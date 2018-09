To nye Lotto-millionærer

I kveld, lørdag 29 september sikret to kvinner seg tittelen som nybakt Lotto-millionær. De to damene fra henholdsvis Akershus og Nordland kan glede seg godt over 7 millioner kroner hver den siste lørdagen i september.

De heldige damene gjettet begge at Lotto-maskinen på Hamar kom til å trekke ut følgende tallrekke i kveld:

30 - 9 - 19 - 2 - 6 - 8 - 23

Tilleggstall: 15

Kvinnen fra Oppegård i Akershus trodde knapt sine egne ører da Norsk Tipping fikk kontakt med henne, men etter en stund begynte nyheten å synke inn.

- Nå begynner jeg å gråte. Jeg hadde ikke trodd at dette kom til å skje, men det er veldig hyggelig, sa hun og tørket tårene.

Den ferske vinneren kan vente seg nøyaktig 7.302.360 kroner og fortalte at denne beskjeden måtte feires.

- Det spørs om ikke champagnen må sprettes i kveld, sa hun og lo.