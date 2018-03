Transseksuelle Melissa vant 43 millioner: - Mine foreldre ønsket meg ikke i begravelsen

I 2015 lagde Vice en dokumentar om Melissa Ede - en transseksuell kvinne som jobbet 60 timer i uken som taxisjåfør i Hull, England som også var blant søkerne til Mars One Project - en enveis billett til Mars.

Dokumentaren viste også Melissa som en morsom og hardtarbeidende dame. Det som drev henne var å gjøre livet til de som slet, og spesielt transseksuelle, bedre. Hun levde mildt sagt et turbulent liv, helt frem til nyttårsaften 2017.

Her kan du se dokumentaren om Melissa Ede:

Den 31.12.17 skulle Melissa til å starte skiftet sitt. Nyttårsaften er en av de mest lønnsomme dagene for en taxisjåfør, og det var en hektisk kveld i vente.

Før hun startet skiftet sitt måtte hun ha en pakke sigaretter og dro derfor innom den lokale bensinstasjonen. Mens hun sto i køen for å kjøpe sigarettene hennes, fortsatte skrapeloddet i disken å fange oppmerksomheten hennes.

Da hun kom frem til kassen hadde hun valget: skulle jeg kjøpe sigarettene min eller skulle jeg kjøpe skrapeloddet som gang på gang hadde stjålet oppmerksomheten min?

- Jeg aner ikke hvorfor, men av ren refleks sa jeg at jeg skulle ha skrapeloddet sier hun til Vice.

Melissa fra dokumentaren til Vice, før hun vant på skrapelodd.

Skrapeloddet viste seg å gi en gevinst på 43 millioner norske kroner. Etter at hun vant dukket mange gamle bekjente opp:

- Ja, de gjorde det dessverre. Beklageligvis døde begge foreldrene mine i fjor, så de fikk ikke muligheten å se meg vinne, men de snakket ikke med meg før de døde. Jeg fant til og med ikke ut at de døde før de var borte da det var deres siste ønske at jeg ikke var tilstede under begravelsen.

Da Vice møter henne noen år etter drømmer hun fortsatt om å være den første transseksuelle på Mars. Nå er sjansen der siden hun skrapte fram 43 millioner kroner.