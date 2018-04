Tidenes villeste comeback i fotball

Liverpool ledet 5-0 hjemme mot Roma da laget så ut til å slutte å spille fotball. Ut fra intet reduserte bortelaget to ganger, og før returoppgjøret i den evige stad gikk oppgaven fra umulig til mulig for de romerske gladiatorene.

I hvert fall hvis du kikker litt på de villeste comeback i europeisk cupfotball.

1. Liverpool - Milan

Denne kampen fortjener førsteplassen for både anledning og sannsynlighet. Liverpool hadde overrasket alle med å komme til finalen. Det hadde de gjort ved å slå ut laget som hadde vært klart best i Premier League, Chelsea, og vinneren av Serie A, Juventus. Begge to kamper mot alle odds. I den hjemlige serien endte laget på en femteplass, på målforskjell foran Bolton. Lagets toppscorer var Milan Baros.

Milan hadde det som kanskje var den beste stallen laget noensinne har hatt. Med spillere som Maldini, Pirlo, Gattuso, Crespo, Kaka, Stam, Nesta og Sjevtsjenko var det på papiret ingen tvil om hvilket lag som var best.

Kampen startet også slik alle trodde, muligens med unntak av de mest hardbarkede Liverpoolfansen. Milan gikk opp til 1-0 ved Maldini etter et frispark av Pirlo. Da hadde det gått ett minutt. Mot slutten av omgangen fikk Kaka to assists med samme målscorer på begge: Crespo. Det var pause på 3-0 til Milan.

Det var ingen tvil om at trofeet kom til å ende i Italia. I pausen byttet Liverpool ut høyreback Steve Finnan med Dietmar Hamann, og la om til 3-5-2. Scouserfansen begynte å øyne et håp om redusering, i hvert fall ett mål i en finale. Et mål som kom etter 54 minutter. Riise sendte en pasning på hodet til kaptein Gerrard som headet inn 1-3. To minutter senere fyrte Vladimir Smicer i veien et langskudd som ga 2-3. Plutselig var det kamp, og da Gerrard ble felt i det 60.minutt fikk Liverpool straffe. Xabi Alonso bommet, men scoret på returen.

3-3 holdt seg ut kampen, og sjokkerende nok også i noen fartsfylte ekstraomganger. Liverpool vant så straffesparkkonkurransen 3-2 etter at både Pirlo og Sjevsjenko bommet på straffer. Djimi Traore og resten av Liverpool-laget vant Champions League for femte gang etter tidenes comeback. Liverpoolfansen kan trøste seg med at de hadde comebacket, men ser du på Champions League-semifinalen som halvspilt kan mye gjøres den andre halvdelen.

2. Roma - Barcelona

Hvis du taper 4-1 borte mot Barcelona i første kamp vet du at den andre kampen stort sett bare er en formalitet. Maskinen Barcelona med Messi, Suarez og alle de andre vil klare å lage mål på bortebane og da vil det nærmest være umulig. Kun tre mål hadde Barcelona sluppet inn før returoppgjøret mot Roma, totalt på alle kamper i Champions League. Roma på sin side hadde kun laget 12 mål på totalt 9 kamper. Nå måtte laget ha tre mål hvis de holdt nullen. Enda flere mål hvis de ikke klarte det.

Kampen starter på utrolig vis etter seks minutter da Dzeko setter inn 1-0. Resultatet holder seg til pause. Etter 58 minutter er så de Rossi framme p straffe etter at Dzeko felles, det blir 2-0. Roma øyner håp, og 82 minutter setter Manolas hodet på 3-0.

Messi, Suarez, Iniesta og alle de andre er utslått. Roma går videre. Til semifinale mot Liverpool.

Barcelona har i skrivende stund tapt kun en annen kamp i år, i kvartfinalen borte mot Espanyol i Copa Del Rey (1-0). Laget er ubeseiret i La Liga. Roma klarte det umulige i forrige runde.

3. Barcelona - PSG

PSG hadde tatt en sjokkerende god hjemmeseier med 4-0 mot Barcelona. Returoppgjøret skulle være en forsvarsformalitet for PSG. Firemålsseier er det ingen som roter bort...

Suarez er maskinen som aldri gir seg, og han laget også 1-0 etter kun tre minutter, og da Kurzawa laget selvmål etter 40 minutter øynet muligens noen Barcelona-fans håp. Håp som ble til enda mer da Messi satte inn straffe i det 50.minutt. 3-0.

Så ble håpet slukket av Edison Cavani som ga PSG ledelsen 5-3 totalt i det 62.minutt. Kampen skulle for alle landemerker være over.

Neymar ville det annerledes. I det 88.minutt ble det 4-1 (4-5 totalt) så 5-1 på straffe ett minutt på overtid. Da var det 5-5, men PSG var videre på bortemål.

Fem minutter på overtid kom innbytter Sergi Roberto fram. 5-1, og 6-5 totalt. Barcelona gikk videre. Laget ble slått ut i neste runde, av italiensk motstand som vant 3-0 hjemme (Juventus). Alt kan skje, selv med de største lagene med de beste spissene.

4. Partizan Beograd - Queens Park Rangers

Det var en gang at QPR var en slags storhet. I 1985 vant laget 6-2 hjemme mot Partizan, altså et enda bedre resultat enn det Liverpool har før kampen mot Roma.

Med en slik hjemmeseier skal mye gjøres for å ryke ut.

Mye ble gjort. Partizan Beograd vant 4-0 hjemme, og QPR ble sent hjem til England i skam. Seierherrene ble for øvrig slått ut av Videoton i neste runde. Videoton gikk til finalen, hvor de tapte mot Real Madrid. To bortemål kan være gull verdt.

5. Sevilla - Liverpool

Hvis du går opp i 3-0 borte så skal det ikke være mulighet for at et lag kommer tilbake? Da er det vel bare å snøre igjen sekken og vente på at det blir 90 minutter.





I årets Champions League gikk Liverpool opp til 3-0 mot Sevilla borte. Alt så greit ut ved pause inntil Ben Yedder gjorde både 1-3 og 2-3 i andre omgang. Noen minutter på overtid ble det 3-3. Liverpool raknet mot slutten.









Så kan kanskje Liverpool trøste seg med rivalene Manchester Uniteds kamp i mot italienske Juventus i 1985. Den gangen klarte United bare 1-1 hjemme. I bortekampen gikk Juventus opp til 2-0 etter et kvarter. Over og ut? Neida, britene vant 3-2.

Oddsen på Roma - Liverpool er for øvrig 2.35 på hjemmeseier og 2.80 på borteseier. Tror du Salah scorer mål får du 1.80 igjen av pengene du satser.