marerittstart under Frank de Boer som nesten ikke var til å tro.

Med Hodgson ved styrespakene var det «back to basics». Med en enklere spillestil, samt strammere struktur og samhandling i begge ender av banen begynte både målene og poengene å komme fra første kamp. Ørnene fra Sør-London var riktignok ustabile gjennom store deler av 2017/18-sesongen, men alt er bedre enn lange tapsrekker uten en eneste scoring som de første sju ukene bød på. Hodgson fikk dessuten luket bort stortapene Palace røk på i sesongstarten, og laget holdt seg inne i de aller fleste kampene etter det.

Hodgson er født i Croydon, som den gangen var en del av Surrey, men som på midten av 1960-tallet ble overført til Stor-London som den sørligste delen av regionen. Trenerveteranen gikk på skole med Crystal Palaces sjefspeider Steve Kamber i oppveksten. Hodgson kom på mange måter hjem til Selhurst Park da han ble ansatt i fjor høst, etter en over 40 år lang karriere en rekke andre steder i England, samt i sju andre land.

En mer inspirerende jobb er det kanskje ikke mulig å finne for mannen som også trente Viking i eliteserien på midten av 2000-tallet. Managerens evner til å få mye ut av lag med mindre ressurser enn konkurrenter er bevist mange ganger tidligere. Crystal Palace og Roy Hodgson framstår som de passer bortimot perfekt for hverandre.

Se opp for: Aaron Wan-Bissaka (20)

Dersom noen fra den yngre garde i klubben står foran et gjennombruddsår, er Wan-Bissaka et godt tips. Høyrebacken fikk tillit i sju kamper mot slutten av forrige sesong, og han presterte relativt bra. Det til tross for at han var med på nederlag mot Tottenham, Manchester United, Chelsea og Liverpool i fire av sine fem første kamper i Premier League. Alle ble for øvrig tapt med ett måls margin.

20-åringen fikk også smake på et par triumfer mot Huddersfield og West Bromwich, og var sånn sett litt delaktig i den virkelige oppturen Palace opplevde på tampen av vårsesongen. Wan-Bissaka har mest å jobbe med offensivt og bør utvikle ferdighetene der for å få sjansen i flere kamper der Crystal Palace fører banespillet.

BACK-HÅP: Aaron Wan-Bissaka.

Plusser:

+ Besitter enkeltspillere som kunne spilt seg inn på mange antatt sterkere lag.

+ Har en av fotballens mest rutinerte managere. En spesialist i å styrke klubber med lignende øknomisk utgangspunkt, sportslig sett.

+ Klubbens lite selvhøytidelige fans er kjent for å skape stemning i engelsk toppklasse, både i medgang og motgang.

Minuser:

- Lite handelfrihet. Skal bruke 100 millioner pund på utbedringer av hovedtribunen på Selhurst Park.

- Mindre førstelagstropp enn 16 konurrenter i ligaen. Mer sårbarhet for skader.

- Tapet av to viktige midtbanespillere kan medføre at det tar tid å få lagdelen til samspilt.

Konklusjon:



Det hersker liten tvil om at kronjuvelen i palasset, Wilfried Zaha, kan bety forskjellen på en respektabel ligasesong og en overlevelseskamp nærmere tabellbunnen for Crystal Palace. Uten de siste to sesongenes bestemann, ville det straks sett klart tøffere ut i Sør-London.

Måten Crystal Palace sluttførte forrige sesong på, med 11.-plass og 13 av 15 mulige poeng, ga kanskje en pekepinn på at klubben kan se oppover på tabellen i år. At tre spillere med mye spilletid i førsteelleveren er borte siden den gangen, og at klubben har lite kjøpekraft, taler dog imot at man kan forvente så mye mer av Hodgsons spillergruppe. Manageren uttalte tidligere i sommer overfor The Guardian at klubben først og fremst skal konsentrere seg om å berge plassen også i år.

Nettavisen tror det blir liten grunn til å snakke om nedrykksstrid dersom den nåværende stammen i laget unngår for mange skader, og Wilfried Zaha samtidig fortsetter å spille i klubbens farger.

Treningskamper:

12. juli: Helsingør - Crystal Palace 2-2 (Sørloth, Sakho)

16. juli: Halmstad - Crystal Palace 1-6 (Benteke, van Aanholt 2, Kaikai, McArthur, Puncheon)

17. juli: Bromley - Crystal Palace 1-0

21. juli: Oxford - Crystal Palace 1-3 (Zaha, Schlupp, Kaikai)

24. juli: Stevenage - Crystal Palace 1-2 (Williams, Kaikai)

28. juli: Reading - Crystal Palace 0-4 (Sørloth, Zaha 2, Tomkins)

31. juli: Boreham Wood - Crystal Palace 0-1 (Williams)

4. august: Crystal Palace - Toulouse

7. august: Kingstonian - Crystal Palace