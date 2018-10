To heldige vinnere deler 688 millioner dollar!

Powerball er et amerikansk lykkespill, og denne lørdagen er vinnerne i fra New York og Iowa. De kommer til å dele førstepremien på hele 688 millioner dollar. Begge slo alle odds da sannsynligheten for å vinne denne Powerball trekningen var 1 til 302.5 millioner!

Tallene som sikret de to heldige vinner-kupongen var: 8, 12, 13, 19, 27, og Powerball 4.

Ulovlig å være anonym Jackpot-vinner

Vinneren i New York hadde kjøpt kupongen sin på en Manhattan deli kaldt «West Harlem». Den andre kupongen var solgt på “Casey's convenience store” i Redfield, en liten landsby i Iowa med rundt 800 innbyggere. Aldri før har en vinnerkupong fra Iowa hatt en så stor premie.

Ingen av vinnerne har stått fram enda, men får å få premien har de ingen andre muligheter enn å kontakte myndighetene innen det har gått ett år. Dette er fordi det ikke er lov å være anonym Jackpot-vinner i verken New York eller Iowa.

Vant 1.54 milliarder dollar i South Carolina

Trekningen var kun fire dager etter at en annen heldig vinner vant 1.54 milliarder dollar i Mega Millions Jackpot. Det er den nest største lotto-premien i USAs historie. Denne kupongen ble kjøpt i South Carolina, hvor vinnere kan forbli anonyme.

Dramatisk store førstepremier

Det har altså vært litt av en lotto uke i USA med hele to historisk store førstepremier. Lotto arrangørene sier at premiene ble dramatisk store fordi førstepremien allerede var stor. Ingen hadde vunnet Powerball Jackpot siden 11. august. Dette lokket frem mange spillere som normalt ikke tipper til å kjøpe et par kuponger likevel. Som resultat ble førstepremie-pottene gigantiske.

