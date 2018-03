To nordmenn vant over 5 millioner i Vikinglotto

Ingen prikket inn seks rette pluss vikingtallet den første onsdagen i mars, noe som fører til en pott på ca. 233 millioner i Vikinglotto neste uke.

Derimot var det to heldige nordmenn som fikk seks rette, og kan glede seg over i overkant av 5 millioner kroner i premie.

Overveldet vinner



Da Norsk Tipping ringte vinnerne, var det naturlig nok både glede og overraskelse i den andre enden av telefonen.

For en mann fra Stange, ble spenningen blir gjort om til latter da han ble fortalt at han hadde vunnet hele 5,1 millioner kroner.

- Det var voldsomt. Nesten overveldende, lo mannen bosatt i Stange kommune, som ønsker å være anonym.

Kupongen han vant på var en 5-ukers kjøpt hos Spar Valen i Kvinnherad.

- Det verste jeg har hørt



Da var også en svært overrasket dame fra Tønsberg som svarte Norsk Tipping på telefon onsdag kveld.

- Tuller du med meg? Det er det verste jeg har hørt, sier kvinnen, som også ønsker å være anonym.

Kupongen hun kjøpte hos Mix Revetal i Re sikret henne 5.142.330 kroner.

Hva premien skal brukes på, klarte hun forståelig nok ikke å svare på onsdag kveld.