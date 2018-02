Tidenes rekordpott i Eurojackpot

Dette kan bli tidenes premieutbetaling i Norge, hvis en nordmann sikrer seg hele potten fredag 2. februar.

- Hvis en norsk spiller skulle vinne denne potten, blir det jo en nær dobling av den stående rekorden på 441 millioner, sier Ingrid Roterud Mathisen, vinneransvarlig hos Norsk Tipping.

Årsaken til den høye premiepotten er ni uker uten at noen har prikket inn riktig tallrekke. Derfor er taket på 90 millioner euro nådd i lotteriet.

Den norske Eurojackpot-rekorden er på 441 millioner kroner. Den ble utbetalt 18. august i 2017. Den største potensielle potten som noen gang har vært mulig å spille om hos Norsk Tipping har vært på 818 millioner - to ganger.

Hvis en nordmann sikrer seg den rekordhøye premien førstkommende fredag, sier Roter Mathisen hos Norsk Tipping at de står klare til å veilede.

- Vi står parat til å bistå multimillionæren inn i en ny tilværelse. Å vinne så mye penger vil for mange snu opp ned på livet, og da er det viktig for oss å sørge for at den heldige får god veiledning, sier Ingrid Roterud Mathisen.